Festivales de verano. / Shutterstock

Cada vez se emiten a horas más intempestivas. Ahora traspasan tranquilamente las tres de la madrugada, todos los días de lunes a jueves, lo que obliga a recuperarlos a la carta en un horario más adecuado, pero el menú no tiene desperdicio.

TVE maltrata los festivales de verano musicales de los que posee los derechos de emisión como un mero trámite. Ya se sabe lo que ocurre con los conceptos de valor y precio. Pero los carteles son impresionantes.

Comenzando por el final, la 27 edición del Festival de Jazz de San Javier nos ofrecerá diez conciertos sin desperdicio. De todos ellos yo me quedo, por cuestión de gusto personal con el homenaje que rendirán a Michel Legrand y Stephane Grapelli. También estarán Mariza, Marcus Miller, Kenny Barron, Josho Stephan Trío, Devon Allman Project, entre otros.

De Enclave del Agua se darán dos sesiones, así como un resumen de Maspalomas Soul y Flamenco on Fire. Entre el 28 de julio y el 25 de septiembre los primeros en llegar a las madrugadas de TVE han sido los festivales de Vitoria y San Sebastián.

Del primero, que llega a su 48 edición, pudimos ver el tributo a Charlie Mingus a cargo de la Big Band Classic Jazz, con 33 músicos. Le siguieron Jasmeia Horn; Jose James, que bajó a cantar entre el público asistente; Al di Meola en acústico; Kenny Barron; Dora Morelenbaum Quartet y Toquinho.

Ahora nos encontramos en las emisiones de la 60 edición del Festival de Jazz de San Sebastián, que incluirán a Jamie Culum, Piano Forte, Steve Coleman y Five Elements, Chicuelo y Marco Mezquida. Sea en plan insomne o en diferido, que lo disfruten como se merece.