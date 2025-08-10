La reaparición de las «acciones meme»: ¿una moda pasajera o la señal de cambios más profundos?

Hace cinco años, cuando casi todos estábamos preocupados por las terribles consecuencias de la propagación de la COVID-19, se produjo en los mercados bursátiles estadounidenses un episodio que entonces pasó desapercibido, pero que hoy se reconoce como principal antecedente del fenómeno de las «acciones meme» (meme stocks). Se trata, básicamente, de participaciones en el capital de empresas que, a priori, son poco atractivas para los inversores, pero cuya cotización experimenta subidas vertiginosas, seguidas de fuerte volatilidad, gracias al impulso que reciben en las redes sociales.

A mediados de 2020, GameStop (GME) era una compañía en declive, dedicada a la explotación de una cadena de tiendas físicas de videojuegos, cuyo modelo de negocio se consideraba en decadencia debido al auge de las plataformas de distribución digital. La cotización de sus acciones llevaba años cayendo: a principios de 2020, se situaba por debajo de los 3 dólares, con pocas expectativas de recuperación. Sin embargo, los líderes de algunos foros especializados, especialmente en Reddit, comenzaron a argumentar que la empresa estaba infravalorada y que, en realidad, tenía un enorme potencial de crecimiento, lo que atrajo el interés de numerosos inversores minoristas.

A finales de 2020, el precio comenzó a subir con rapidez, rebasando los 20 dólares en diciembre. En enero de 2021, la situación se descontroló: las acciones llegaron a cotizar cerca de los 500 dólares el 28 de enero, en un contexto de enorme volatilidad que llevó a varias plataformas de intermediación, como Robinhood, a restringir temporalmente la compra. A partir de entonces, el precio se fue moderando, aunque los títulos de GameStop siguieron mostrando una elevada variabilidad durante meses. El caso acabó siendo objeto de una audiencia en el Congreso de Estados Unidos y dio lugar a varios procesos judiciales.

La actuación de los fondos de cobertura (hedge funds) fue un elemento clave en este proceso. Muchos de ellos habían apostado a que los títulos de GME continuarían depreciándose, por lo que llevaron a cabo operaciones de «venta en corto»: tomaron prestadas acciones para venderlas, con la intención de recomprarlas más baratas cuando llegase el momento de devolverlas, y así obtener una ganancia con la diferencia de precio.

Evolución del S&P 500 y cotización de OpenDoor, GoPro, Kohl’s y BMNR (del 1 de mayo al 31 de julio de 2025, base: 01/05/2025 = 100) / Fuente: Investing.com

Los inversores minoristas se coordinaron a través de las redes sociales para adquirir masivamente, con el objetivo de forzar un aumento del precio y obligar a los fondos a recomprar en condiciones desfavorables. Esta reacción —conocida como short squeeze— conlleva adquirirlas a precios cada vez más altos, lo que intensifica la espiral alcista y alimenta aún más la subida. Los pequeños inversores que vendieron en los picos más caros lograron enormes beneficios, mientras que algunos fondos de inversión sufrían pérdidas multimillonarias.

Desde entonces, las acciones de otras compañías, como AMC Entertainment, BlackBerry, Nokia, Koss o Bed, Bath & Beyond, han pasado por situaciones similares, aunque el fenómeno fue perdiendo fuerza a medida que se desvanecía el «factor sorpresa», se debilitaba la narrativa de los promotores de las primeras «acciones meme» —que apelaban a una suerte de «insurrección financiera contra Wall Street»—, y tanto los inversores institucionales como los minoristas adoptaban una actitud más cauta tras conocerse historias de pequeños ahorradores que perdieron buena parte de su patrimonio al comprar cuando la subida tocaba a su fin.

Nuevos casos

Sin embargo, el fenómeno parece haber resurgido en los mercados financieros estadounidenses durante las últimas semanas. Tras el fuerte aumento de aranceles que Trump anunció a comienzos de abril, se produjo un descenso generalizado de los índices bursátiles al que siguió un notable repunte de las cotizaciones, apuntalado por una intensa actividad de los inversores minoristas. En este contexto, algunos usuarios muy influyentes en las redes sociales han venido señalando a varias empresas que, a su juicio, se estaban quedando rezagadas porque los grandes operadores no estaban valorando adecuadamente su potencial de crecimiento.

Es el caso, por ejemplo, de OpenDoor, GoPro o Kohl’s, cuyos títulos se han anotado grandes subidas en unas pocas jornadas, para experimentar a continuación un notable aumento de la volatilidad. El comportamiento bursátil de BitMine Immersion Technologies (BMNR) es aún más explosivo, pues está asociado a las decisiones de la empresa sobre la adopción de las criptomonedas (Ethereum, principalmente) como principal activo de tesorería. El pasado 31 de julio, se generó tanta expectación sobre la salida a bolsa de Figma, una empresa especializada en el desarrollo de software de diseño colaborativo, que la demanda superó 40 veces la oferta y la cotización llegó a multiplicar por 3,8 el precio de salida.

El «Indicador de Negociación Especulativa» de Goldman Sachs se encontraba en máximos históricos a finales de julio, sólo comparables a los registrados entre 1998 y 2001, cuando se produjo la «burbuja de las punto.com», y en los meses posteriores a la acelerada recuperación bursátil que siguió a la crisis sanitaria de 2020. Según el banco estadounidense, estos niveles suelen anticipar períodos con retornos superiores a la media en plazos inferiores a un año, pero también suelen preceder a caídas importantes o a etapas con rendimientos sensiblemente inferiores a la media, en plazos más largos.

Las participaciones en el «VanEck Social Sentiment ETF», un fondo negociado en bolsa que diversifica su patrimonio entre las 75 acciones estadounidenses más recomendadas en redes sociales, foros, blogs y otras fuentes públicas digitales, se han apreciado casi un 60% desde los mínimos registrados a principios de abril, más del doble de lo que aumentaba el S&P 500 en ese mismo período, lo que refleja el peso de las empresas más valoradas por los participantes en esas comunidades digitales.

En este clima de euforia entre los pequeños ahorradores, que continúan tratando de cazar oportunidades a pesar de la incertidumbre, espoleados por el «miedo a quedarse fuera» (FOMO: Fear Of Missing Out), la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), una organización a través de la que el sector financiero se autorregula, está promoviendo la modificación de la norma que limita las operaciones que los inversores minoristas pueden efectuar mediante «cuentas de margen» (una forma de adquirir acciones a crédito, aprovechando subidas rápidas de las cotizaciones para obtener beneficios en pocos días).

Este cambio normativo podría alimentar aún más las operaciones especulativas y favorecer la volatilidad, por lo que no parece que el resurgimiento de las «acciones meme» vaya a ser un fenómeno pasajero. Es probable que tengamos que acostumbrarnos a él y que, más pronto que tarde, se extienda al continente europeo.