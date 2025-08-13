¿Y el tren al aeropuerto?

No seré yo el necio que cuestione el nuevo récord mensual de pasajeros en el aeropuerto de Alicante-Elche, pero tras hacerse público el dato de los dos millones de viajeros en un mes resulta obligado recordar, también, las consecuencias negativas de esta cifra espectacular lograda en el mes de julio. La terminal, -léase falta de segunda pista, léase mala gestión- sufre serios problemas de congestión muchas tardes del verano. Para que se entienda: aterrizar o despegar a partir de las 20 horas en Alicante puede acabar en disgusto y no lo digo por las turbulencias. Lo digo por la congestión del tráfico “en destino”. Es decir, que el comandante de una compañía aérea acabe pidiendo disculpas a los pasajeros después que estos lleven una hora sentados en el avión sin poder despegar del aeropuerto de origen, esté este en Marsella o en Bilbao, mis dos últimas experiencias.

Y si aterrizar en hora en el aeródromo provincial ya es cuestión de suerte este tórrido verano, alicantinos y turistas se enfrentan a la odisea de encontrar transporte si no han tenido la suerte de convencer a familiares o amigos para que se acerquen a recogerles. Sí, llevamos ya 25 años esperando la conexión ferroviaria del aeropuerto con su entorno.

El Ministerio de Transportes sigue sin concretar negro sobre blanco (otro tema son los anuncios y promesas de los ministros que pasan por el órgano con más presupuesto de Estado) si al final el aeropuerto tendrá una conexión con Alicante y Elche con el ferrocarril. El Ministerio vinculó el enlace hace ya más de dos años a la resolución de los estudios complementarios de la llamada variante de Torrellano (85 millones de euros), proyecto clave también para retirar las vías del tren de cercanías de la primera línea del mar. Estudios que adjudicó en febrero de 2020. Pues bien, cinco años después la alternativa sigue sin proyecto, como tampoco se ha resuelto si al final habrá electrificación en la línea de cercanías Alicante-Murcia, única de España que continúa con trenes diésel.

Veinticinco años se han cumplido ya desde que el aeropuerto debiera tener conexión ferroviaria, algo que la Comisión Europea aconseja cuando una terminal pasa de los 6 millones de pasajeros al año, cifra que en la terminal se alcanzó en agosto de 2000 y que resulta nimia al comprobar que la terminal atiende ya a dos millones de pasajeros al mes

El caso es que el Gobierno lleva ya jugando al gato y al ratón con la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche desde 2019 cuando, incluso, llegó a publicar en el BOE el expediente de información pública para el "Estudio informativo del ramal de conexión entre la línea actual Alicante-Murcia y la variante de acceso al aeropuerto de Alicante-Elche". Se apuntó entonces que el aeropuerto quedará conectado con la estación del AVE de Alicante y con Elche a través de un ramal de 1,2 kilómetros que partirá de la actual línea de cercanías a la altura de la zona de las Casas de Bonmatí, en el entorno de la Institución Ferial Alicante.

El enlace quedó a expensas de la redacción del proyecto, que se incorporaba a la ejecución de la primera fase de la Variante de Torrellano, con un presupuesto de 85 millones de euros. Se quedó también fuera de la actuación en una primera fase la retirada de las vías en San Gabriel.

La división en dos partes del proyecto de la primitiva variante de Torrellano dejó también sin fecha la retirada de las vías del ferrocarril de la primera línea del mar en Alicante, en concreto en el barrio de San Gabriel, por donde siguen circulando los trenes de cercanías con Murcia y los talgos Cartagena-Alicante-Barcelona.

