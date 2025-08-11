Mal fin de curso para Von der Leyen (y no ha terminado aun)

Ursula von der Leyen. / EFE

Si la presidenta de la Comisión estuviera sometida a los típicos exámenes académicos de fin de curso, sin duda habría que enviarla a la recuperación de septiembre, a la vista de los desaguisados internos y externos que se van acumulando, desde la pujanza de la extrema derecha en todo el continente al hasta ahora imparable genocidio de Gaza, pasando por la claudicación estratégica y comercial ante Trump, «nuevo» emperador de un Occidente cada vez más iliberal. En el plano internacional, la UE solo aguanta el tipo, por ahora, en el apoyo a Ucrania, a falta de ver si Trump y Putin acuerdan en Alaska un Munich 2.0 en el Día de la Asunción.

Lo cierto que Von der Leyen inició su segundo mandato con una fuerte legitimidad institucional y notable capital político, fruto de la victoria electoral del Partido Popular Europeo (PPE), que la había presentado como candidata a presidir la Comisión, al contrario que en 2019, y del rápido acuerdo negociado para su investidura con las otras fuerzas políticas europeístas (socialdemócratas, liberales, y verdes). Incluso se incluyó por primera vez un acuerdo programático de mínimos.

Sin embargo, ya desde el arranque del nuevo ciclo político la solidez de la coalición quedó en entredicho, con la tendencia del PPE a votar y aliarse con las ultraderechas para ganar votaciones en la Eurocámara, en detrimento del polo europeísta, en asuntos fundamentales como la inmigración y el medio ambiente. La presidenta no ha sido hasta ahora capaz de meter en vereda a su partido, y además de manera inconsecuente, se ha apuntado a la operación de desmontar, al menos en parte, el Pacto Verde contra al cambio climático que había sido su programa estrella en la IX legislatura.

En la propuesta de presupuesto plurianual para el período 2028-2034, la Comisión ha optado por sacrificar la política de cohesión, la agricultura y la pesca, para reforzar la investigación y defensa, sin aumentar en realidad el monto total necesario para financiar adecuadamente los bienes públicos europeos. Además, más allá de financiar el rearme europeo, ni Von der Leyen ni la Alta Representante para la Política Exterior han aprovechado el giro estratégico en Washington para lanzar el proyecto institucional de una defensa común europea como prevé el Tratado de Lisboa.

En la guerra de Gaza, aunque no es de su competencia, la presidenta no ha podido o querido utilizar su conexión con Alemania para desplegar medidas de presión efectivas sobre el gobierno de Israel, fundamentalmente la suspensión del Acuerdo de Asociación. Además, la Comisión puede denunciar al Consejo ante el Tribunal de Justicia por su inacción, rayana en lo criminal, ante el proyecto de limpieza étnica y genocida claramente en curso en la Franja.

En la relación con los Estados Unidos de Trump, sin duda un reto mayúsculo dada su total abdicación de normas, principios, y convenciones, Von der Leyen parece seguir prisionera de un instinto atlantista irracional, optando en todo caso por la adulación y el apaciguamiento en lugar de la firmeza y la compostura. En este caso, hay que reconocer que su posición es representativa del estado de opinión de la mayoría de los gobiernos de los Estados miembros, con Alemania a la cabeza, que han preferido someterse a Trump en la OTAN (aceptando, al menos de palabra, el 5 por ciento del gasto en defensa sobre el PIB), pero ahora también en la relación comercial, con la imposición de unos aranceles unilaterales e ilegales a los productos europeos, temerosos de tener que afrontar males mayores: fin de la garantía de seguridad a Europa o del apoyo estadounidense a Ucrania, y sobre todo una guerra comercial abierta.

En la reunión de Escocia del 27 de julio de 2025, Donald Trump y Ursula von der Leyen pactaron que Estados Unidos aplicaría un arancel del 15 por ciento a la mayoría de exportaciones europeas, con algunas exenciones para equipos médicos, tecnología verde (baterías, hidrógeno), aviación civil y semiconductores. La UE, por su parte, e inverosímilmente, aceptó reducir sus aranceles a determinados productos estadounidenses –como carne bovina y porcina con estándares adaptados, equipos militares de uso OTAN y gas natural licuado–, a comprar hasta 750.000 millones de euros en energía y materias primas a Estados Unidos, y a incrementar la adquisición de armamento estadounidense. Además, Bruselas asumió el compromiso de facilitar hasta 600.000 millones de euros en inversiones europeas en EE. UU. Entretanto, se mantienen intactos los aranceles estadounidenses del 50 por ciento sobre acero y aluminio.

Cuesta imaginar un acuerdo más perjudicial y desequilibrado para Europa, que además nos debilita geopolíticamente al normalizar el chantaje y el matonismo como método de trabajo en las relaciones internacionales. Trump ya ha dicho que si no se materializan los «compromisos» de compras e inversiones europeas, sobre los cuáles la Comisión ni tiene competencia ni poder para ejecutarlos, subirá los aranceles al 35 por ciento...el pacto ha sido con razón muy mal recibido por los expertos, la opinión pública, y buena parte de la ciudadanía, dañando seriamente la imagen y reputación de Von der Leyen, quien acaba de salir con poco brío de una moción de censura planteada por el grupo ultraconservador al que había premiado con una de las vicepresidencias de la Comisión. Lo que suceda en las próximas idas y venidas entre Trump y Putin demostrará si todas estas cesiones han valido la pena o no, pero es evidente que para el inquilino de la Casa Blanca los pactos que firma solo comprometen a la otra parte. La presidenta hará bien en dedicar agosto a replantear por completo su estrategia.