Estas son las fiestas de los ilicitanos, la de los iliciteños o ilicitenses es la fiesta de la espuma

Nit de l'Albà. / Antonio Amorós

Llevamos consumidos, vividos y gastados unos cuantos días de fiesta y algunos, los más atrevidos y acelerados, lo han celebrado como si no hubiera un mañana, dándolo todo y no guardándose nada, ¿pa que?, y tras beberse hasta el agua de los floreros, madrugar, desfilar, almorzar, sudar, comer arroz, charanguear, raconear, volver a comer arroz, verbenear y mascletear, están para el arrastre, que no hay cuerpo que lo soporte y eso que queda por llegar la trilogía festera por excelencia: la Nit de l’Albà, la de la Roà y el día 15, el día de la Virgen de la Asunción, epicentro, fundamento y esencia de las Fiestas Patronales de los Ilicitanos, porque tenemos que hacer una aclaración que yo pensaba innecesaria pero, debido a los últimos acontecimientos, es imprescindible proceder a poner los puntos sobre las íes, los nacidos en Elche, somos ilicitanos, ni elcheros como nos llaman los alicantinos (se les perdona porque ellos son de la capital y con eso y la Explanada ya tienen bastante), ni iliciteños como nos llamó nuestro pregonero desde el balcón del Ayuntamiento, evidenciando con ello el profundo conocimiento que tiene de nuestras costumbres y tradiciones lo que justifica sus merecimientos para ser designado para tan alto honor, ni ilicitenses, como nos denominó una periodista (se supone) en el programa de Antena 3 Espejo Público, la cual, no contenta con ello, añade que las Fiestas de Elche son en honor a la Mare de Neus (en castellano la Madre de Nieves), cuando de todos es conocido que nuestra patrona es la Virgen de la Asunción. La intervención de esta periodista para criticar el pregón de fiestas de Pablo Vaquerizo es sublime, inigualable, indescriptible, de esas cosas que uno dice: «ha valido la pena llegar hasta aquí solo para escuchar la crónica de esta señora». Es algo para recordar, sobre todo para Nieves, que tiene un puesto de venta de ajos en la plaza y que le digan en la tele que las fiestas son en honor a su madre, que era costurera y le gustaban los caracoles en salsa, es algo para sentirse más que honrada. Como dijo Albert Einstein: «Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro».

Pero vayamos a lo que nos interesa, a nuestros tres días grandes de fiesta. La trilogía comienza el día 13 de agosto con la Nit de l’Albà, donde nuestra ciudad desde las 23:15 hasta las 24 horas, convierte y transforma la noche en día, por medio de una ofrenda de luz y de sonido que los ilicitanos e ilicitanas hacemos a la Mare de Deu en la Vespra de su Dormición Esencialmente, consiste en el disparo continuo de fuegos artificiales desde lugares específicamente determinados y desde las terrazas de los edificios, que comprende la utilización de más de 2.000 kilos de pólvora y 70.000 cohetes. Unos minutos antes de medianoche, los truenos y estallidos de luz se detienen súbitamente, se apagan las luces, suena el Gloria Patri, último canto del Misteri d’Elx y desde lo alto de la torre de la basílica de Santa María surge la majestuosa Palmera de la Virgen que alcanza los 300 metros de altura y cuenta con un radio de 8 brazos de extensión, ofrenda a la patrona cuya luminosidad se mantiene cerca de un minuto y, seguidamente, desde la torre de la basílica se muestra una imagen de la Virgen de la Asunción realizada con bengalas. Al finalizar, es costumbre y tradición comer sandia.

La Nit de l’Albà es una celebración tradicional arraigada en el tiempo, cuyos orígenes datan del siglo XVI, donde a través de referencias documentales se hace alusión a la costumbre que había de encender luces en las ventanas de las casas y encima de las murallas y disparar cañones y arcabuces con la finalidad de alejar las fuerzas del mal al inicio de las fiestas.

En un manuscrito de 1625 se hacía referencia a la fiesta ilicitana de agosto como una de las mayores pirotecnias de España. El escrito expone que al alba de la víspera de la Asunción se disparaba la artillería por tres veces, ayudando todas las campanas de las iglesias y los ministriles, dulzainas y trompetas.​ Otras fuentes apuntan que no solo se disparaba esta cantidad de fusilería la noche del 13, sino también del 14 con la intención de alejar «las fuerzas del mal».

