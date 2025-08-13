Ola de calor vs Ola de dolor

Ola de calor en Alicante. / Héctor Fuentes

Asistimos a un permanente bombardeo informativo sobre las sucesivas olas de calor. Varias veces al día, desde el inicio del verano y sin pausa alguna, los medios se empeñan en recordarnos las temperaturas que padecemos y los efectos que estas tienen sobre nuestra salud. Los riesgos, consejos y precauciones repetitivos se convierten en un mantra que parece considerar a la ciudadanía incapaz de entender o retener lo obvio.

La ola de calor, por lo tanto, es no solo actualidad, sino prioridad informativa. Los medios se erigen en guardianes de nuestros cuidados, en una suerte de Pepito Grillo. Sin embargo, la misma capacidad de alerta, pedagogía y reiteración no se aplica a otras realidades que, lejos de ser estacionales, nos acompañan todo el año. Se sigue el mismo patrón para la ola de calor, con recuentos de temperaturas que, para la ola de dolor, con el recuento de víctimas. Finalmente se trata tan solo de eso, de datos y estadísticas.

Datos que no se aplican y explican con igual interés para la violencia machista, ni para las cifras de pobreza infantil, de la soledad no deseada en personas mayores, del número de personas sin hogar que intentan sobrevivir en nuestras calles o del goteo constante de suicidios que no cesa. Tampoco vemos a las televisiones abrir con el recuento de víctimas de guerras olvidadas o con las cifras de migrantes que trabajan en precario en aquello que nosotros no queremos hacer. Solo lo más sensacionalista, lo más escabroso, lo que más audiencia prometa, parece merecer atención para muchos medios, que han convertido el dolor humano en un producto que se exhibe solo cuando garantiza espectáculo, impacto y rentabilidad.

Son las olas de dolor. Guerras que se prolongan sin fin, genocidios transmitidos a cámara lenta, hambre deliberadamente provocado, pueblos condenados al aislamiento, mujeres acosadas, niños sin futuro, personas mayores olvidadas, migrantes perseguidos, barrios vulnerados. Olas constantes, profundas, letales. Sin boletines horarios. Sin gráficos. Sin alertas de “riesgo extremo”. Sin la épica visual que alimente el espectáculo de la información. No hay mapas rojos y naranjas para la violencia de género, ni gráficos meteorológicos para la pobreza, ni alertas de “riesgo extremo” para la desigualdad.

La ambigüedad, revestida de diplomacia, de responsables mundiales ante la barbarie o los populismos que la justifican son un insulto a la razón y a la conciencia. Esa diplomacia que se arrastra en pasillos alfombrados mientras, fuera, quienes se creen con derecho a perpetrar un genocidio siguen matando con armas de fuego, pero también con hambre, persecución, aislamiento y humillación. Y todo ello con el apoyo explícito o el silencio cómplice de gobiernos que, para salvar intereses comerciales o geopolíticos, sacrifican la dignidad humana.

Hemos aprendido a vivir indignados por el calor, pero anestesiados frente al dolor. No soportamos una noche tropical, pero soportamos —sin apenas pestañear— que un pueblo entero sea bombardeado o que miles de familias vivan en campos de refugiados sin agua, luz ni esperanza. Porque siempre tenemos el mando para cambiar de canal o para apagar el televisor o la radio. Hemos naturalizado la crueldad ajena porque no la sentimos como propia. Tranquilizamos nuestras conciencias firmando manifiestos que circulan en cadenas de WhatsApp, creyendo que con eso hemos cumplido. Nos hemos vuelto expertos en indignarnos desde el sofá y en denunciar desde la comodidad de un clic, mientras la realidad nos pasa por encima.

La paradoja es brutal. Tanto el calor como el dolor son causados por los humanos. El primero, consecuencia del mercantilismo y del desprecio a la naturaleza; el segundo, fruto de la deshumanización, de la crueldad y del desprecio absoluto a la dignidad y la vida. Contra el calor, desplegamos campañas, mapas, alertas y consejos. Contra el dolor, apenas susurros, comunicados tibios, palabras huecas.

El calor mata, y negarlo sería irresponsable. Pero también mata la exclusión, la precariedad, el hambre, la discriminación, la falta de acceso a la atención sanitaria o el desmantelamiento de los servicios públicos. Lo urgente acapara, lo importante se diluye. Y mientras el calor nos lleva a cerrar las ventanas para poner el aire acondicionado, el dolor nos las cierra en la conciencia para que no se vea alterada.

Si valorásemos las olas de dolor con igual intensidad que las olas de calor, quizá comprenderíamos mejor que la salud no es solo ausencia de enfermedad ni protección frente a fenómenos meteorológicos extremos, sino un derecho que se construye día a día, garantizando condiciones dignas de vida, justicia social, paz y equidad.

En un mundo saturado de ruido informativo, el silencio selectivo es una forma de violencia. Mientras seguimos contando los días que dura la ola de calor, la ola de dolor sigue sumando víctimas, invisibles para los titulares, pero muy presentes en la vida de millones de personas. Y esa, lamentablemente, no parece tener fecha de fin.