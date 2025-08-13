ACNUR: El reto que define nuestro tiempo.

La Agenda de la ONU para los refugiados (ACNUR) dice que hay una emergencia que se expande. A veces es sigilosa y otras se anuncia de manera dramática, con un rugido que desgarra el cielo. "Cada vez somos más conscientes de cómo los golpes del clima alteran nuestras vidas, pero hay lugares en los que esta crisis ya ha cambiado la vida de millones de personas para siempre". Sí, es para siempre. En países como Sudán del Sur, la llegada de la estación lluviosa marca el inicio de una pesadilla recurrente: terribles inundaciones arrasan cultivos y casas, dejando a miles de personas, familias atrapadas y sin recursos. Las sequías e inundaciones cada vez son más intensas, obligan a miles personas a abandonar sus hogares cada año. Ya son más de 120 millones de personas y tres de cada cuatro viven en los países más golpeados por el clima. Desde ACNUR se construyen diques para proteger aldeas, se fomentan técnicas agrícolas, se distribuyen canoas y redes... En los países más desarrollados la crisis climática afecta a millones de personas que respiran aire contaminado, muy contaminado. El cambio climático no solo afecta a los pobres, también a los ricos...

En Sevilla se realizó la IV Conferencia Internacional de la ONU en donde se confirma que 3.400 millones de personas gastan más en deuda que en salud o educación, los préstamos de la banca, de organizaciones internacionales, suelen convertirse los remedios peor que la enfermedad. Trump decidió no colaborar y era el mayor contribuyente, Estados Unidos ha estado ausente en Sevilla y países como Alemania, Francia y otros han reducido su colaboración. España seguirá aportando el 0,7 por ciento. Resumiendo: habrá más pobreza. Esto significa entre otras cosas una mayor contaminación. Se habla de una posible tercera guerra mundial, pero ya se está viviendo una catástrofe parecida.