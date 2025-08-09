Cultura de defensa: el valor de saber por qué y a quién defendemos

Vista del desfile del Día de las Fuerzas Armadas, en una imagen de archivo. / Paco Paredes / EFE

Tal parece ser la preocupación del ministerio del ramo cuando ha convocado ayudas (aunque bien módicas) para reflexionar sobre ello y tratar de socializar a la juventud.

En el Diccionario RAE se asimila a educación, erudición, sabiduría, instrucción, ilustración, formación, defendiéndola por consiguiente como conjunto de conocimientos… Pero dada la intención de socializar a la juventud preferiría recurrir a la cultura popular que el mismo diccionario define como «Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo». Y aquí es donde en el caso español (y tal vez también en los países de nuestro entorno), esa cultura está tremendamente estratificada en las generaciones, y en lo que respecta a la juventud actual cabría decir que tal cultura se encuentra ideologizada en función de su adhesión al pacifismo de izquierdas, o no.

Pero voy a la estratificación: bien distinto ha de ser el pensamiento de los grupos generacionales. Es fácil recordar a los más mayores que sufrieron la guerra, –no solo la nuestra civil– y su experiencia tan distinta al pensamiento o cultura que tienen quienes en tiempos posteriores hicieron el servicio militar (incluso las milicias universitarias que recuerdo perfectamente), en tiempos de paz, del que suelen contar no pocas anécdotas (y del que, curiosamente, se lograron amistades de por vida).

Y mucho más distinta es la idea de la juventud actual que corren el peligro de asimilar la idea de defensa a las atrocidades que nos muestran los medios de comunicación. Sobre todo, en las guerras que nos son más próximas (aunque en el caso de Ucrania más que de guerra habría que hablar de invasión ilegal y en el caso de Gaza de genocidio del que hoy ya nadie duda). Y es que, visto así, necesariamente han de tener una idea bien negativa de los ejércitos en general.

Sin embargo, nada de todo ello tiene que ver ni con nuestras fuerzas armadas ni con lo que la Constitución dispone sobre su función constitucional. En el art. Artículo 8 de nuestra Carta Magna, se dispone:

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Menor interés pudo tener inicialmente el segundo párrafo, salvo la exigencia de una ley orgánica como para toda institución importante de relevancia constitucional, pues así lo dispone:

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

Creo que vale la pena recordar las funciones que dicha ley (LO 5/2005, de 17 de noviembre) les atribuye en su art. Art. 15 en el que enumera las Misiones.

1. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Constitución, tienen atribuida la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

2. Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria.

3. Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

4. Las Fuerzas Armadas pueden, asimismo, llevar a cabo misiones de evacuación de los residentes españoles en el extranjero, cuando circunstancias de inestabilidad en un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses.

Basta con esta lectura para comprender que a la juventud podría sorprenderle estas misiones que tienen que ver mucho más con la paz, el humanitarismo y la defensa del orden constitucional (y por consiguiente muy en especial la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos), y menos con la idea de guerra, muy significativa históricamente pero afortunadamente hoy alejada de lo que consideramos democracias occidentales y regímenes democráticos.

Es una buena idea, pues, que el propio ministerio mantenga esta labor de socialización en la que los adultos podríamos colaborar desmintiendo los eventuales errores que puedan existir al respecto entre los jóvenes. Y ello no solo es oportuno sino necesario y poco novedoso.

Tanto es así que en el diccionario jurídico panhispánico se contempla en concreto el concepto de la cultura de defensa de la que se dice: conjunto de actuaciones que promueve el Ministerio de Defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Mencionando, por lo demás, la LO 5/2005, de 17 de noviembre, art. 20, referido a las reglas de comportamiento de los miembros de las FFAA. No disponiendo de más espacio me limitaré a decir que también estas reglas son de gran interés para nuestra juventud.

Con todo esto, la juventud necesita referentes de compromiso y servicio público. Y nuestras Fuerzas Armadas —#EjércitoEspañol, #ArmadaEspañola, #FuerzaAéreaEspañola— pueden serlo, si logramos explicar sin complejos qué hacen, por qué lo hacen y a quién sirven: a todos nosotros.

Desde el Ministerio de Defensa se promueve, con razón, esta labor de socialización y concienciación, pero no es tarea exclusiva del Estado. También los adultos —padres, docentes, periodistas, intelectuales— debemos implicarnos. Desmontar prejuicios y transmitir una visión realista, honesta y respetuosa de nuestras Fuerzas Armadas es una responsabilidad compartida.

Porque sí: debe existir una cultura de defensa. Una cultura enraizada en los valores constitucionales, en la paz, en la solidaridad, en la defensa de los más vulnerables. Una cultura que enseñe a los jóvenes que defender no es sinónimo de atacar, sino de proteger lo que importa.

#graciasMILitares #MinisteriodeDefensa #Defensa #FuerzasArmadas #EjércitoEspañol #ArmadaEspañola #FuerzaAéreaEspañola