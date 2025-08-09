Opinión | Tribuna

Harmonie Botella

¿Qué es la encefalomielitis miálgica?

Uno de los síntomas más característicos de la encefalomielitis miálgica es un cansancio profundo.

Uno de los síntomas más característicos de la encefalomielitis miálgica es un cansancio profundo. / INFORMACIÓN

La encefalomielitis miálgica, conocida también como síndrome de fatiga crónica (ME/CFS), es una dolencia intrincada y persistente que asedia a diversos sistemas del organismo, con un agotamiento abrumador como su estandarte principal, acompañado de dolores punzantes y dificultades cognitivas que nublan la mente.

Este trastorno, de carácter severo y prolongado, se manifiesta mediante una fatiga extrema que se extiende por al menos seis meses, se exacerba con el esfuerzo físico o mental y permanece inmutable ante el reposo.

Su impacto es tan devastador que, en muchos casos, limita las actividades cotidianas, condenando a algunos de sus afectados a la reclusión en el lecho.

Entre sus síntomas más característicos se encuentran un cansancio profundo que no cede con el descanso, un malestar severo tras cualquier esfuerzo físico o mental, alteraciones en el sueño que despojan del descanso reparador, dificultades en la memoria o el pensamiento claro, y una intolerancia ortostática que dificulta permanecer erguido.

Estos padecimientos, de intensidad variable, tejen un cuadro clínico que fluctúa y desafía a quienes lo sufren.

Las causas de esta enigmática afección permanecen veladas, aunque se especula que podrían confluir múltiples factores, como infecciones, alteraciones inmunológicas, estrés desmedido o predisposiciones genéticas.

La ausencia de una prueba diagnóstica específica complica su identificación, que se fundamenta en la exclusión de otras patologías mediante un exhaustivo historial clínico y exámenes médicos.

En julio de 2025, el gobierno del Reino Unido desveló un plan definitivo para abordar la ME/CFS, centrado en impulsar la investigación, promover la educación y mejorar la calidad de vida de los afectados.

Este proyecto destina recursos a tratamientos innovadores, incluyendo el uso de fármacos reciclados y busca elevar la conciencia pública sobre esta dolencia.

Paralelamente, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) está elaborando una hoja de ruta para la investigación de la ME/CFS, solicitando en 2025 aportes para priorizar áreas como el sistema nervioso y el inmunológico.

Estudios recientes han arrojado luz sobre un vínculo inquietante: la infección por covid-19 parece incrementar significativamente el riesgo de desarrollar ME/CFS, reforzando la hipótesis de que infecciones virales podrían desencadenar esta condición.

Además, los costos sociales y económicos del Long covid y la ME/CFS han sido subestimados, según informes que claman por mayores inversiones en investigación y en la atención a estas enfermedades crónicas, cuya carga silenciosa pesa sobre quienes las padecen y sobre la sociedad en su conjunto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents