He encontrado casi por casualidad un hilo de un foro de internet que se llama Esas cosas cotidianas que nos ponen de mala leche. Y digo casi porque lo encontré cuando estaba intentando que San Google me regalara una excusa válida para mi mal humor habitual. La primera opción cuando algo no parece funcionarme todo lo bien que debería es siempre el médico de cabecera, por supuesto. Pero resulta que el mío, que durante un tiempo atribuyó cualquiera de mis malestares a «la ansiedad, el estrés y los nervios», ahora considera que es todo cuestión de mi avanzada edad. Da igual si me he roto una pierna o me cabrea hasta el verde de los árboles: antes era el estrés, ahora es «la edad». Así que la segunda lógica opción que se me ocurrió para encontrar un diagnóstico que me convenza de que no soy tan mala gente y lo mío es normal, era una búsqueda en internet.

Ahí encontré el susodicho hilo y un montón de personas a las que, ya sea por la edad, la ansiedad, el calor o el entorno familiar (es de primero de Psicología que la culpa de todo siempre la tienen los padres), también les pone de los nervios, por ejemplo, esa gente que mira impasible como la cajera del supermercado escanea los 300 productos de su compra para solo después de que haya terminado ponerse a embolsarlos muy poco a poco. Y cuando está todo arregladito y les repiten por tercera vez el total a abonar, actúan como si fuera una sorpresa que tienen que pagar: se quitan de la espalda la mochila, trajinan un rato con las cremalleras, buscan la cartera, dan con la tarjeta y, por fin, tras muchos minutos, pagan y se van.

Estos ciudadanos, y los que tiran el coche de cualquier manera ocupando dos plazas al aparcar, merecen un reservado VIP en un hipotético infierno que a veces confío en que exista.

Por lo menos ahora no me siento tan sola en mis berrinches. En la comunidad digital he encontrado un montón más de personas aparentemente mayores, acaloradas, estresadas y odiadoras. Problemas de primer mundo.