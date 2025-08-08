El Pregón de la Nada

El pregón de Mario Vaquerizo enciende las Fiestas de agosto en Elche. / Áxel Álvarez

Hay veces en las que un solo evento, aparentemente trivial, se convierte en el espejo perfecto de un problema mucho más profundo y preocupante. Tal ha sido el caso del pregón que Mario Vaquerizo ofreció en Elche para inaugurar las fiestas de agosto. Lo que debería haber sido un momento de celebración, orgullo local y respeto por las tradiciones, se convirtió en un espectáculo tan ridículo como revelador, una patética performance de narcisismo y desconexión, solo comparable –y aquí está el meollo– con el estado actual de nuestra política nacional.

El pregón de Vaquerizo no fue un pregón, fue una sucesión de frases sin contenido, gritos sin dirección y gestos huecos, embutidos en un personaje ya demasiado parodiado de sí mismo. Se le notó improvisado, desubicado y, lo que es peor, completamente indiferente al lugar, al momento y al público que tenía delante. Pero, ¿por qué sorprende eso en un país en el que la frivolidad se ha institucionalizado hasta en el Congreso de los Diputados?

Lo que sucedió en Elche no es un caso aislado, sino la metáfora viva del paisaje político y social que estamos cultivando: líderes que improvisan sin saber lo que dicen, mensajes vacíos envueltos en oropel mediático, discursos que podrían haber sido escritos por un algoritmo poco entrenado y, sobre todo, una alarmante falta de respeto por la inteligencia colectiva. Vaquerizo no se rió de Elche, hizo lo que lleva años haciendo: explotar su caricatura personal para seguir flotando en el magma de la fama por inercia. Lo grave, es que alguien pensó que esa era una buena idea para dar inicio a las fiestas de una ciudad con más de dos mil años de historia.

Pero de nuevo, ¿acaso no es eso lo que hacen nuestros partidos cada vez que colocan a dedo a candidatos mediocres para representar a ciudadanos que se merecen algo mejor? ¿No es esa la misma lógica que prima a los más vociferantes por encima de los más preparados? El espectáculo de Vaquerizo fue una afrenta a la cultura local, sí, pero también un síntoma inequívoco de una época donde el contenido ha sido suplantado por la superficialidad, donde la profundidad ha sido erradicada por el trending topic y donde ya no se busca construir sino entretener aunque sea a base de muecas y clichés.

La política española, como el pregón de Elche, está llena de gente que grita mucho, gesticula aún más, pero dice muy poco. Políticos que se deben más a sus asesores de imagen que a sus votantes y cuya conexión con la realidad es tan artificial como el estilismo de una celebrity venida a menos. Estamos gobernados por una legión de Vaquerizos institucionales: algunos disfrazados de ministros, otros de alcaldes y muchos de tertulianos con acta de diputado. No son personajes excéntricos, son la norma. Y eso debería alarmarnos más que cualquier vídeo viral.

Lo que ocurrió en Elche no fue solo una mala elección, fue un síntoma. Y como todo síntoma, debería empujarnos a preguntarnos cuál es la enfermedad. ¿Cuándo decidimos que la imagen vale más que la sustancia? ¿Cuándo empezamos a tolerar que el bochorno fuera parte del programa? ¿Y por qué seguimos premiando a quienes insultan nuestra inteligencia desde la tribuna o el balcón?

Tal vez Elche merecía un pregón de alguien que conociera su historia, que la valorara, que pudiera articular un mensaje de comunidad, de fiesta y de identidad. Pero como en la política nacional, se optó por el ruido, por el envoltorio, por la marca. Y el resultado fue exactamente el que merecíamos, por seguir confundiendo popularidad con capacidad.

En resumen, el pregón de Mario Vaquerizo fue una broma de mal gusto. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que nos vamos riendo, pero llegará un momento en que la sociedad se dé cuenta horrorizada de que no es una parodia, es el reflejo de en lo que se ha convertido ella misma.