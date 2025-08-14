Un pregón para olvidar

J. R. Esquinas / Áxel Álvarez

El pregón, por decir algo, con el que Mario Vaquerizo dio inicio a las fiestas de Elx pasará a la historia. Será difícil encontrar algo parecido en cuanto a peor resultado. Y, lamentablemente, ha sido lo que la inmensa mayoría de la población se esperaba, Para nadie, o para muy poca gente, habrá sido una sorpresa el «nivel» del discurso pronunciado.

Desde que se anunció quién sería el pregonero, los comentarios eran, mayoritariamente, sorpresivos sobre la persona elegida. Pocas opiniones apostaban porque, para dar el pregón de les Festes d´Elx, una de las ciudades más importantes de España, la persona más adecuada para ello fuera Mario Vaquerizo. Probablemente ni él mismo lo pensase así. Debió estar tan sorprendido, cuando se lo propusieron, como la mayoría de la ciudadanía ilicitana. Pero, como a nadie le amarga un dulce y menos si viene tan bien envuelto y remunerado, aceptó de inmediato.

Antes de su «actuación» y, especialmente después de ella, han sido muchos los comentarios sobre la cantidad de hombres y mujeres de Elx, o más ligadas a Elx, que podrían haber ejercido bien ese papel que, hay que recordar, tiene una gran importancia simbólica como inicio festero de la ciudad. Gente del mundo de la cultura, del deporte, de la ciencia, de los medios, de la enseñanza, de la solidaridad, etc. Gente que vive aquí y otros que, siendo de aquí, viven fuera. Había mucho donde elegir entre personas que conocen nuestra tierra y la defienden, y la honran allí donde estén.

Se prefirió elegir al Sr. Vaquerizo, persona que, sin duda, tiene méritos más que sobrados para algunas cosas, pero no parece que para ser el pregonero en Elx fuera la persona ideal, como él mismo se encargó de demostrar.

Afortunadamente, su discurso fue corto, unos cinco minutos, poco más y se queda en un telegrama. Debe haber sido uno de los discursos más cortos en la historia de los pregones. Y menos mal. Es curioso que, después del mismo, la mayoría de las opiniones resaltaran, como dato positivo, la corta duración del discurso. Eso casi lo dice todo.

El contenido del mismo era muy difícil de seguir. Ya avisó de que iba a ser improvisado. Que él no se preparaba los discursos. Demasiado trabajo, tal vez. Y, lo que podía haber sido una intervención plagada de imaginación, frescura e innovación quedó, como era fácil suponer, en una retahíla de frases hechas, tópicos, gritos y similares que valían para decirlas aquí o en cualquier otra parte. Aunque hubo momentos en los que, después de oír lo de «iliciteños», cambiar el nombre a la Virgen y gritar Viva El Che, más de uno ya no sabía dónde estaba. Tal vez él tampoco.

Aunque hay que decir que este pregón no pasará a los anales de la historia y que, cuanto antes se olvide, casi mejor, sí debería valer para evitar que errores como éste se vuelvan a cometer. Alto y claro debe decirse que Mario Vaquerizo no ha defraudado. Se ha mostrado aquí como el personaje que es, y del que viene viviendo desde hace años. Nadie puede llamarse a engaño. Mario Vaquerizo nos ha dado un pregón «vaquerizado» a su imagen y semejanza. Él vive de representar ese papel y no le va mal últimamente, máxime en una época en la que tanto se ha degradado alguna política y donde, desde algunas instituciones muy queridas por el Sr. Vaquerizo, como la Comunidad de Madrid y su admirada Isabel Díaz Ayudo tanto se le aprecia.

No es, por tanto, culpable Mario Vaquerizo de haber actuado como Mario Vaquerizo. Ha hecho lo que sabe hacer, y él, además, habrá pensado que, conociéndole, era eso lo que se esperaba que hiciera cuando se le contrató y, probablemente, no quería defraudar a quién le contrató y que, a su lado, siempre se mostraba tan entusiasmado.

La responsabilidad, de su contratación, la tiene, lógicamente, el Ayuntamiento y, especialmente, el alcalde Pablo Ruz. Ha sido una apuesta personal y esto es lo que ha salido. Por su actitud, antes, durante y después del pregón debió parecerle estupendo. Parecía estar en éxtasis en el balcón municipal. Ya se sabe que, sobre gustos, no hay nada escrito. Aunque, de nuevo, aparece aquí esa confusión de papeles que, tras la llegada de Ruz a la alcaldía se produce con demasiada frecuencia. Hay que diferenciar mejor la persona y la institución. No siempre lo que uno quiere es lo mejor para lo que uno representa. Ser más participativo y abierto a los demás no vendría mal en muchos casos. En este, hasta a Vox, sus socios de gobierno, les ha ninguneado, como en tantos aspectos hace con la oposición, con este nombramiento, lo que evidencia una gestión excesivamente personalista, aunque también habría que decir que, poco más, y expresan su descontento al día siguiente.

Y, por si faltara algo, lo acontecido con el pregón ha sido tan insólito que hasta la prensa nacional y algunas televisiones se han hecho eco de la situación, parodiando el discurso y, lo que es peor, la imagen de Elx, en base a errores del pregonero y otros de cosecha propia de unos y otros, dando una imagen que afecta al buen nombre del municipio y que puede echar por tierra esfuerzos de promoción turística del mismo. Y eso sí que hay que cuidarlo, por la importancia que tiene, ahora y en el futuro.

Es lo que tiene tomar algunas decisiones con un exceso de frivolidad. Afortunadamente, las fiestas y toda la población de Elx tienen la suficiente capacidad para hacer que esto quede en un error para olvidarlo y no repetirlo nunca más.