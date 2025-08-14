De generación en generación

La María Mayor sostiene la palma que le ha entregado el ángel de la Magrana. / Áxel Álvarez

Cuando el escritor y filósofo Julián Marías afirmaba que el ejercicio de su escribir nacía de la necesidad imperiosa de trascender de sí mismo, estaba significando la característica expansiva del bien y la verdad recibidos en la experiencia humana.

La experiencia de lo que construye al hombre interiormente —la belleza, el afecto, la bondad, etc.—, asentados en la interioridad humana, supone una necesidad de comunicación y comunión, por la estructura misma de lo verdadero. El bien recibido no está hecho para encerrarlo en uno mismo, sino para comunicarlo. Por el mismo hecho de ser un bien verdadero, es en sí mismo fructífero y no estéril.

Trascender, salir de uno mismo, es un movimiento connatural a nuestra naturaleza espiritual humana. La experiencia del bien como verdad conlleva en sí una especie de onda expansiva que hace nacer, desde la interioridad del hombre, sus mejores obras. Transforma la vida de las personas en orden a una repercusión social que construye el mundo, la familia y las sociedades sobre el bien y la Verdad.

De esta experiencia han nacido las diferentes disciplinas artísticas como medio de expresión y comunión, y también la experiencia religiosa como lenguaje humano. De esta misma experiencia es hija la Festa.

Con la Reconquista, Elche recibió de nuevo el anuncio de «la mujer», en cuya experiencia humana se había hecho verdad histórica el destino definitivo del hombre: su glorificación en la vida eterna en Dios.

Elche se enamoró de esta mujer y del misterio desvelado en ella y anunciado por primera vez en el tiempo en el que Dios habló cara a cara al hombre, como el hombre habla a un amigo, desvelándole el misterio de su existencia y su destino.

Cifrar lo inexpresable de esta experiencia auténticamente humana —de una verdad constitutiva del ser— necesitaba un lenguaje de belleza que posibilitase la expresión de ese bien recibido de un modo directo al corazón del hombre.

El “Misterio” que envolvía a esta mujer era también nuestro futuro, y la celebración de ese futuro, acontecido ya en ella como primicia del hombre, se convirtió en nuestra Festa.

Elche recibió el relevo de su anuncio y convirtió su proclama en seña de identidad cultural.

El Misteri nació como una experiencia comunitaria de fe en la verdad revelada sobre el destino del hombre, que, vivida en profundidad y asentada en el corazón, emergió como una necesidad imperiosa en la belleza de su expresión estética y celebrativa.

El dogma de fe celebrado en el Misteri trae a la memoria, en cuanto a la resurrección futura, el diálogo evangélico entre Marta y Jesús por la muerte de Lázaro:

—Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aun ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.

—Tu hermano resucitará —le dijo Jesús.

—Sé que resucitará en la resurrección en el último día —respondió Marta.

—Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?

—Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.

Con la celebración anual de la Festa, Elche responde a la pregunta de Jesús con un sí confiado en su palabra. En Elche, cada año, la vida vence a la muerte.

Las familias de Elche hemos vivido con orgullo el don gratuito de que alguno de nuestros antepasados, o nuestros hijos, hayan recogido el testigo de esta respuesta, cantando o participando de algún modo en el Misteri, y se hayan hecho voz unísona de un pueblo. Así, de generación en generación, hemos conservado la fe y la devoción por María.

Quisiera hoy visibilizar esta experiencia vivida en honor de mis compañeros, tanto niños como mayores, pues en torno a la misma Mujer hemos sido hechos hermanos, hijos de la misma Madre: la Virgen de la Asunción.

En numerosas ocasiones, estos mismos hermanos espirituales han compartido también una consanguineidad biológica en la familia del Misteri.

Parejas de hermanos, primos, sobrinos y tíos, padres e hijos que han experimentado la alegría de tomar juntos la voz de Elche en la súplica y alabanza a María, que es la Festa.