Es en el siglo XVII cuando se tienen las primeras noticias documentadas de la existencia de la denominada «Palmera de la Virgen», pues se habla del lanzamiento organizado de fuegos artificiales desde la torre del Consell como culminación de la Nit de l’Albà a la media noche de día 13 de agosto, momento de iniciarse la festividad del Tránsito de la Mare de Deu. En el siglo XVIII el Consejo acuerda sufragar un castillo de fuegos artificiales que se quemaba en la fachada de la casa consistorial​ (realizando así la sustitución de los cañones por pirotecnia). Es a partir del año 1934, cuando se tomó la iniciativa de facilitar y posibilitar el patrocinio de palmeras por parte de entidades y particulares y organizar el cohete ofrenda, que eran cohetes votivos por los difuntos ilicitanos con la finalidad de potenciar la Nit de l’Albà, la cual fue reconocida en 2021 como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Partiendo de estos orígenes centenarios, la Nit de l’Albà ha llegado hasta nuestros días acomodándose a los requerimientos legales, pero conservando intacto su carácter tradicional y popular, donde un elemento importante es preservar la participación, compromiso e implicación del pueblo, de sus empresas y de las distintas asociaciones y sociedades festeras y culturales en esta celebración, pues la la Nit de l’Albà como lo era en sus orígenes sigue siendo una ofrenda, no un castillo de fuegos artificiales; sigue siendo una tradición, no un acto ceremonial; sigue siendo un sentimiento, no un espectáculo.

El segundo día de la trilogía festera es La Nit de la Roà, que se desarrolla en la noche y madrugada entre el día 14 y el día 15 de agosto. Según la tradición, con la muerte de María y el ascenso de su alma al cielo, toda la noche se celebra un velatorio a la Virgen, que yace dormida (denominación romántica de la muerte), lo que popularmente se conoce como Roà. Es una especie de procesión espontánea e individual, portando cada ilicitano un cirio y caminando por la ciudad. Este tipo de actos están documentados en los siglos VII y VIII, cuando en Roma tenía lugar, el 15 de agosto de cada año, una gran procesión desde Sant Joan de Letrán hasta Santa María la Mayor. A partir de las cuatro de la madrugada, anunciadas con el volteo de las campanas de la Basílica, se inician las misas celebradas sobre el cadafal que se transforma en el presbiterio del tempo, ante la Virgen dormida.

Por último, llega el día grande, el día 15 de agosto, donde a las diez de la mañana, finalizada la Roà, tiene lugar la procesión-entierro de la Virgen, en la que el cuerpo muerto de María es transportado por los apóstoles y los judíos de la representación del Misteri, que sacan a la calle la escena del traslado de la Virgen hasta su sepulcro. A lo largo de todo el recorrido los cantores que interpretan los diversos personajes entonan el salmo In exitu Israel d´Egipto. Su origen es muy antiguo: en el primer documento que se conserva sobre la Festa, fechado en 1523, se habla de una solemne procesión con la imagen de la Virgen. Sin embargo, la participación en la misma de los personajes del drama tiene su inicio en 1620 cuando el obispo de Orihuela, Andrés Balaguer, que dicho año celebró la misa de la festividad anunció en su predicación el acuerdo que: «per a major onra de ditta processó manà que los apòstols, Maries y àngels acompanyasen a Nostra Senyora llevant aquells lo palis y andes y les Maries y àngels seguint ditta processó que paregué tan bé com si fora el mateix dia de la fi de Nostra Senyora».

El 15 de agosto se representa la segunda parte del Misteri d’Elx, conocida como «La Festa». Esta parte incluye el entierro de la Virgen, su asunción a los cielos y su coronación. La representación comienza a las 18:00 horas en la Basílica de Santa María y a las 24 horas se lanza el castillo de fuegos artificiales que teóricamente poner el broche de fin de fiestas, si bien, tradicionalmente estas se suponen que llegan hasta el día 31 de agosto con las Salves a la Virgen y el lanzamiento de la Palmera de San Ramón.

Por ello, a los que aún les queden fuerzas, ganas e ímpetu, las fiestas continúan y a lo grande, queda la batalla de flores, evento sin parangón alguno y tan emocionante como el Gran Prix del verano, las mascletás a cuarenta grados a la sombra, la ofrenda sin los festeros del campo, que ni están ni se le espera, la carretillá, la Nit de l’Albà, la Roà, las representaciones del Misteri y el día de la Virgen, momentos que hay que aprovechar y disfrutar, que luego Elche cierra por vacaciones y aquí solo nos quedamos el que vende los cupones de los ciegos y un servidor.

Felices Fiestas.