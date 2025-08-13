Y ahora por mar

No sé si le va en el sueldo, creo que sí, lo cierto y verdad es que en el cargo lleva Pedro Sánchez la penitencia. Si no recuerdo mal, la asociación Hazte Oír prometió llevar "por tierra, mar y aire" la lona en la que tacha al presidente del Gobierno de "corrupto", después de que un juez la mandara retirar, el pasado mayo, de una fachada frente al Congreso de los Diputados. Como esta gente no desfallece y cuenta con apoyos en la población española, continúan con la campaña, en pleno estío.

Conseguido el objetivo por tierra y por aire, cabe recordar que la pancarta fue paseada en globo y avioneta bajo el cielo español, ahora, cual ovni marítimo, ha sido avistada en el mar. Promesa cumplida. En el PSOE están desesperados recurriendo constantemente a la Justicia que tanto vilipendian en las personas de los jueces que no les complacen o que no cumplen sus expectativas, intentando convertir el asunto en delito.

La realidad nos dice que hay una jueza investigando si el cartel de marras puede suponer un delito de injurias con publicidad contra Pedro Sánchez. Pero, ¡si en redes le llaman cosas peores! Sin embargo ninguna jueza lo investiga. Me gustaría que alguien me dijera si eso es o no libertad de expresión. Parece que sí aunque luego sea que no. Lo cierto es que según el color del cristal con que se mire, la libertad de expresión se aplaude o se critica.

He visto el video y resulta espectacular ver la imagen de Sánchez surcando las aguas del mar mediterráneo, como emergiendo de ellas cual nereida. Ignoro si surcará la mar océana canaria, por aguas próximas al palacete lanzaroteño de La Mareta. Lo tendrán complicado si lo intentan, porque el descanso estival de Pedro, Begoña y sus ilustres invitados de la progresía socialista, está siendo custodiado por tierra, mar y aire. Solo que en este caso es la Guardia Civil, tantas veces ninguneada por el Gobierno que preside Sánchez, la responsable de que nada altere las vacaciones presidenciales.

El presidente se enroca en su cargo pero, francamente, no sé hasta qué punto le compensa lo de la lona y los abucheos constantes que recibe por donde quiera que vaya. Y eso sucede por tierra, mar y aire.