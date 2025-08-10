Opinión | EN POCAS PALABRAS
La película sobre «La Festa»
Agosto tiene aroma ilicitano. Llega La Festa, siempre la misma y siempre distinta. Este año con motivo del aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen habrá representaciones extraordinarias también el próximo otoño, a pesar de tratarse de año impar.
Y este año contamos con una película documental estupenda que han dirigido Manuel Gutiérrez Aragón y el ilicitano Pablo Mas, que se exhibió por vez primera en el Festival de Málaga y posteriormente tuvo varios pases en la ciudad de los tres patrimonios de la humanidad.
Pero hete aquí que todavía no ha llegado el momento de exhibirla en Alicante. Puede llover (si es que llega a llover algún día en esta tierra en donde tanto cuesta que caigan cuatro gotas) que no veremos la película en cuestión por ninguna parte.
Yo comprendo que a las empresas privadas con sus 15 ó 16 pantallas no les sea rentable proyectar este tipo de cine, pero que las instituciones públicas no lo hagan tiene verdadero delito. Lo que subyace en el fondo es lo de siempre: la distancia sideral que existe entre Alicante capital y el resto de la provincia. Parece como si para el resto de la provincia Alicante no tuviese una importancia capital, y no es un juego de palabras. Cada comarca se basta y se sobra para hacer sus fiestas, para celebrar sus conmemoraciones, para establecer sus prioridades y distribuir sus presupuestos destinados a actividades culturales. Lo ocurrido en el caso de la película sobre el Misteri es un caso muy ilustrativo. Nadie está a salvo de verse en una semejante. Aunque sea con retraso, programen La Festa, un documento atemporal excepcional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- PP y Vox se lanzan contra Morant tras pedir 'humanidad' por José María Ángel
- Mario Vaquerizo, tras el plantón de Vox en el pregón de Elche: “Las guerras de otros no son mis guerras”
- Mutxamel aplica una técnica pionera para esterilizar gatos callejeros en menos de tres minutos
- 35 minutos dando vueltas para aparcar en Playa de San Juan
- Hasta 1,7 millones de euros por el Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, casi 20 veces más que el canon actual
- Stella Maris: el superchalé de Vistahermosa envuelto en miseria
- Así puedes ver los fuegos artificiales más espectaculares del verano en Alicante y sin coger el coche