La imagen profesional no se limita al horario de trabajo

Me encanta decir que lo que haces fuera del trabajo también habla de ti.

No se trata tanto de portarse bien, sino de entender que cada cosa que haces puede sumar o restar a tu imagen y valoración reputacional.

Recientemente hemos tenido un caso, que ha dado la vuelta al mundo, de la imagen pública, captada durante un concierto, en la que el más alto directivo de la firma Astronomer se veía en una actitud íntima con otra persona distinta de su pareja. Aunque algo nos pueda parecer imposible, la realidad lo hace posible. Me gusta decir que la extravagancia de los hechos, pudiendo parecer por probabilidad casi imposibles, se hace viable y deja en evidencia nuestra impresión inicial; son muchos los casos y casualidades conocidas que han desmontado historias de parejas y carreras profesionales. Eso de no sólo serlo sino parecerlo, es un mantra necesario y útil.

Sentirse casi invencibles nos lleva a cruzar una arriesgada línea con respecto a nuestro carácter público. Pareciera que eso le pudiera pasar a otros, pero no a nosotros; psicológicamente, el poder o la sensación de gobierno nos lleva a sentir una protección mayor, o a interiorizar que nuestro cargo público es resistente a percepciones externas negativas o a sentirnos con menor grado de vulnerabilidad. Nos motiva a tener este pensamiento dos aspectos esenciales; la distancia que tenemos sobre «las realidades» y la velocidad a la que vamos, entendiendo que la vida que llevamos hoy políticamente perdurará en el tiempo.

En este mundo superconectado, la reputación se construye mucho más allá del trabajo. Por ello, no subestimes el poder de la comunicación en tu cargo.

Muchos aspectos rodean la forma en la que las personas acceden al ámbito político y la forma en la que internamente en los partidos políticos se organiza a la plantilla de personal. Aspectos que en la empresa están mucho más estandarizados. Quizás ese puesto de gestor de personas pueda tener una función real en las organizaciones de índole política. En estas organizaciones se solapan funcionalmente los órganos de decisión con los más tecnificados, lo que conlleva a una integración o reducción de visión, a decisiones organizacionales muy partidistas y a una reducida aplicación de parámetros coherentes de control de lo que se comunica. Por ejemplo; la elección personal no contrastada usada en los historiales profesionales, o las presentaciones de determinados cargos públicos nos llevan a interpretar el estado de autogestión de algunos cargos o candidaturas.

La mentira suele ser considerada como un acto consciente, aunque desde la psicología hay visiones que interpretan que la mentira es más un proceso inconsciente. Este concepto va muy relacionado con el autoengaño sobre nosotros mismos y con esa falta de consciencia que nos lleva a realizar un proceso de razonamiento incorrecto; eso nos llevaría a interpretar unos hechos de forma distorsionada, básicamente para protegernos de una realidad que no nos gusta o nos resulta desagradable. La facilidad de caer en una fantasía, por la incapacidad real de entrar en contacto con personas, nos hace diseñar una realidad al margen que alimenta esa veracidad distorsionada.

La mentira no es la base, sino más bien una consecuencia de la visión a la que el poder lleva a las personas que lo ejercen. Y como en todo proceso inconsciente, más que de culpabilidades habría que hablar de conciencia.

Una vez en una entrevista me preguntaron si en el ámbito político podrían existir personas con mayor necesidad de soporte psicológico que en otros ámbitos; recuerdo que mi respuesta generó un debate amplio… Como profesional de la psicología, no comparto esa afirmación, pero sí considero que las reglas y el tablón de juego de la política provocan que comportamientos o exposiciones «mal vistas en otros ámbitos» sean admitidas y vistas con naturalidad en la política. Y eso es una apertura para que puedan triunfar perfiles menos profesionales o con ausencia de consciencia de su valor real.

Una mentira no tendría ningún sentido a menos que sintiéramos la verdad como algo peligroso… ¿No crees?