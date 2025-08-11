Laura en Santiago de Chile.

En casa de mis padres había un cartel, comprado en la casa de Pablo Neruda en Santiago de Chile. Sobre un cielo azul, con una paloma de la paz pintada, decía: «Hoy es hoy, ayer se fue. No hay duda, Pablo Neruda».

Estos días, en los que –como sabéis– ando en reposo casi absoluto, de la cama a la silla y de la silla a la cama, le pedí a mi padre que me trajera una foto gigante de dos de mis referentes más importantes: Neruda y Allende. Me la regaló mi amiga María Elena para no olvidar lo que más me gusta en la vida: la literatura y la política en mayúsculas.

Esa foto, que también representa la amistad en mayúsculas, no fue encontrada por mi padre. En su lugar, me trajo aquel cartel que apenas recordaba, recuerdo de mi visita a la casa de Neruda en Santiago. Aquel viaje siempre lo tendré como uno de los más bonitos de mi vida.

Estuve bajo la estatua de Allende, junto a la puerta de Morandé 88, por donde sacaron su cuerpo tras el suicidio en el Palacio de La Moneda. Pude recorrer todo ese imaginario político y cultural que tanto había escuchado desde niña, cuando Chile recuperó la libertad. Años después, ya en mi adolescencia, recogimos firmas para que el dictador Pinochet fuera juzgado en Londres.

En Chile descubrí que la magia existía y que, algún día, cuando pudiera, viajaría hasta allí para curarme milagrosamente… igual que el dictador Augusto, que llegó en silla de ruedas y supuestamente muy enfermo, pero, al aterrizar en su país, se puso en pie y caminó como si nada.

Yo, sin embargo, cuando logré cumplir mi sueño y viajar al sur del mundo, no tuve tanta suerte. No se produjo el milagro de bajar del avión caminando, pero sí volé muy alto. Aprendí y viví tanto que fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Ese viaje fue iniciático.

Mis clases en la Universidad de Magallanes con Wilson y Melisa, o en Viña del Mar con Meritxell –ciudad en la que se inspiraron para construir Benidorm, por estar abierta al mar y permitir edificios altos para el turismo–, fueron inolvidables. Conocí un país que hasta entonces solo existía para mí a través de su literatura y su historia y que pude recorrer con Lupe, la sobrina de nuestra amiga Sol Pérez, que me mostró los rincones de la ciudad de alto Standing.

En Punta Arenas encontré a la gente más cálida, a pesar del frío más intenso que haya sentido. Santiago, en cambio, me pareció una gran ciudad deshumanizada, pero rodeada de montañas y de una naturaleza que te reconcilia con el mundo.

El reencuentro con mis amigos –Anselmo, su familia y toda la gente de Punta Arenas que me hizo sentir en casa– reafirmó mi deseo de volver algún día. Y, sobre todo, el reencuentro con esa ideología bien cimentada que te hace sentir orgullosa del socialismo universal y te recuerda la importancia de la política como herramienta para mejorar la sociedad.

Para mí, eso significa Salvador Allende. Y, en el mismo plano, la excelencia literaria de Pablo Neruda.

Por eso, tener ahora en mi cuarto un cartel que dice «Hoy es hoy y ayer se fue» me recuerda la importancia de disfrutar el presente y avanzar paso a paso. Mañana ya llegará.

Mientras tanto, me quedo en el hoy: con mis lecturas, mis escritos y la compañía de mis amigos. El final del cartel, con su paloma colorida de la paz, dice: «No hay duda, Pablo Neruda».

Y yo pienso: no hay duda, Laura… mejorarás. Mientras tanto, disfruta lo que puedas, desde donde puedas. Ese es el verdadero regalo de la vida: el hoy.