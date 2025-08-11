Opinión | Peu de foto
Vida i mort de les palmeres d’Elx (2/4)
Però no sols això (i seguim referint-nos a les cinc fotografies publicades en la primera part): podem observar com a principi de segle les plantacions de palmeres d’Elx se’ns oferien encara en la seua forma originària, val a dir, en peus individuals, sense formar bolics, la qual cosa exigia la supressió sistemàtica de les filloles, una operació que era imprescindible per a poder pujar a les palmeres sense entrebancs diverses vegades a l’any per a escarmundar, entaconar, nugar els ramassos de dàtils als cascabots i, sobretot, per a munyir les palmeres (recordem que a Elx, per les nostres condicions climàtiques i per la dispersió genètica que hem mantingut en aquest conreu, els ramassos de dàtils no maduren tots a la vegada, així que durant un parell de mesos calia pujar cada set o deu dies a collir -munyir- els dàtils que havien madurat, cosa imprescindible, tant per a tenir el fruit en bones condicions i poder donar-li eixida comercial com perquè no es fes malbé el conjunt; una operació semblant a la que cal fer amb les femelles dels mamífers -vaques, ovelles i cabres, a més de dones- perquè la llet no se’ls faça malbé). També aquí és evident la gran pèrdua visual i agrària que ha suposat la desaparició d’aquests vegetals centenaris, ordenats en peus aïllats, i la substitució, en el millor dels casos, per bolics, una aberració en el conreu des d’un punt de mira productiu, encara que pot haver estat una troballa ornamental i jardinera molt ben valorada.
Una tercera observació fa referència al bon treball d’escarmunda que es veu en les primeres fotografies (conseqüència del valor productiu del conreu), la poda de caràcter «ornamental» de les segones (conseqüent amb el valor «estètic» que se li atorgava) i la manca total de poda que es pot advertir en la darrera imatge, on els vegetals s’han deixat completament assilvestrats, com si formassen un bosc (una percepció errònia que es troba en la base de la mala fortuna que han patit les palmeres d’Elx). Tanmateix, en una plantació de palmeres -com de qualsevol altre vegetal arbori- la poda sistemàtica (val a dir, anual) no és un caprici ni una operació inadequada (com podria ser-ho en un jardí botànic), sinó una activitat indispensable per al bon conreu de la plantació. Si no es fa l’escarmunda cada any, no sols deixen de recollir-se uns productes valuosos (palmes, cascabots, llenya i, fins i tot, dàtils) sinó que es produeix un debilitament vegetatiu gradual de les palmeres i s’incrementa considerablement el pes de la capçada, amb un augment notable del risc de que siguen tombades pel vent o pel propi pes. Només la pèrdua del valor productiu de les palmeres (val a dir la pèrdua de valor dels seus productes) i l’assumpció d’un valor merament ornamental, feu que l’escarmunda deixàs de considerar-se cap als anys setanta del segle XX una operació anual imprescindible en una bona pràctica agrària d’aquest conreu; en canvi, començaren a practicar-se podes selectives (bàsicament pels jardiners municipals, ja que l’Ajuntament havia esdevingut ja propietari d’una gran part dels horts urbans) per fer creure que es mantenia la cura de la plantació: podes cada dos, tres o quatre anys o podes només de les files de palmes properes a la via pública i, per tant, més visibles per a la gent.
Però parlem ara dels beneficis i els productes que s’obtenien ancestralment de les plantacions de palmeres a la nostra contrada. Aquest vegetal donava uns rendiments valuosos en una societat preindustrial que continuaren sent efectius en part fins l’adveniment de l’era dels plàstics i la globalització definitiva del comerç mundial. Tots aquells usos de la palmera que referirem a continuació -dàtils, palmes, llenya- s’han anat perdent per complet al llarg del segle XX.
En primer lloc tenim els dàtils, que al llarg de la història han servit com aliment per a les persones i com a pinso per als animals. Tanmateix, la dispersió genètica del vegetal (una planta no és en absolut idèntica a la siment de la planta mare de la que ha germinat) mantinguda a les plantacions d’Elx (on no s’ha fet la tasca de plantació a partir de filloles seleccionades prèviament) ha originat la impossibilitat de comercialitzar el fruit a gran escala per al consum humà (a més, per les condicions climàtiques del sud valencià, amb una calor insuficient, els dàtils d’una palmera -i no diguem-ne d’una plantació- tampoc no maduren tots a la vegada). Respecte a l’ús com a pinso per als animals, important en una economia familiar, ha estat bandejat pels pinsos produïts industrialment. Així doncs, malgrat alguns esforços tecnològics, com ara la producció en laboratori de palmeres in vitro a partir de dàtils de bona qualitat, els dàtils de les palmeres d’Elx no han pogut entrar en el mercat internacional d’aquest fruit, controlat, d’altra banda, pels Estats Units i els països del Magrib i de l’Orient Mitjà.
En segon lloc tenim les palmes verdes, que es deixaven assecar al sol esteses enmig dels bancals i que servien per a fabricar tot tipus d’estris domèstics: cabassos, capells, graneres, setiets, etc. Tanmateix, amb la invenció dels plàstics tots aquests ussos de la palma van desaparéixer per complet. Les palmes blanques, en canvi (i en ocasions també les palmes verdes tendres, no assecades), que tradicionalment s’han fet servir per a les celebracions religioses (especialment el Diumenge de Rams dels cristians, però també, encara que en una escala molt més reduïda, la pasqua jueva) és l’únic ús que s’ha mantingut rendible en les plantacions de palmeres d’Elx. La producció reduïda de palma blanca (a causa del destí puntual d’aquest producte) fa, tanmateix, que a penes hi haja unes desenes de famílies de «colliters» de palma blanca que mantenen, a més, la producció artesanal de palmes arrissades.
Un tercer producte que podem assenyalar com a valuós eren les restes de l’escarmunda -ramassos, cascabots, caixetes i tabales-, que es cremaven als forns del poble o de les mateixes cases dels horts per a coure el pa o rostir aliments. Amb les cuines industrials de gas, com és sabut, aquests productes perderen tota la seua utilitat i ara tota aquesta llenya va directament als abocadors o es crema a la mateixa finca, sense produir cap benefici.
(Continuarà)
