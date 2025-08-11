El ritmo de «Malas lenguas»

La presentadora, Aida Bao, de la serie "Malas lenguas". / RTVE

Puede que repitan temas a lo largo de la semana pero evitarán la reiteración en la escaleta de un mismo programa. Es lo que diferencia Malas lenguas de Al rojo vivo, por poner un ejemplo concreto. Porque en Malas lenguas los temas se suceden a velocidad de vértigo. En dos horas de programa sin publicidad pueden llegar a abordarse hasta una decena de cuestiones sobre las que debatir, y eso es algo que el espectador agradece. Porque en todas y cada una de ellas hay cebos suficientes para quedarse a vivir y consumir lo que queda de espacio. Pero entonces se perdería la propia esencia del mismo.

A mi juicio, el gran éxito de Malas lenguas, inesperado para muchos, estriba en la velocidad de crucero a la que navegan las propuestas que se debaten sobre la mesa, que no suelen descender de seis asuntos cada hora.

Ni los propios impulsores del formato esperaban tan buena aceptación. De ahí que lo hormaran con una serie de espacios de humor complementarios. Por un lado ciertos monólogos de humoristas y por otro con una serie de muñecos que en principio debían interaccionar con los tertulianos. Bien pronto se dieron cuenta de que no hacían falta. Por una cuestión contractual tanto los responsables de los muñecos como los monologuistas se quedaron en el equipo, pero quedaron reducidos a la mínima expresión, y aun así el ritmo del programa no decae lo más mínimo.

Otro tanto cabría decir de la tribuna del público, que se montó para hacer más dinámico y participativo el debate, pero que a la postre no es más que un decorado. Se podría prescindir de ella y el espectador no la echaría de menos. Malas lenguas ha sido un acierto que tiene cuerda para rato.