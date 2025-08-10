¿Qué pinta ahora Europa?

Protesta en Tel Aviv contra el plan de Netanyahu para la Franja de Gaza, este jueves. / ARIEL SCHALIT / AP

Europa ha padecido durante el siglo pasado dos guerras, que más que mundiales, han sido europeas. Mientras Europa se desangraba y destruía, otros esperaban a entrar cuando todo estaba machacado. Fundamentalmente con aviones, bombas y rematar. Este invitado aprovechado nos embarcó con el plan Marshall y desde este momento Europa vendió su alma al diablo. Este se ha hecho fuerte y ahora nos pide servidumbre y vasallaje. Ahora con un se intuye, reencarnación del emperador romano Calígula, a capricho y prepotencia. Su economía no es que vaya bien. Llega a Europa chantajeando y extorsionando, con aranceles y medios diezmos: 5 % del PIB de los países europeos de la OTAN. ¿Cuándo Europa va a dejar esa posición de sumisión y subordinación a la hegemonía yanqui? Es vergonzoso que la civilización de Europa con su arte y cultura tenga que ser sierva de un patán, palurdo americano.

Vamos de avestruces escondiendo la cabeza y mirando para otro lado, con los crímenes de lesa humanidad de Israel y no pidiendo que el tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y la Corte Penal Internacional dicten orden de captura y detención para ser juzgados Benjamín Netanyahu y sus secuaces. Crímenes de lesa humanidad, como los nazis en el tribunal de Nuremberg.

Aranceles: ¡demostrad que volvemos a ser fuertes, ni un euro! Hay que bloquear las amenazas de este desequilibrado Donald Trump su egolatría de la Riviera en Gaza.

Hay que buscar otros mercados para que los norteamericanos expulsen de la Casa Blanca a este peligroso individuo para el mundo. Europa recupera ya el poder de la Historia. Europa, levanta tu cabeza, empezando por nuestra presidenta: Ursula von der Leyen. ¡Unidad, Valor y Fuerza!

«Gracias por tus manifestaciones sobre el genocidio en Gaza: Josep Borrell».