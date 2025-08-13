Opinión | Sense pèls a la llengua
Quan l’Ajuntament d’Alacant i la Generalitat tanquen els ulls
És profundament preocupant –i, encara pitjor, dolorós– constatar que, en ple segle XXI, un ajuntament com el d’Alacant, tot i estar davant d’una realitat tan evident com és l’envelliment creixent de la població, es mostra incapaç de preservar un servei essencial com el centre de dia del barri d’Altozano (o Altossano, en la seua adaptació en valencià, o el Tossal, per la proximitat al Tossal de Sant Ferran). Segons podíem llegir en INFORMACIÓN, aquesta instal·lació –que ha estat, durant anys, un espai de salut, socialització, suport i dignitat per a molts majors– ha estat tancada per la retirada de la subvenció autonòmica que permetia contractar el personal que s’hi dedicava. Sense aquest finançament, el servei ja no podia mantenir-se. La reacció, per part de l’Ajuntament, ha estat pitjor que ineficient: ha ofert solucions individuals, separant usuaris, sense una visió en conjunt del dolor col·lectiu que això suposa.
Com a protesta, el personal que hi treballa, usuaris i familiars van concentrar-se davant de les portes del centre de Plaza América (seu del SED, Servei d’Estada Diürna), clamant contra el seu tancament previst per al dia d’avui, 15 d’agost. Aquest recurs, que ha oferit el seu servei durant pràcticament vint anys, s’apaga de sobte, arrossegant a l’acomiadament de deu treballadores i deixant de banda un servei que ha sigut “la nostra vida” segons molts dels manifestants que cridaven “Begoña León, mientes más que Mazón”, en referència a la regidora de Benestar Social. L’Ajuntament, per la seua banda, afirma que no és un tancament, sinó una transformació: en comptes del centre de dia, es crearà un nou “Centre Sociocomunitari Intergeneracional”, amb activitats pilot aquesta tardor i un calendari definit a partir de gener. Un projecte sense estructura que serveix de cortina de fum davant de la desaparició del SED actual. I, mentrestant, defensen que tots els usuaris rebran atenció individualitzada, amb opcions com residència, ajudes a domicili, teleassistència o menús a casa.
Però, hem entès bé la proposta? Un ajuntament que prefereix esquivar el compromís col·lectiu amb el barri oferint solucions individuals? És això planificació, és això previsió? No sembla ni ho és. Aquest tipus de resposta exemplifica, una vegada més, la manca de sensibilitat política i humana de les institucions davant d’un dels col·lectius més vulnerables: les persones grans. Aquesta solució no només trenca rutines consolidades i seguretat emocional, sinó que implica la pèrdua d’un espai estimat, d’un grup de suport, d’una comunitat que, per a molts, ha estat fonamental. El que es proposa no és un relleu digne –és un substitut que ni entén, ni empatitza, ni acompanya. És la desaparició de la vida compartida, a favor d’alternatives disperses i impersonals.
El que resulta encara més greu és que aquest escenari, que s’ha desplegat ara, és conseqüència directa d’una decisió política injustificable del govern autonòmic: retirar la subvenció que feia possible sostenir el centre. Les acusacions vessades al govern autonòmic anterior, després de dos anys de l’actual, no tenen cap sentit. Es tracta d’una decisió institucional que no només ha de ser explicada, sinó severament criticada. Quan s’enderroca un pilar comunitari que brinda vida –física, emocional, relacional– a persones grans, estem colpejant la dignitat de tota una generació. Però cal anar més enllà d’aquest cas colpidor i fer una reflexió global: els centres de dia són, o haurien de ser, una pedra angular de les ciutats on cada vegada hi ha més gent gran. Amb barris com aquest, amb un perfil demogràfic que assenyala un envelliment accelerat, aquests espais no són una opció: són una necessitat urgent. I no sols per atendre les necessitats físiques i d’atenció, sinó per actuar contra l’aïllament, contra la solitud, contra l’erosió emocional.
És per tant imperatiu que els nostres dirigents entenguen: no es tracta de substituir centres de dia per esquemes individuals. Es tracta d’invertir en comunitat i en connexió, per un envelliment digne i en dignitat. En definitiva, en planificació pública coherent i en responsabilitat col·lectiva. Cal exigir als responsables polítics, tant municipals com autonòmics, que revertisquen el tancament, el tornen a finançar i tornen a obrir les seues portes. No amb solucions parcials o provisionals, sinó amb una aposta decidida, contínua i estructural. I si no hi ha recursos, que els busquen. Que els prioritzen. Que entenguen que tenir atencions amb els que ens ha precedit no és despesa, sinó inversió en humanitat. Perquè, al capdavall, no es tracta només de preservar un servei: es tracta de preservar la nostra consciència com a societat. I tancar aquest centre, amb la indiferència i la ingenuïtat populista que això implica, és condemnar l’estima que hauríem de tindre per un col·lectiu que la necessita. No tanquem els ulls a la realitat, encarem el futur amb previsió.
