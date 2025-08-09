Innovación y regulación IA: claves estratégicas para empresas europeas

Innovación y regulación IA.

Los próximos días 5 y 6 de noviembre de 2025 tendré el honor de participar nuevamente en el IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial, impulsado por Prensa Ibérica, que se celebrará en la sede europea de la EUIPO y en el auditorio ADDA de Alicante.

Entre otras figuras de referencia internacional, el programa contará con Michael I. Jordan, procedente de la Universidad UC Berkeley (EE. UU.), pionero en algoritmos de aprendizaje automático que han servido de base para desarrollos como ChatGPT o los sistemas de recomendación de Amazon. También participará Lourdes Agapito, investigadora en University College London y cofundadora de Synthesia, una empresa tecnológica valorada en más de 2.000 millones de euros, así como la reconocida experta en IA Nuria Oliver.

El congreso abordará diferentes cuestiones, entre ellas el potencial transformador de la inteligencia artificial en sectores clave; y el impacto del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificia (AI Act) en los procesos de implementación de esta tecnología en empresas y organizaciones.

Desde hace años insisto en la importancia de prestar cada vez más atención a dos variables que condicionan la competitividad empresarial y, por tanto, influyen directamente en la definición de sus estrategias: la aceleración tecnológica y el marco regulatorio de la misma. Y es que, la evolución tecnológica ha precipitado un nuevo escenario empresarial, caracterizado por ser altamente dinámico (cambios muy rápidos) y disruptivos (transformaciones radicales que modifican el statu quo). Con la IA ahora, y en breve con la computación cuántica, esto se acentuará

La IA, un tsunami y un commoditie

Se acerca un verdadero tsunami llamado inteligencia artificial. Mejor dicho, ya está aquí. Los marcos normativos buscan adaptarse a este cambio sin precedentes. Uno de los temas recurrentes en el debate actual es la asimetría existente entre los diferentes países en lo que a regulación y supervisión se refiere, y su impacto en las empresas. Más aún cuando esta tecnología se convertirá en un commodity que estará presente en todo, tal y como ha pasado con internet.

Solo aquellas organizaciones capaces de «surfear» esta gran ola y aprovechar su fuerza con inteligencia ejecutiva serán competitivas y sobrevivirán. Hablamos de incorporar IA no como moda, sino como herramienta para mejorar la propuesta de valor, ganar eficiencia, ser más sostenibles y escalar más rápido. Ya no vale adaptarse al cambio, toca formar parte del cambio.

Si la historia nos ha enseñado algo, es que la innovación y la tecnología, dependiendo de cómo se utilicen, pueden tener un impacto tan positivo como negativo en la humanidad. Por ello, cierta supervisión y regulación es clave. Y en el equilibrio está la virtud: ni sobrerregulación ni anarquía.

Este artículo muestra la importancia de combinar dos elementos clave para el éxito de la estrategia empresarial en Europa: por un lado, el Funnel de Innovación como palanca esencial para incorporar tecnologías como la IA en la cadena de valor; por otro, hacerlo dentro del marco legal del nuevo AI Act europeo, que marca las reglas del juego.

Innovar con metodología

Sin método, caos. Durante años he implementado una metodología de innovación cuya piedra angular ha sido un Funnel de Innovación propio. Este modelo no solo maximiza el valor que aporta la tecnología, sino que minimiza los riesgos económicos y operativos, evita los riesgos legales y garantiza el alineamiento con los valores, la misión y la visión de la organización.

En resumen, actúa como un embudo estratégico para incorporar tecnologías —como la inteligencia artificial— e impulsar la innovación de forma ágil y con propósito. Las clasifica en tres dimensiones (Innovación New, Innovación Test y Core) y requiere la creación de espacios específicos para su desarrollo.

Lo primero que debe hacer una organización es identificar claramente cuál es su Core, y asegurar que todo el equipo lo comprenda y valore. Hablamos del corazón operativo y económico de la empresa: aquello que hoy le da vida, sostenibilidad y capacidad de generar valor al cliente. Representa los procesos, productos, servicios y estructuras que ya funcionan, y sobre los que se sostiene el modelo de negocio actual. Es, en esencia, lo que mantiene a la organización como líder en su sector y refuerza su ventaja competitiva. El objetivo será incorporar innovación de valor al Core, y hacerlo de forma coherente, eficiente y gestionado el riesgo.

