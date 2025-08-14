Puente del 15 de agosto.

A juzgar por lo bien que se lo pasan muchos tertulianos y presentadores de programas que comentan la actualidad, van a sentir mucho el parón obligado del puente del 15 de agosto. Porque da la impresión de que en algunos casos no es que haya ganas de vacaciones, todo lo contrario, han encontrado una verdadera bicoca entrando en tertulias de las televisiones nacionales y autonómicas, saltando de unas a otras con toda naturalidad.

Por eso reflexiono acerca del asunto. Me planteo cómo tiene que ser un viernes, un sábado o un domingo de uno de estos tertulianos habituales en un día con la agenda tradicional, con sus citas, su trasiego, sus platós, sus traslados a las cadenas en los coches de producción. Después los miro por el ojo de la cerradura durante las larguísimas jornadas de un viernes festivo, o de un sábado y un domingo de puente. Sin duda que para alguien activo y que sienta placer ante las cámaras no hay color.

Llego a la conclusión de que aunque no lo digan, porque estas cosas no se pueden decir, algunos pagarían por participar en estos saraos. En lugar de cobrar a tanto la colaboración, serían ellos los que estarían dispuestos a dar a tocateja a tanto la aparición ante las cámaras. Pero no tanto por una cuestión de egos revueltos, sino más bien por el hecho de no concebir una vida envuelta en el anonimato y en las rutinas que envuelven a la mayoría de los mortales. Esas rutinas tan respetables que conectan los viernes sábados y domingos con salidas con niños a ver películas familiares, cumpleaños con los compañeros de colegio y todo lo demás. Cómo van a echar algunos tertulianos este puente sentarse en sus platós preferidos.