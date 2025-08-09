Incompetencias.

En el mal llamado primer mundo, el estado del bienestar va perdiendo fuerza aceleradamente gracias a los miedos de los gobernantes o a sus ambiciones desaforadas que engrandecen sus niveles de incompetencia.

Tenemos que creernos que se lucha por una larga serie de objetivos comunes para que todos mejoremos la forma de vida, tengamos más riqueza interior, menos dudas existenciales y mucha más seguridad integral.

La realidad es que cada vez más hemos de convivir con el miedo pegado a los huesos por la profunda irracionalidad de los descerebrados y la inoperancia e incompetencia de los que guían nuestros destinos. Se está convirtiendo en una pesadilla difícil de sobrellevar, porque no se puede confiar en nada ni en nadie a la hora de dar un paso, por superfluo que este nos pueda parecer.

El miedo es fácilmente generable en un mundo donde la información es inmediata y va cargada, en la mayoría de las ocasiones, de tintes catastrofistas que venden más. Además, tiene la cualidad de ser muy contagioso y un mismo acontecimiento puede llegar a provocar estremecimientos en varios niveles, los damnificados, los observadores y los responsables.

La obra visionaria de Orwell cada día toma más empuje y actualidad, porque los gobernantes son los primeros en sobresaltarse y entrar en un estado de pánico ante un acontecimiento que los supere en competencia, provocando que el cerco de las libertades individuales sea cada vez más estrecho. El Gran Hermano orwelliano sobrevuela cada día con más descaro nuestro universo, gracias a la incompetencia de los que llevan las riendas de nuestras vidas públicas.

Las tecnologías se han convertido en la panacea de los legisladores para tener control absoluto de sus abnegados súbditos. Nada más sencillo que contar con múltiples cámaras de video-vigilancia en calles, carreteras, locales públicos y cualquier lugar por recóndito que este sea, satélites espía, sistemas de escuchas telefónicas y así hasta donde queramos pensar, porque en cuestión de alta tecnología seguramente desconocemos todos los procedimientos con los que cuentan hasta la fecha.

Desde el desastre de las torres gemelas de Nueva York y posteriores acontecimientos, padecemos psicosis terrorista crónica, malogrando la libertad de los maltrechos usuarios de líneas aéreas, a los que hay que sumar trenes, barcos, entradas a lugares donde se concentran un gran número de personas, como museos, grandes espectáculos, instituciones o una simple calle de cualquier ciudad del mundo.

La cuestión que uno se plantea en el recogimiento de su hogar, es por qué los mandatarios son tan competentes para hacernos sufrir lo indecible a cada paso que damos y tan sumamente incompetentes en conseguir acabar con las amenazas de los que consiguen intimidarnos con sus acciones depravadas.