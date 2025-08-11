Las camareras de la Virgen

La camareras "mantienen una herencia artística que sobrepasa la mera belleza estética". / INFORMACIÓN

Absoluto silencio en el templo. Aprieta el calor y todo parece dormitar una siesta, humeantes las calles. En el «Sancta Sanctorum», camarín donde reside la Virgen de la Asunción, catorce mujeres entre susurros y oraciones lo disponen todo para que el epicentro de las fiestas de Elche transcurra en las debidas condiciones. En tan sagrado lugar las camareras se esmeran en acondicionar a la protagonista de las representaciones agosteñas cumpliendo paso a paso y a rajatabla el ritual aprendido y transmitido de generación en generación, manteniendo y protegiendo así una voluntad colectiva. Es el colofón de un meticuloso trabajo, la subsistencia de una devoción dentro del concepto de sociedad moderna y que se realiza con mimo y cariño en el elemento constitutivo del patrimonio cultural de este pueblo, que al Cielo mira.

La historia del Misteri está hecha por actores que habitualmente no aparecen en escena. Les hablo en esta ocasión de una tarea que supone un honor indescriptible, que en cuanto comentas el asunto con ellas te cuentan que ese orgullo, esa satisfacción, no puede cuantificarse.

Durante el año, durante semanas y horas en su labor encomiable se encargan de la limpieza, organización y mantenimiento del espacio del camarín y su entorno, cuidando y organizando con extrema delicadeza los ropajes, accesorios y objetos de reverencial respeto. Sumergidas en un excitante ritual lleno de fervoroso amor y cuyo objetivo no es otro que el de presentar y cuidar a la Maredeu como mantenedoras que son de la herencia artística que sobrepasa la mera belleza estética, transmitiendo profundo significado trascendental y cultural sin estridencias y en voz baja. Organizan escrupulosamente todas las actividades dividiéndose en grupos y realizando sus funciones de forma particular. Efectúan el cambio de mantos de la Maredeu cuando procede en sus festividades y distintas épocas del año, participan con fervor en las actividades religiosas y de caridad transmitiendo a los demás su profunda devoción, honrando la belleza y el simbolismo atemporales y cumpliendo el encargo asumido para realizar ese ritual que reproduce la memoria histórica y la identidad local evitando la apropiación de elementos culturales ajenos a la cultura autóctona, generando la percepción de controlar frente a procesos externos que podrían amenazar su esencia, la de una festividad con raíces muy profundas: la devoción a la Asunción, que es su VIRGEN, y la continuidad como el eje organizador de una creencia y defensa a ultranza ante peligrosas hibridaciones.

Tras horas interminables de colocar cada detalle en su sitio y a la perfección todos los encantos, dejándolos a la vista, llegan las fechas y se acentúa el esmero de los preparativos. Nada es casual, todo está estudiado; cada alfiler, cada camafeo, cada sortija o la simple caída del manto, las mangas o los bajos.

En la «nit de la Roá» son ellas las que velan haciendo turnos para custodiar la Sagrada Imagen en el cadafal, atentas al fervoroso bullicio del pueblo de Elche que con el temblor que se apodera de sus voces asciende por el andador para honrar y rendir pleitesía a su Patrona y estar más cerca de Ella.

Tarde infernal del día 15 de agosto. El repicar intermitente de las campanas impactando en los oídos anuncia la proximidad del momento culminante de nuestro día grande, de la Coronación. El público excitado espera disfrutar del poderoso encanto que ofrecerá el desarrollo de la definitiva escena.

La Basílica es un gran escenario lleno de posibilidades donde la fascinación se respira en cualquier rincón: el andador, el cadafal, el cielo... La música, la puesta en escena son vehículos perfectos para comunicar el magno acontecimiento que está por llegar, presentando un panorama que como ningún otro ayuda a entender de qué modo vida, muerte y resurrección son inseparables.

Y el momento anhelado se produce, recibido con gran alegría y júbilo por el espectador ansioso. El chispazo que se siente ante la visión hace que los pensamientos más nobles revivan en las aburridas y hastiadas almas. Absortos, cautivados, embelesados hasta el punto de estallar en vivas y vítores en algún punto desaforados.

La Maredeu asciende engalanada con vestiduras blancas y los trebejos acreditativos de su condición, que no pasan inadvertidos. Las camareras aguardan en el foso del cadafal el desarrollo de la definitiva escena, perfilándose en sus labios sonrisas que nacen cuando a través de las mentes se juega a imaginar la enorme emoción que embarga a todo el mundo, seguras de su empeño al comprobar todos los detalles . El bellísimo sonido del órgano enciende todas sus alarmas y están en tensión, y un escalofrío recorre sus cuerpos.

Y cuando se culmina la Coronación esas imágenes maravillosas dan vida al espíritu, lo latente que emociona más que el espíritu; florecen las emociones más viscerales y entonces esas emociones generan metáforas y establecen conexiones, ya que el Misteri no es solo una fuente de placer estético: es una ventana a lo divino, conducto de conexión espiritual que permite encontrar la presencia celestial a través de la contemplación visual. Y ese momento, en su carnadura y en su potencia simbólica se convierte en explosiva emoción.

En el foso, entre lágrimas y satisfechas, el fragor de aplausos y vivas hace innecesario cualquier comentario, incluso se detiene la propia respiración fascinadas por la emoción. En la expresión de sus caras, en el brillo de sus ojos, irradia la satisfacción del trabajo bien hecho producto de la constancia y el firme convencimiento a la hora de alcanzar el objetivo de tan hermosa tarea, de la tradición respetada con la máxima escrupulosidad y el beneplácito de un pueblo que confía en esas 14 damas el cuidado de su Patrona.

Con un suspiro de alivio termina todo. Por todas partes y por todo el mundo se respira el agradecimiento hacia estas damas que mantienen sin fisuras la tradición con elegante anonimato y amor sincero a Nuestra Patrona, como así ha sido de generación en generación, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la continuidad de la tradición.