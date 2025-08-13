Abierto por vacaciones

Salvador Jiménez. / RTVE

Mientras la radio continúa abierta por vacaciones la televisión vuelve a cojear de la misma pata de siempre en las matinales de los fines de semana. A tal punto llega la situación que como espectador prefiero convertirme en un seguidor en streaming de ‘No es un día cualquiera’ que conectar con la señal que proviene de La 1, que siempre da la sensación de estar en piloto automático.

Este verano le ha tocado a Salvador Jiménez sustituir a Pepa Fernández, y el programa es una fiesta donde caben muchas risas, aunque siempre queda algún rincón donde ponerse serio. Las entrevistas son un primor, como la sección dedicada a la voz que lleva a cabo Nina. La música está bien elegida y las casi cinco horas de programa pasan rapidísimas. Todo lo contrario que en la televisión, donde la rutina de la reposición hace que el espectador roce el hartazgo. Nunca me he explicado esta desproporción. Por qué no ha habido jefes al frente de TVE que se hayan propuesto poner en marcha unas propuestas matinales que sin necesidad de ser caras apuesten por la originalidad y la frescura.

Los más mayores recordamos que matinales del domingo fueron las cabalgatas del fin de semana, con los inolvidables Marisol González y Bobby Deglané. Pero sin viajar tan atrás en el tiempo, a los domingos por la mañana perteneció ‘Gente joven’, que tuvo mucho predicamento y batió récord de audiencia. Por no hablar de los sábados, donde se pudieron ver la serie ‘Alf’, así como ‘Pista libre’, con largometraje y coloquio incluidos, o la conocidísima ‘Bola de cristal’. Con la llegada de las privadas todo cambió. TVE tiró la toalla y se limitó a emitir redifusiones, mientras la radio fue un prodigio de talento.