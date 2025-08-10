Sólido romance queer

Tuve la suerte de asistir a Indomables sin saber absolutamente nada de ella. Solamente había visto su cartel, y sobreentendí que el título original venía por la relación de los personajes con el mundo de los caballos.

Pero lo que me encontré fue un fue un profundo drama en clave queer. Partiendo de un buen material literario se conforman dos horas de cine por donde no dejan de supurar ese tipo de sentimientos que son anestesiados por el doble rasero de la moral. El director Daniel Minahan adapta muy bien el espíritu de la novela de Shannon Pufahl On Swift Horses (Sobre caballos veloces), imprimiendo el acento en el asunto de la identidad. Nada es lo que parece, y las pulsiones reprimidas comenzarán a aflorar a la manera en que lo hicieron en las muy destacables El poder del perro, Carol y Brokeback Mountain. Todo ello con una fotografía exquisita y una cuidada selección musical.

En Indomables toda la historia pivota sobre el personaje de Muriel (Daysy Edgar-Jones). Estamos a finales de la década de los cincuenta en Kansas y recién casada con Lee (Will Poulter) se traslada a San Diego. Por la televisión en blanco y negro de muy pocas pulgadas emiten la serie El hombre del rifle. Es entonces cuando regresa de la guerra de Corea el hermano de Lee, Julius (Jacob Elordi), todo un robamiradas, y a partir de aquí es mejor saber lo menos posible y disfrutar de los más de cien minutos de metraje que quedan por delante.