Quince años se han cumplido de la retirada del proyecto por la crisis en 2010, y el actual Ministerio centra, o eso dice el ministro Puente, el esfuerzo en acercar el tren al aeropuerto aunque sin partida económica presupuestada. Ministerio en manos del PSOE, el mismo que gestionaba Fomento en 2010 cuando el entonces ministro, José Blanco, metió el proyecto en el cajón. Llegaría después el Ejecutivo popular de Rajoy y más de lo mismo. Ni se desempolvó la iniciativa que hoy parece una quimera ferroviaria

El retraso en la retirada de las vías de San Gabriel también retrasa la construcción de anunciado paseo litoral que conectaría la playa de San Juan con Urbanova. Pese a que tanto el PP como el PSOE anunciaron una partida económica para ambas actuaciones de 85 millones de euros la realidad les contradice. Negro sobre blanco, el Gobierno solo llegó a consignar 250.000 euros en los presupuestos y así seguimos

La primitiva variante de Torrellano incluía la eliminación de la inversión de la marcha en San Gabriel. El trazado alicantino arrancaba en la estación de Alicante y seguía por el trazado soterrado hasta bifurcarse apenas unos metros después de acabado el mismo, poco antes del cementerio. Desde aquí las vías seguían por el polígono industrial de la Florida superando mediante viaductos el Barranco de las Ovejas, el viario de acceso a Mercalicante y la carretera N-330, para adentrarse en Bacarot. Allí salvaba con otro viaducto la Vía Parque a Elche y por las proximidades de las fincas La Parra y Els Reiets alcanzaba la sierra de Colmenares. En este punto se construía un túnel para superar este obstáculo con una longitud de 560 metros. La carretera de Elche se salvaba mediante un paso inferior. Bordeando el saladar el trazado iba hacia el aeropuerto.

La ejecución de la fase I de esta Variante de Torrellano afectaba a un tramo de unos siete kilómetros que conecta la línea ferroviaria existente con el aeropuerto aprovechando el trazado de cercanías del ferrocarril Alicante-Elche-Murcia. El tren giraba en las Casas de Bonmatí, cerca de IFA para llegar por un ramal nuevo al aeropuerto.

La línea ferroviaria Alicante-Murcia discurre por las inmediaciones del aeropuerto de Alicante-Elche, pero la parada más cercana (Torrellano), se encuentra a unos dos kilómetros de la terminal, por lo que no proporciona un servicio adecuado al aeropuerto. El Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana, presentado en diciembre de 2017, ya contemplaba la ejecución de la fase 1 de la denominada variante de Torrellano, un tramo de unos 7 kilómetros que conecta la línea ferroviaria existente con el aeropuerto.

En septiembre de 2019 se publicó incluso en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de la licitación del contrato de servicios para la redacción de los "Estudios Complementarios de la Variante de Torrellano", por un importe de 489.566 euros. El estudio informativo analizó dos alternativas de trazado para la conexión de la línea Alicante-Murcia con la fase I de la variante de Torrellano. Se trataba de dos ramales de escasa longitud (entre 1,2 y 0,8 Km aproximadamente) que discurrirían en superficie, permitiendo velocidades de entre 120 y 80 km/h respectivamente. El estudio aprobado seleccionó la primera de las alternativas para su posterior desarrollo, pero todo se paralizó por la crisis y de nuevo todo volvió a empezar en 2020 en una auténtica ceremonia de la confusión.

La primitiva variante ferroviaria de Torrellano que ahora se quiere recuperar en parte consistía en la construcción de una plataforma en doble vía electrificada en ancho internacional para conectar la estación con el aeropuerto donde habría una terminal para lanzaderas ferroviarias. Esta infraestructura se ubica debajo del aparcamiento público, en el que Aena y tiene acceso directo con la terminal de pasajeros

Todo volvió, prácticamente, a su fase inicial en 2020 y así sigue como ejemplo de lo que pinta la provincia en Madrid en el apartado de las infraestructuras. Mientras, el debate ahora mismo es si nos sobran turistas. De locos, pero conociendo como somos los alicantinos igual hasta seremos capaces de matar a la gallina de los huevos de oro. Apúnteselo ministro Óscar Puente, pero de verdad, no tan solo para proclamarlo tras reunirse con el alcalde Barcala.