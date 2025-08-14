Nuestros mayores no pueden ser los olvidados

Cierre del centro de día Plaza América. / Jose Navarro

El cierre del Servicio de Estancias Diurnas de Plaza América no es un simple cambio de uso de un edificio, es la prueba de que las políticas actuales del Ayuntamiento del PP y la Generalitat dejan al descubierto a quienes más apoyo necesitan. Hablamos de personas mayores que ya han dado todo por este país y que ahora ven cómo se les arrincona. Son las personas mayores las que más necesitan apoyo, atención y compañía.

En Alicante no hay centros de día específicos que ofrezcan lo que daba Plaza América: un lugar para combatir la soledad no deseada, con atención profesional adaptada a cada persona y a sus limitaciones. Allí iban hombres y mujeres que no tienen familia cerca, que viven solos y que encontraban en ese centro su casa, su terapia y su compañía diaria.

Cuando llegas a cierta edad, te ves solo o sola, con pocos recursos y con problemas de salud; necesitas ayuda profesional, no recortes. Pero aquí, en Alicante y en la Generalitat, han vuelto a meter la tijera. Lo hicieron ya con la medicación, devolviendo millones de euros mientras se recortaban prestaciones; ahora lo hacen con los servicios sociales, dejando en el olvido a quienes más necesitan, nuestros mayores.

Y que nadie se engañe: no es un ataque solo a los mayores. Es un ataque a toda la ciudadanía, porque todos, antes o después, pasaremos por ahí. Muchas familias, sobre todo las más vulnerables, no tienen medios para cuidar a sus mayores como quisieran. ¿Cómo se encarga una mujer que limpia escaleras todo el día de atender además a su padre o a su abuelo sin recursos ni apoyos? Estas políticas golpean de lleno a las clases trabajadoras, a quienes menos tienen, y de esta manera se sigue ampliando la brecha de la desigualdad. Es un atentado directo al estado del bienestar que tanto sacrificio ha costado conseguir.

El Centro Gastón Castelló es otro ejemplo: allí, vecinos con una alta vulnerabilidad encuentran su único espacio de socialización y envejecimiento activo. Pero parece que los mayores solo cuentan cuando hay que hacerse la foto en una merienda preelectoral; después, vuelven a quedar en el saco roto del olvido.

Y aquí, señor Barcala, hay preguntas que no puede esquivar:

• Las políticas para el envejecimiento activo que tenía previstas, ¿en qué han quedado?

• ¿Es usted responsable de aceptar recortes que golpean de lleno a nuestros mayores?

• Durante el confinamiento, ¿qué medidas tomó para que no estuvieran solos? La respuesta es clara: ninguna.

• ¿Qué piensa hacer para atender las necesidades sociales y psicológicas de quienes siguen viviendo en soledad después de la pandemia?

Nuestros mayores no pueden ser los olvidados, son quienes sacaron adelante este país y merecen una vida digna. No se trata solo de mantener un centro abierto, sino de decidir qué ciudad queremos ser: una que cuida de quienes nos cuidaron o una que los apoyamos abandona.

Porque recortar presupuestos y cerrar espacios es fácil; lo difícil, y lo que marca la diferencia, es estar a la altura. Y hoy, Alicante, por culpa de sus gobernantes, no lo está. Hoy Alicante está fallando a los suyos. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así?