La película sobre «La Festa»

Agosto tiene aroma ilicitano. Llega La Festa, siempre la misma y siempre distinta. Este año con motivo del aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen habrá representaciones extraordinarias también el próximo otoño, a pesar de tratarse de año impar.

Y este año contamos con una película documental estupenda que han dirigido Manuel Gutiérrez Aragón y el ilicitano Pablo Mas, que se exhibió por vez primera en el Festival de Málaga y posteriormente tuvo varios pases en la ciudad de los tres patrimonios de la humanidad.

Pero hete aquí que todavía no ha llegado el momento de exhibirla en Alicante. Puede llover (si es que llega a llover algún día en esta tierra en donde tanto cuesta que caigan cuatro gotas) que no veremos la película en cuestión por ninguna parte.

Yo comprendo que a las empresas privadas con sus 15 ó 16 pantallas no les sea rentable proyectar este tipo de cine, pero que las instituciones públicas no lo hagan tiene verdadero delito. Lo que subyace en el fondo es lo de siempre: la distancia sideral que existe entre Alicante capital y el resto de la provincia. Parece como si para el resto de la provincia Alicante no tuviese una importancia capital, y no es un juego de palabras. Cada comarca se basta y se sobra para hacer sus fiestas, para celebrar sus conmemoraciones, para establecer sus prioridades y distribuir sus presupuestos destinados a actividades culturales. Lo ocurrido en el caso de la película sobre el Misteri es un caso muy ilustrativo. Nadie está a salvo de verse en una semejante. Aunque sea con retraso, programen La Festa, un documento atemporal excepcional.