Recuerdo, en concreto, la expresión emocionada del Mestre de Capella viendo morir a su hijo Pau como la María mientras él dirigía el apostolado. Se hacía realidad en ellos la conocida expresión:

“En Elche muere una virgen para que viva un pueblo.”

O la singular emoción de Javier Piñol recibiendo, arrodillado como Sant Joan, la palma que su hijo Juan, cantando la María, le entregaba como testigo de este misterio. El hijo se había convertido en la madre y el padre en el mismo hijo; una vivencia inenarrable.

La experiencia de Luis Antón Latour, que ha visto cómo su hijo y su sobrino, Luisete Antón y Pepito Guilabert, siendo ángeles se hicieron hombres, disputándose el honor de encarnar al apóstol que trajo la fe a España y vestir sus «pechinas».

El orgullo emocionado de Antonio Espinosa, que ha visto a sus hijos, Antonio y Jaume, ser envueltos en la gloria de la vida en la coronación de nuestra patrona.

La igual satisfacción de Alberto Vilella, cuando su hijo se ha hecho voz de cielo, confirmando que Dios siempre escucha.

De Luis Maestre, quien ha conocido la alegría de entrar con su hijo en el cielo y recibir de él la lluvia de la Gracia. De Zoilo, sus hijos y sus nietos, que han visto renacer la vida por la Virgen en su propia casa. De Antonio Orts, «la voz de oro», como apodó Radio Nacional de España la belleza tímbrica del que fuera padre y abuelo de Pepe y Antonio. De Vicente Penalva, Simón Hernández y Santi Mira con sus hijos. De los hermanos Andreu, “els bessons”. De Antonio Esteve, su hermano, su padre y su tío abuelo. De los hermanos Cuenca, Juan, Javier y Adrián que son mi pesadilla por tan buena competencia. De la mía propia y la de tantos compañeros que, durante generaciones, hemos tenido ese honor y estamos agradecidos.

Los cantores del Misteri vivimos como un don inmerecido, un privilegio extraordinario, el encargo de tomar la voz de Elche y cantar a la Virgen la alabanza de su Festa.

Tomar en nuestras manos la herencia cultural de los siglos y celebrar el Sí de la Vida y del Amor con mayúsculas.

En un grito de júbilo cantado, la Festa, se convierte en un Magníficat que hace realidad anualmente aquella profecía que la misma Virgen María pronunció sobre sí misma al reconocerse indigna del don inmerecido de ser madre del Cristo vivo de Dios: “Me llamarán bienaventurada todas las generaciones”.

En los tres agostos anteriores hemos recogido, en este mismo medio, algunas gracias extraordinarias en relación con la multisecular tradición de la protección de la Virgen con sus hijos en la Festa. Sin embargo, aunque estas gracias físicas son numerosas —y las seguiremos consignando en años sucesivos—, hemos querido este año reseñar como una gracia singular el hecho de la pervivencia de la Festa en la historia y en el tiempo, con la fuerza, la vida y la fe con la que se mantiene, como fruto de su intercesión.

Si el Misteri es en sí mismo un milagro mantenido en el tiempo, que la memoria de las generaciones futuras recuerde que la pervivencia de la Festa en los diferentes avatares históricos no debe su razón únicamente a la mera acción humana, sino al deseo de María por mantener así su presencia en medio de nuestro pueblo, vivificándolo, por la Festa.

Quizás la sabiduría de nuestros antepasados quiso legarnos esta convicción al incorporar en la tradición de su Venida la Consueta dentro del arca, y la leyenda:

“Soc per a Elx”.

De algún modo, Ella, la Virgen de la Asunción, ha querido mantener su presencia en esta tierra por el Misteri.

¡Bendita la memoria de aquellos hombres que trajeron a Elche el anuncio que proclama la Festa!

¡Bendita la Mujer que ha engendrado en su misterio la identidad de este pueblo!

¡Bendito su nombre, de generación en generación, por la Festa!