Las ineficiencias en la gestión local

«El Ayuntamiento apuesta por agilizar la gestión de Urbanismo y servicios sociales». «El gobierno local impulsa un contrato de asesoramiento para simplificar procesos ‘ineficientes’ que afectan a los ciudadanos y a la plantilla por su burocratización». (INFORMACIÓN. Jueves 24 de julio, pág 3). Con estos titulares tan prometedores despachaban el curso los susodichos servicios. De Urbanismo no comento nada, porque no lo conozco suficiente, pero de Servicios Sociales sí voy a escribir. Siendo concejal José María Rodríguez Galant 1995-99, y a continuación Asunción Sánchez Zaplana, desarrollé un diseño de los procesos de trabajo en todo el servicio de Bienestar Social -entonces ejercía como técnico superior de administración especial (sociólogo), antes había sido director del área de Servicios Sociales, Sanidad, Ecología y Medio Ambiente-. Mi trabajo en esa época consistió en diseñar esos procesos de trabajo con Ignacio Viché, analista, y su equipo de Informática desarrollarían unas aplicaciones, un programa, que conocemos en el Ayuntamiento como Manual de la Ficha Social en el Ayuntamiento de Alicante. Procedimientos generales y específicos, y que se editó por primera vez en el año 2000. Durante los años anteriores se hicieron varias ediciones policopiadas que sirvieron para presentarlo inicialmente en cursos, homologados, a los funcionarios del departamento, y añadir correcciones o procesos. Después hubo impresas varias reediciones en años sucesivos y una nueva edición en cuadernillos de anillas, en 2004. La aplicación fue inscrita en el registro de la de la Propiedad Intelectual con el número de asiento 09/2004/606 a nombre del Ayuntamiento de Alicante.

La ficha social ha sido desde entonces la principal herramienta de trabajo para tramitar todos los recursos en el área de Servicios Sociales. La utilizan todos los profesionales desde conserjes, trabajadores sociales, al jefe de servicio incluso concejales. Han servido para hacer las memorias de Bienestar Social y el Informe Social Anual de Alicante desde hace más de 25 años. Esta es una fuente de información de la evolución de la ciudad, valiosísima, que proporciona indicadores de gestión, de aplicación, y de impacto en la ciudad lo que permite poder marcar la estrategia, la gestión y seguir la evolución social en la historia de Alicante. Fue de los primeros servicios en informatizarse y recibió una felicitación de la Agencia Estatal de Protección de Datos, que en su día, desgraciadamente, no se hizo pública (?).

La parte troncal de la ficha se mantiene fiel a los planteamientos del Sistema Informático Unificado de Servicios Sociales (S.I.U.S.S.) promovido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las distintas comunidades, entre 1984-89. En primer lugar los modelos de solicitudes de servicio de ayudas que se cumplimentan desde la base de datos del usuario sin necesidad de que los rellenen sea cual sea la solicitud que presenten, solo tienen que firmarla. Los profesionales desde su experiencia fueron sugiriendo y añadiendo distintas ramas desde el SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio), a las ACPE (ayudas de emergencia), programa de menores con indicadores de riesgo, etc. La Renta Social Garantizada -entonces el PER- exigía cumplimentar una solicitud que era todo una sábana dificilísima, el indeseable conseller Rafael Blasco inventó un procedimiento para que las solicitudes viajarán hasta la conselleria dos y tres veces antes de resolverse -mínimo un año, probablemente ese era el objetivo- y las ayudas económicas siempre han tropezado una y otra vez con la falta de liquidez municipal porque no se han realizado las correspondientes transferencias desde conselleria.

Las dificultades con que han tropezado los servicios sociales en Alicante -además de alguna concejala innombrable como Julia Llopis-, tienen su origen sobre todo en la conselleria y direcciones generales correspondientes. Cada vez que llega un nuevo director general lo primero que hace es inventar nuevos procesos de solicitudes, modelaje nuevo incluido, que aplican por decreto, desde el despacho con absoluto desconocimiento de la problemática existente, e ignorando los trabajos anteriores. Para agilizar «los recursos ligados a la concesión de ayuda económicas de acceso a la Renta Valenciana de Inclusión, al programa de alimentos, valoración de exclusión social, de protección a menores, de prestación para la dependencia» y, añado yo, de protección a la mujer maltratada, quién tiene que mejorar las ineficiencias son la conselleria y direcciones generales consultando más a los ayuntamientos, pagando en tiempo, y dejarse de «ocurrencias» que solo retrasan los procesos mientras se parapetan tras los profesionales que dan la cara ante los usuarios. Si se quieren mejorar estos procesos, que cita el periódico, de los servicios sociales donde primero hay que buscar las «ineficiencias» es arriba, y agilizar las transferencias y, sin duda, después habrá que seguir mejorando en el ámbito local.