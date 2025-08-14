La revolución pendiente en las viviendas

Como si se tratara de placas tectónicas en permanente movimiento los estilos de vida se renuevan y así estamos, con una sociedad que vira poco a poco su modelo de familia hacia nuevos hogares unipersonales o de grupos sin lazos familiares que comparten espacio con servicios comunes. Los nuevos pisos sociales se planean con distinta planta en función de si son para seniors o familias jóvenes, con más o menos habitaciones y distribución y accesibilidad de los espacios. Las remodelaciones, por otro lado, tienen en cuenta los minipisos para una demanda específica y temporal de usos, para etapas vitales.

Lo del piso para toda la vida ha quedado superado por la vivienda para cada momento y necesidad, pero la evolución del estilo de vida confluye con el encarecimiento desmedido del metro cuadrado y la presión de la demanda sobre determinados barrios, que e mpuja también a la población a barrios y ciudades hasta entonces fuera de su radar: si no logramos ajustar oferta y demanda en este equilibrio ahora imposible, los nuevos hábitos residenciales no serán los que una sociedad madura merece, sino los únicos a los que puede aspirar. Vivir solo o en compañía es un derecho que debería ser de acceso razonable, no un lujo o excepcionalidad reservada a unos pocos.

Si a los cambios de tendencias culturales y precios le sumamos también la s demandas de eficiencia energética que han de atender los pisos ante el aumento de temperaturas, la ecuación de la vivienda alcanza una complejidad sin precedentes.