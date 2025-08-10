El dilema de las dos caras

Las aristas oscuras de Pedro Sánchez convierten al salvador en un simple superviviente y al estadista en un oportunista

La frase es de Lincoln, o así lo creo, dado que las citas del presidente más mítico de los Estados Unidos son tan abundantes como difícilmente comprobables. Pasa con Lincoln lo mismo que con Churchill o, en versión casera, con Josep Pla, que otorgan categoría a cualquier frase que acompañe su nombre. Sea cierta, pues, o muy lograda, recupero una frase de Lincoln que ilustra el sentido de este artículo: «Un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez». Si el aforismo es cierto, debía de responder al dilema real que planteó, y sobre el cual se ha escrito en cantidad suficiente: ¿cómo acabar con la esclavitud sin hacer un daño irreparable a la Constitución y a los cimientos de la República americana? Es muy sabido que encontró la respuesta...

De vuelta a la frase otorgada a Lincoln, hablemos de los políticos que intentan salvar las dos caras, siempre contradictorias una con la otra. Y, bajo inspiración de la impactante entrevista al abogado Gonzalo Boye en La Razón, sitúo el nombre de Pedro Sánchez en la diana. Las dos caras... La primera decora el relato construido y publicitado desde las propias filas: es el político honesto, dispuesto a luchar contra las furias reaccionarias, resiliente ante el mal, activador de cambios históricos en España y facilitador de la comprensión de las naciones periféricas en el entramado español. Simple y llanamente, un estadista y un salvador. Es esta cara la que se ha convertido en el dogma de fe que repiten sus acólitos como si fuera una letanía bíblica. De hecho, la dualidad que presentan es descarnada: o Sánchez o el abismo.

Pero la otra cara de Sánchez -sostenida por su natural tendencia a no cumplir ningún pacto- tiene tantas aristas oscuras que convierte al salvador en un simple superviviente, y al estadista en un oportunista. Tomo las palabras de Boye, que recuerdan otra cita de Lincoln: «Un estadista pone primero al país y después a la persona. Pero aquí no gobierna un estadista». El abogado hace referencia a los problemas judiciales que rodean al presidente y que, según los pronósticos, empeorarán después del verano, y a la debilidad política consiguiente. Y remacha: «Gobernar así no es gobernar, es mantenerse en el cargo». Pero lo más importante que denuncia Boye es el riesgo para la democracia que representan las tres leyes que Sánchez quiere sacar adelante: la «ley Bolaños», que entre otras cosas implica que los fiscales lleven la instrucción; la llamada popularmente «ley Begoña», que se carga «de facto» el instrumento de la acusación particular, y la ley que pretende el control de los medios de comunicación. Y todo lo quiere hacer en medio de una enorme crisis política, rodeado de problemas judiciales, con la credibilidad bajo mínimos, y con el enorme escándalo de tener al fiscal general sentado en el banquillo de los acusados. Es decir, tres reformas macro que tendrían que exigir un altísimo consenso político y parlamentario, y a la vez pedir un tiempo menos tumultuoso. Y aun así, estas reformas que son sustanciales en un Estado de derecho, el Gobierno las plantea ipso facto, casi con fórceps y maquilladas como reformas «progresistas».

Todo ello, un gran disparate que va más allá del escándalo político y aterriza en la solidez democrática. Es totalmente inconcebible que un fiscal general se mantenga en el cargo después de ser enjuiciado, porque entonces quien se sienta al banquillo no es la persona, sino la institución. Al negarse a dimitir, espoleado por el apoyo ciego que le ha dado el Ejecutivo socialista, Álvaro García Ortiz dinamita la credibilidad de la institución y la inutiliza para hacer su función. Y en medio de este escándalo con el fiscal general, el Gobierno plantea que sean los fiscales los que lleven las instrucciones. ¡Ay! ¿Es el momento de una reforma de tal nivel? ¿Se puede hacer con el escándalo García Ortiz en plena ebullición? ¿La puede plantear un Ejecutivo en precario, que pierde la mayoría de votaciones y que está con oxígeno asistido? Es evidente que no a las tres preguntas, como también es evidente que estas reformas no nacen de las necesidades del país, sino de las necesidades imperiosas de un presidente asediado por los escándalos.

Acabo nuevamente con Lincoln, que remacha el clavo: «Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo». Ni Sánchez puede conseguirlo.