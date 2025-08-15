El precio de los excesos al conducir.

La siniestralidad con vehículo de motor es hoy en día una de las causas más importantes de mortalidad y de lesiones graves incapacitantes para el desarrollo normal de la vida en las personas. Y, pese a que las imágenes que emite constantemente la DGT en medios de comunicación deberían sacudir la sensibilidad de muchas personas, sigue habiendo quienes se ponen al volante bajo la influencia de bebidas alcohólicas, o drogas, y que conducen su vehículo con exceso de velocidad, siendo ésta una de las imágenes que se repiten con más frecuencia en los medios de comunicación visuales para reflejar los graves accidentes que se están produciendo.

Por otro lado, deberíamos descartar, de una vez por todas, el término “accidente” cuando hablamos de la siniestralidad en carretera bajo la influencia en la conducción del alcohol, las drogas, o el exceso de velocidad, porque no se trata de un accidente, sino de una actuación llevada a cabo a sabiendas del peligro que existe de que, conduciendo un vehículo de motor bajo estas circunstancias, se acaba ocasionando la muerte de una persona, o lesiones graves, que es lo que en derecho se denomina el dolo eventual, ante la alta probabilidad de que ocurra una desgracia, al conducir en esas circunstancias anteriormente expuestas. Por eso, debe descartarse que la conducción en esa situación pueda denominarse como una imprudencia y entrar más en el ámbito del dolo eventual, ante la previsibilidad del conductor que circula de esa manera de que le cause un grave daño a cualquier persona.

Recientemente, el Tribunal Supremo ha fijado en sentencia 1196/2024 de 12 Mar. 2025 un importante criterio jurisprudencial, al señalar que cuando se conduce bajo la influencia de alcohol y/o drogas, o a alta velocidad y se acaba matando a una persona (en este caso a dos) el delito es de homicidio por dolo eventual y no imprudencia temeraria con resultado de muerte, lo que eleva considerablemente la pena a la de 12 años de prisión impuesta frente al arco de entre 1 y 4 años de prisión que se impone cuando el hecho se debe a una imprudencia, abandonando, pues, la idea de que conducir bebido o drogado es una imprudencia y que quien así actúa es consciente de que puede acabar su conducción en una tragedia, como ocurre en la mayoría de los casos, no solo para el conductor, sino para terceras personas inocentes que se ven afectadas en su familia, y sus familiares, por la irresponsabilidad de quienes así conducen.

Las cifras que se ofrecen en las estadísticas son demoledoras, dado que los accidentes de tráfico se han cobrado la vida de 658 personas en lo que va de año, hasta julio de 2025, según datos provisionales a 24 horas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Y en julio de 2025, un total de 112 personas se dejaron la vida en las carreteras, lo que representa una variación de 2 víctimas mortales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Al mismo tiempo, el año 2024 terminó con 1.154 muertos en las carreteras, lo que nos lleva a que podamos terminar el año 2025 con cerca de 1.200 muertos en carretera, de los que en gran medida la causa de la muerte fue la conducción bajo la influencia de alcohol, drogas, o el exceso de velocidad.

Resulta curioso que conforme la legislación ha ido incrementando el régimen sancionador respecto a la retirada de puntos del permiso de conducir, o a la fijación de sanciones por este tipo de conductas irregulares, la conducta de quienes se ponen al frente de un volante no ha variado en modo alguno, y siguen causando la muerte de muchos ciudadanos inocentes. La situación es altamente preocupante porque la costumbre de salir a circular un vehículo, y al mismo tiempo consumir drogas y alcohol, es algo que forma parte consustancial de quien sale a la carretera.

Tendríamos que abrir el debate acerca de este tema y de la cantidad de familias que hoy en día existen que no tienen con ellos a familiares que han muerto en carretera por quienes conducían sus vehículos de motor en estas circunstancias; familias a las que se ha destrozado la vida por la premoriencia de sus familiares y que han recibido una llamada de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comunicando que su familiar ha muerto en estas condiciones, que es la peor noticia que se le puede dar a una persona y que deberá soportar el resto de su vida.

La cuestión que surge ante este debate es que no podemos seguir permitiendo que se repitan estas situaciones y que quien actúe bajo estas circunstancias debe responder con penas proporcionales, como así han resuelto Francia e Italia mediante la creación del delito de homicidio vial con penas entre 5 y 12 años de prisión con un nuevo delito que debería aprobarse también en nuestro país ante la situación que estamos viviendo.