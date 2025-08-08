Universidades desbordadas por la IA.

Las ceremonias de graduación del pasado curso han sorprendido con agradecimientos más efusivos a ChatGPT que al profesorado o al personal de administración. Incluso con confesiones descaradas de que el discurso que se estaba pronunciando había sido elaborado con esta herramienta. En el mejor de los casos, podemos suponer que estos modelos generativos habrán ayudado los estudiantes a aclarar conceptos o mejorar redacciones. En el peor, que habrá escrito trabajos enteros y resuelto exámenes: con una simple foto hecha de tapadillo (con móvil o gafas inteligentes), la servicial herramienta soluciona un examen en segundos. Pero no hay manera de demostrar nada y, por lo tanto, merecidamente, o no, graduados están.

Al profesorado y representantes institucionales que estábamos escuchando estos discursos esta IA nos han dejado noqueados. Desde su aparición en noviembre de 2022, se ha extendido como la pólvora, convirtiéndose en la tecnología más rápida en ser adoptada en toda la historia. No ha habido tiempo de valorar su conveniencia, de pensar pausadamente en su integración. De hecho, el profesorado próximo a la edad de jubilación está avanzando el final de su carrera profesional para no tener que afrontar este tsunami. ChatGPT tiene ahora un coeficiente intelectual de 145 puntos, por debajo de solo un 1 % de la población y que sigue aumentando sin parar. Parece difícil que, dentro de unos años, pueda existir -al menos, en cuanto a la pura transmisión de conocimientos- un profesor humano mejor que un tutor generado con IA, que podrá adaptarse al ritmo individual de cada estudiante.

En las universidades nos toca adaptarnos. De manera imperfecta, seguramente, pero con rapidez. En primer lugar, conviene escuchar al mercado laboral, que se ha apresurado a pedir profesionales que tengan las competencias necesarias para sacar el máximo rendimiento a estas herramientas, a pesar de que, a la vez, también solicitan pensamiento crítico, creatividad y autonomía, unas competencias que no van de la mano de estas tecnologías, como demuestran los resultados de una investigación publicada por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El experimento consistía en encargar la redacción de trabajos académicos a estudiantes organizados en tres grupos: el primer grupo solo podía usar su cerebro; el segundo, las búsquedas de información clásicas; y el tercero, solo ChatGPT.

Mientras los estudiantes elaboraban el trabajo, se medía la actividad neuronal a través de unos electrodos. Los resultados no sorprenden: actividad neuronal intensa en los estudiantes que solo usaban el cerebro, aceptable en los que utilizaban buscadores y muy baja en los que usaban ChatGPT. Respecto a la calidad de los trabajos, los textos de los primeros eran más creativos; en cambio, los hechos con IA tenían unas estructuras gramaticales y un lenguaje muy estándar. La parte final del experimento consistía en intercambiar las herramientas permitidas en cada grupo: los que habían usado el cerebro y se les dio acceso a ChatGPT, completaron trabajos excelentes. En cambio, los que solo habían usado la IA no eran capaces de recordar y relacionar lo que habían aprendido para plasmarlo en un papel. Por lo tanto, la clave para obtener los mejores resultados: pensar antes de pedir.

Esto se podría trasladar a las universidades: mantener las actividades habituales y complementar, después, con el uso de estos modelos. La dificultad de esta aproximación es convencer a los estudiantes que conviene activar al máximo su cerebro, resistiendo buscar una solución rápida y fácil en el ordenador. La tentación es demasiado grande. La existencia de estas herramientas con capacidad de escribir un texto coherente en segundos nos hace sentir a los humanos extremadamente limitados, lentos e, incluso, penosos.

Hay que convencer a los estudiantes de la necesidad de no perder la capacidad de aprendizaje. De hecho, la delegación de procesos cognitivos en las máquinas puede estar condicionando el desarrollo del cerebro. En este sentido, el efecto Flynn, según el cual el cociente intelectual aumenta tres puntos por década, sobre todo por el pensamiento abstracto, empieza según algunas investigaciones a apuntar a un estancamiento. No para que seamos menos inteligentes, sino porque usamos menos el cerebro. Y los órganos que no se usan, se atrofian.