Sobre la iluminación del Castillo de Santa Bárbara

Nueva iluminación del castillo Santa Barbara. / Pilar Cortés

Soy alicantino y profesional de la iluminación escénica con una trayectoria vinculada al diseño lumínico de espectáculos y patrimonio histórico en todo el país.

Adjunto unas valoraciones personales con el deseo de compartir una reflexión sobre el actual tratamiento lumínico del castillo de Santa Bárbara. Como ciudadano y como profesional del sector, me preocupa profundamente la imagen que estamos proyectando de uno de nuestros monumentos más emblemáticos.

Esto no pretende ser una crítica destructiva, sino una invitación al diálogo, a la sensibilidad y al respeto por nuestro legado histórico. Creo que puede interesar por su enfoque cultural, técnico y ciudadano.

Hacía mucho tiempo que no pasaba tantos días seguidos en mi ciudad y podía disfrutarla como lo estoy haciendo ahora: Serra Grossa, castillos varios, Explanada, puerto, ruta verde… recorriéndola como mero turista y contemplando la maravillosa luz de Alicante. Ese horizonte infinito sobre el mar, ese filtro de luz a través de las nubes, ese amanecer y esa luna que emerge desde el agua…

Como ciudadano alicantino, amante y profesional de la luz, y enamorado del patrimonio histórico de nuestra ciudad, me veo en la necesidad de expresar mi profunda preocupación por el tratamiento lumínico que actualmente recibe el castillo de Santa Bárbara.

Este monumento, que durante siglos ha sobrevivido a los ingenios luminosos de los amantes del oficio y ha sido testigo silencioso de nuestra historia, nunca se ha quejado del calor del sol. No ha pedido ni gafas ni gorra, y veía terminar su rutinario día a través de los siglos. Llegaba entonces el momento de descansar del “Lorenzo”. Comenzaba a vivir sensaciones hasta ahora desconocidas: una antorcha que no lo dejaba dormir, una nueva lámpara de aceite, una aparición de algo con cobre llamado electricidad… y todo lo que eso empezó a implicar. Y de repente… ¡ZAS! Se le empieza a molestar con una luz que pretende sustituir al sol, sin siquiera protegerlo con una contemplación digna, sobria y respetuosa. Santa Bárbara, que se gusta como buen monumento creído que es, merece más.

Sin embargo, la iluminación que se le ha otorgado en estos últimos años dista mucho de cumplir con estos principios. Lo que antaño era una presencia imponente y serena sobre el monte Benacantil, hoy se ha transformado en un triste espectáculo de luces que, lejos de embellecer, desvirtúa su esencia.

Vamos… un querer y no poder.

Entiendo y agradezco que la intención detrás de esta intervención fue positiva: modernizar, visibilizar, incluso homenajear causas justas mediante el uso de colores simbólicos. Pero la ejecución ha resultado desafortunada, desde mi punto de vista. Lo que realmente he observado al mirar el castillo como profesional de la luz es una pobre distribución y mala colocación de las luminarias. Y como espectador una tristeza de lo que veo . Donde antes todo estaba bien colocado y casi imperceptible, ahora se convierte en una exposición de puntos de luz sin sentido. Las luminarias han cambiado de dirección (¿lluvia, viento?) o simplemente se ha elegido mal su ubicación.

Los cambios cromáticos, que con tan buen criterio se utilizan en muchos edificios y monumentos del mundo, convierten al castillo en una pantalla para presumir. Pero en este caso, desde mi modesta opinión, van en su contra. Esconden la verdadera magnitud del monumento y lo convierten en una especie de broma visual.

Este tipo de iluminación, a diferencia de la convencional, necesita mimo y mantenimiento. Los cambios de lenguaje y protocolos de las nuevas tecnologías así lo exigen. Se puede desprogramar una o varias luminarias, soltarse algún cablecito… y ya se pierde la señal en todo el conjunto. Siempre necesita alguien atento que lo cuide.

Como desconozco la configuración del sistema, no puedo hablar de ella. Y ya sabemos en este oficio (y en todos) que… “¿cómo te han hecho esto así…?”.

Mi pregunta es:

¿Es este el legado visual que queremos dejar a quienes nos visitan?

¿Es esta la imagen de “querer y no poder”que queremos proyectar como ciudad?

Y si me pongo más interesante y cultureta:

¿es esta la imagen que queremos dar de nuestro respeto por la historia?

Además, en tiempos donde se nos pide responsabilidad energética, me parece muy acertado el cambio a la nueva tecnología LED, que nos da la posibilidad de unirnos a todas las reivindicaciones mundiales de días destacados con colores… sin pecar de horteras. Se puede hacer con elegancia, con la tecnología que tenemos, y sobre todo con un poquito de cariño y sensibilidad.

El castillo de Santa Bárbara no necesita vestirse de colores para dejar de ser lo que es. Su arquitectura, su ubicación, su historia… todo en él habla por sí solo. Solo necesita un abrazo con cariño para hacerlo más grande. Necesita una mirada cuidadosa, una intervención que lo enaltezca sin convertirlo en una sala de fiestas de los 80, con esos colores sucios y sin ningún criterio artístico del antiguo Gallo Rojo o de la Morasol Costa, con sus jardines ridículos en colores. O el actual garito del Club de Regatas de La Cantera, con ese rojo visto desde fuera… (eso sería otro tema), al igual que los árboles “azules” centenarios del Paseo de Canalejas, las fuente de la plaza del Mar…

Por todo ello, imagino que habrá otros ciudadanos que comparten esta inquietud. Pido que se reconsidere el actual sistema de iluminación.

Nunca diré que esa iluminación es mala, ya que desconozco el presupuesto y las condiciones en que se ha ejecutado la obra. Pero sí puedo decir, como profesional de la iluminación de las artes escénicas y espectáculos efímeros de luz sobre patrimonio histórico del país, que no me gusta nada lo que veo como espectador.

Con respeto y esperanza.