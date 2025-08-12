Ardiente paisaje con luces, sombras y humo

Incendio forestal. / YANNIS KOLESIDIS

Los datos son buenos, sí, y eso siempre abre la puerta del optimismo. Pero no es oro todo lo que reluce. He ahí el ámbito laboral en concreto. Vale que haya más gente trabajando que nunca y que la afiliación a la Seguridad Social vuelva a batir un récord histórico. Menos personas en la cola del desempleo, con la tasa más baja desde hace dieciocho años, y mucho más personal trabajando de lo que anhelaba M. Rajoy. En mejores condiciones y con más calidad. Nuevamente, el Gobierno muestra el músculo y el dinamismo de la economía a pesar de las derechas. Más jóvenes y mujeres con trabajo en un país que avanza, aunque los desafíos no faltan, como lo de los salarios.

Lideramos el mayor crecimiento del empleo en Europa, si bien España sigue estando notablemente por debajo del promedio salarial europeo, y en estas circunstancias no es posible que la mayoría viva con la necesaria dignidad. Las cifras macroeconómicas están muy bien. Pero no son suficientes si el coste de la vida es duro, ni pueden tapar determinadas realidades. Luces y sombras conviven en este paisaje contradictorio a veces. Vean la excesiva estacionalidad de algunos sectores productivos y la dependencia que generan en la economía. El turismo, sobre todo, o el sector de la educación. En cuanto termina el curso escolar, el vaivén hace de las suyas y ninguna norma lo evita.

Por tanto, las rigideces y las cuestiones estructurales perjudican seriamente la salud del mercado laboral. Un porcentaje significativo de la población trabajadora vive en situación de «extrema vulnerabilidad», según el sindicato UGT. Mujeres y jóvenes siguen siendo los más vulnerables. Los bajos sueldos son un obstáculo para que la juventud se emancipe por mucho que el empleo prospere. ¿Existe una preocupante ralentización en la creación de puestos de trabajo y reducción del paro?

La patronal cree que sí. Los empresarios y las fuerzas derechistas suelen hacer profecías que afortunadamente no se cumplen. Esa desaceleración la achacan a la reducción de horas trabajadas y a la caída de la productividad. Trabajar más y cobrar menos es la fórmula ideal para algunos. Las vacaciones están «sobrevaloradas», entiende Núñez Feijóo, que está de asueto, dicho sea de paso. Los agoreros de oficio alardean interesadamente de que la ralentización conducirá a un estancamiento en pocos meses.

En cuanto a la simple lectura de los buenos datos, no podemos decir con acritud que sea propaganda sanchista. El algodón de las estadísticas no engaña. Aun así, la UE levanta la alfombra, sale polvo y ve una realidad más allá. Eurostat ha vuelto a destacar a España como el país con mayor desempleo, especialmente en el terreno joven, fruto de la temporalidad, la precariedad y las dificultades de inserción. Finlandia y Suecia también están en las últimas posiciones del ranquin. La elevada tasa de paro juvenil requiere políticas activas de empleo más eficaces y un cambio de modelo productivo adaptado a las nuevas realidades económicas y sociales. Lo contrario amenaza la cohesión social y la sostenibilidad del sistema. Además, la necesaria adquisición de una vivienda exige una cierta facilidad para alquilarla o comprarla y no parece fácil.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por no adaptar su legislación nacional a la normativa europea sobre conciliación familiar y profesional de los progenitores y cuidadores. Incluso amenaza con una multa coercitiva diaria en caso de que el incumplimiento persista. ¿Ya se cumple la directiva de conciliación? Sí. Gracias a la ampliación de los permisos por nacimiento y por cuidado de hijos aprobada recientemente. Debía haberse hecho hace un año, no obstante. Los incumplimientos traen siempre consecuencias económicas y sociales.

Un ejemplo más de incumplir. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa amonesta a España por seguir incumpliendo, total o parcialmente, las recomendaciones formuladas hace ocho años para avanzar en ese tipo de lucha. Medidas más contundentes contra los aforamientos, el tema de las puertas giratorias o falta de transparencia en los cuerpos policiales. Conflictos de intereses, grupos de interés, códigos de buenas prácticas de las administraciones públicas… Medidas tangibles, en suma, en beneficio del Estado de derecho y de la sufrida población.

Otro organismo, la Organización Internacional del Trabajo, nos recomienda reducir los tiempos máximos de ocupación y un mayor pago para las horas extras. La reducción de jornada, propuesta por la ministra Yolanda Díaz, no reúne aún los apoyos políticos necesarios y el debate está aplazado. La indemnización actual por despido improcedente no se abordó con la última reforma laboral e incumple la Carta Social Europea. Es insuficiente y no existe el derecho a readmisión obligatoria en determinados casos. Si esto sucede hoy, ¿qué ocurriría si estuviesen gobernando Núñez Feijóo y Abascal?

El anunciado plan de regeneración democrática del Ejecutivo, que incluye la futura ley de administración abierta, conforma el esfuerzo realizado durante esta legislatura, superada la inacción anterior. El PP, sin embargo, saca pecho y mete el dedo en el ojo de Pedro Sánchez para disimular y desgastar sistemáticamente. El caluroso paisaje, con termómetros disparados e incendios forestales, presenta ciertas luces, sombras y humo.