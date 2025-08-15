Opinión
L’Assumpció de la Mare de Déu
Hui 15 d’agost celebrem amb goig la solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu. Si bé el dogma de la Maternitat Divina de la Mare de Déu va ser proclamat als primers segles del cristianisme, a Efes, el de l’Assumpció de Santa Maria ho fou en ple segle XX. Va ser l’1 de novembre de 1950 (enguany fa 75 anys), quan el papa Pius XII, per mitjà de l’encíclica Munificentissimus Deus, va proclamar el dogma de l’Assumpció de la Maria, fent-se ressò de la fe del poble cristià. D’aquesta manera es proclamava aquest dogma com una veritat de fe, que l’Església ja creia des de l’inici del cristianisme, com canten aquests Goigs antics: “Desdel gran Trono exaltada,/ ahont regnáu Verge Pia:/ Siau la nostra advocada/ Reyna dels Angels Maria”.
Ja des de ben antic, tant a l’Església d’Orient com a la d’Occident, la litúrgia celebrava l’Assumpció de Maria amb diversos noms, com la Dormició o també la Mare de Déu del Llit o d’Agost.
Va ser el papa Sergi I, que en la lletania o processó estacional per a les festes marianes, mencionava la Nativitat de la Mare de Déu, juntament amb l’Anunciació, la Purificació i la Dormició: “Vostre cos, seu de puresa,/ com mantell de reiales/ s’ornà amb llum d’eternitat;/ i formoso vos en anàreu/ al bell tron que al cel trobàreu,/ on Crist serva el fruit preuat”.
Si una llegenda del segle V a l’Orient cristià relacionava la mort i l’Assumpció de Maria amb fulgors d’estreles i músiques celestials, Sant Joan Damascè afirmava que Maria “conservava, sense cap mena de corrupció, el seu cos després de la mort”. I Sant Germà de Constantinobe deia que el privilegi de l’Assumpció, era degut a la Divina Maternitat de Maria. I per això el seu cos “és precís que es veja lliure de convertir-se en pols”.
Santa Maria és “Qual blanca Paloma hermosa,/ qual Rosa candida i pura/ resplandent pujáu la altura/ Vare de Jesé preciosa,/ al Cel entrau magestuosa/ dels Angels en companyia”.
És tanta la popularitat d’aquesta festa, que la Mare de Déu de l’Assumpció és patrona de nombrosos pobles i a ella s’ofrenen les tradicionals alfàbegues, a Gata de Gorgos.
Pel que fa a les esglésies, són molts els temples valencians dedicats a la Mare de Déu de l’Assumpció: Alaquàs, l’Alcora, Alboraia, Santa Pola, Andilla, Albaida, Saix, Aielo de Rugat, Aiora, Xixona, Benaguasil, Biar, Beneixida, Bocairent, Camporrobles, Onda, Carcaixent, La Vila-Joiosa, Càrcer, Castelló de Rugat, Carlet, Vilafamés, Cocentaina, Dénia, la Vall d’Uixó, Gandia, Foios, Llutxent, Benassal, Llíria, Gorga, Navarrès, Benlloch, Guadalest, Museros, Montesa, Montserrat, Oliva, Castalla, La Pobla del Duc, Planes, Torrent, Penàguila, Pego, Riba-roja de Túria, Teresa de Cofrents, Utiel, Xàtiva, Castelló de la Ribera i sobretot a Elx : “Fóreu l’arca santa i pura/ on prengué mortal figura/ Jesucrist, el Redemptor./ Estols d’àngels us escorten/ i amb bells cants hui vos porten/ a la dreta del Senyor”.
La devoció del País Valencià a l’Assumpció de la Mare de Déu ve del rei Jaume I, que dedicà a Santa Maria, totes les esglésies de les terres que anava conquerint.
El teòleg Von Balthasar recordava com “la teologia, des de Sant Bernat ha posat de manifest l’aspecte personal de Maria, per subratllar l’autèntic esperit de la Mare de Déu: un esperit de disponibilitat, de servei, d’humilitat, un esperit de generositat que vol existir per als altres”.
Que la Mare de Déu de l’Assumpció, que ja ha arribat a la glòria del Crist, ens ajude a confiar més en Déu i ens acompanye en el camí de la fe: “Tota hermosa immaculada/ gloriosa y triumfant,/ dels brassos de vostre Amant/ passau al Trono sentada;/ hont dels Angels saludada/ y dels Sants sou, Reyna Pia”.
Per això hui 15 d’agost, el poble cristià aclama Maria, mare de consol i d’esperança i demana la seua protecció; “Del cel Reina se us corona/ i a l’honor que Déu vos dóna/ ajuntem els nostres cants./ Sigueu sempre, Verge pia,/ dolç conhort i nostra guia/ fins a veure-us triomfants”.
