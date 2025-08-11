Opinión | El teleadicto
El ritmo de «Malas lenguas»
Puede que repitan temas a lo largo de la semana pero evitarán la reiteración en la escaleta de un mismo programa. Es lo que diferencia Malas lenguas de Al rojo vivo, por poner un ejemplo concreto. Porque en Malas lenguas los temas se suceden a velocidad de vértigo. En dos horas de programa sin publicidad pueden llegar a abordarse hasta una decena de cuestiones sobre las que debatir, y eso es algo que el espectador agradece. Porque en todas y cada una de ellas hay cebos suficientes para quedarse a vivir y consumir lo que queda de espacio. Pero entonces se perdería la propia esencia del mismo.
A mi juicio, el gran éxito de Malas lenguas, inesperado para muchos, estriba en la velocidad de crucero a la que navegan las propuestas que se debaten sobre la mesa, que no suelen descender de seis asuntos cada hora.
Ni los propios impulsores del formato esperaban tan buena aceptación. De ahí que lo hormaran con una serie de espacios de humor complementarios. Por un lado ciertos monólogos de humoristas y por otro con una serie de muñecos que en principio debían interaccionar con los tertulianos. Bien pronto se dieron cuenta de que no hacían falta. Por una cuestión contractual tanto los responsables de los muñecos como los monologuistas se quedaron en el equipo, pero quedaron reducidos a la mínima expresión, y aun así el ritmo del programa no decae lo más mínimo.
Otro tanto cabría decir de la tribuna del público, que se montó para hacer más dinámico y participativo el debate, pero que a la postre no es más que un decorado. Se podría prescindir de ella y el espectador no la echaría de menos. Malas lenguas ha sido un acierto que tiene cuerda para rato.
- PP y Vox se lanzan contra Morant tras pedir 'humanidad' por José María Ángel
- 35 minutos dando vueltas para aparcar en Playa de San Juan
- Hasta 1,7 millones de euros por el Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, casi 20 veces más que el canon actual
- Stella Maris: el superchalé de Vistahermosa envuelto en miseria
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- Trabajadores y pacientes denuncian la situación de inseguridad en el parking del Hospital Marina Baixa
- Mutxamel aplica una técnica pionera para esterilizar gatos callejeros en menos de tres minutos
- Así se vivieron los fuegos artificiales del Castell de l'Olla de Altea