A partir de ahí, se activa la fase de Innovación New. Se trata de explorar todas las tecnologías disruptivas e innovaciones emergentes. Sí, todas. Aunque no todas tengan sentido para el negocio actual, deben ser identificadas, analizadas y evaluadas —incluso para ser descartadas con criterio—. Lo que hoy no aporta valor, quizá mañana sea clave.

La siguiente etapa es la Innovación Test: aquella que no ha sido descartada en la fase anterior y se detecta como susceptible de aportar valor a la organización. Entonces, se valida en condiciones reales, a modo de piloto. Si demuestra con evidencia esa aportación de valor, se replica, se escala y se integra en el Core, reforzándolo con innovación probada. En este caso, aplicando IA.

Todo el proceso requiere la creación de un espacio clave dentro de las empresas: el Lab Tecnológico, que actúa como un sandbox. Es un entorno protegido e independiente para impulsar pruebas reales, altamente controladas y medibles, antes de escalar. Así, se innova con coherencia y se asegura que lo nuevo solo se incorpora cuando demuestra un valor real: un valor que debe ser tangible, medible y monetizable.

Regulación europea IA: qué deben saber las empresas

Ya han entrado en vigor las primeras obligaciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), cuyo objetivo es garantizar que el uso de la IA sea seguro, ético y respete los derechos fundamentales. El incumplimiento puede conllevar multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación global.

Actualmente, las empresas están obligadas a conocer, inventariar y categorizar los sistemas de inteligencia artificial que utilizan o desarrollan, según los cuatro niveles de riesgo establecidos por la norma. Los sistemas de riesgo inaceptable están prohibidos por amenazar derechos fundamentales. Los de alto riesgo exigen obligaciones estrictas antes de ser comercializados. Los de riesgo limitado requieren medidas de transparencia, y los de riesgo mínimo no están sujetos a requisitos específicos. Además de clasificar sus sistemas de IA, las organizaciones deben establecer procesos de cumplimiento. Será clave que definan su modelo de gobernanza.

Asimismo, el reglamento europeo establece que las personas directamente implicadas en el desarrollo, supervisión o aplicación de sistemas de alto riesgo deben recibir una formación específica. Para el resto de la organización, es fundamental fomentar la «alfabetización» en inteligencia artificial: no se trata de convertir a toda la plantilla en experta, sino de que comprenda su potencial y sus riesgos.

El AI Act en el Funnel de Innovación

La entrada en vigor del AI Act europeo añade una nueva capa de exigencia al proceso de innovación. Esta regulación no solo define qué sistemas se consideran de riesgo, sino que fija obligaciones legales, éticas y técnicas para su diseño, validación e implementación, especialmente cuando afectan a derechos fundamentales, procesos críticos o decisiones automatizadas.

Por eso, el Funnel debe integrar la regulación como parte estructural y estratégica del proceso. En la fase de Innovación New, implica entender cómo esta ley define y clasifica los sistemas de inteligencia artificial —qué se considera de alto riesgo, qué usos están prohibidos y qué requisitos exige—. En la fase Innovación Test, obliga a experimentar con rigor y prudencia, garantizando el cumplimiento según su categoría de riesgo, la trazabilidad, la supervisión humana y la transparencia. El objetivo es que todo lo que se integre en el Core de la organización aporte valor dentro del marco legal y ético.

En los procesos de innovación, la motivación, la confianza y la comunicación interna son clave. Que las personas de la organización comprendan bien el potencial y los riesgos de tecnologías como la inteligencia artificial es fundamental. La innovación debe impulsarse desde abajo hacia arriba (bottom-up) y desde arriba hacia abajo (top-down), además de desplegarse de forma transversal en toda la organización. Porque innovar con éxito es, ante todo, una cuestión de personas y de cultura de equipo. Especialmente cuando se trata de inteligencia artificial. Y de ello hablaremos en este congreso europeo de IA en Alicante.