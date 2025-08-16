Agosto, invitación al sosiego y a la serenidad

El verano es ese tiempo que situamos entre su solsticio (21 de junio) y el equinoccio de otoño (22 de septiembre). Es el periodo, por este nuestro espacio terráqueo, en el que los días son largos y el sol brilla más intenso, en el que las fiestas se suceden y no dejan lugar al aburrimiento. Es, en fin, el tiempo en el que se invita a ese «Carpe diem», aprovecha el momento, que el poeta latino Horacio acuñó hace dos mil años y la humanidad entera sigue. En el verano del «carpe diem» agosto es el mes álgido, el que marca el culmen antes de la decadencia. Curioso porque agosto es un homenaje a Augusto el emperador que inauguró el eterno Imperio Romano de cuyo círculo formó parte el poeta.

Agosto, el verano en su esplendor, es el elegido por la mayoría para las vacaciones. En algunas empresas e instituciones casi obligado; en muchos casos, ventajas o desventajas de la tecnología, hasta se cancelan oficinas obligando a quienes no tiene vacaciones a teletrabajar. Total, que agosto es el rey del «carpe diem» salvo para los sectores siempre en guardia al cuidado de nuestra salud y seguridad, que otro momento habrán de buscar. Tan popular y de gasto lúdico es este mes que cuando en otro momento del año hay una boyante situación y alguien gana se dice que «ha hecho su agosto».

Toca pues continuar el festival festero iniciado en San Juan (solsticio de verano) y no perderse ninguna santa celebración. Y eso que la realidad política nacional e internacional nos lo pone difícil desde el principio. A veces uno sospecha que nos tratan «como a niños» sin control, o de guardería, cuando nos aconsejan «si hace calor, hidrátate», «ante el sol, ve por la sombra», «si bebes no conduzcas», «en verano come ligero», y muchas obviedades más. Y no es extraño que nos adviertan, pues todo lo hacen en «bien de la ciudadanía», una coletilla que debieran empezar a desechar porque se presupone que los políticos elegidos democráticamente lo son para eso, para buscar el bien de los ciudadanos. Aunque claro que, visto lo visto en sus hechos, las cosas no parecen tan así.

Desde esta primavera la situación de la política, por culpa de los políticos, nos ha ido entrenando en disgustos sin que los precedentes fueran mejores. Pero como si algo puede empeorar lo hará, así fue. Se desvelaron escándalos, que por lo descubierto rayan en el cutrerío y la sordidez más lamentable. Lo que se va sabiendo abona precisamente esa deleznable imagen en un partido de poder en el poder que tuvo en sus proclamados principios la honradez, la lealtad y hasta la defensa de las mujeres y que debe poner ahora coraza ante el robo cierto, la cosificación femenina explicitada y los graves reproches de corrupción que se escupen a la cara un «exportero de discoteca» reconvertido en asesor, un ministro asesorado por él y un secretario de organización, puesto clave, puestos claves en el círculo más íntimo y próximo a la máxima instancia del poder. Atónitos aún cargos propios, afiliados, simpatizantes y votantes, sale en tromba pidiendo explicaciones el alternativo partido de poder que en pleno fragor ve estallar en su seno otro gravísimo caso de corrupción, el de un ex ministro de hace tiempo, pero de los suyos, cuya ramificación no deja indiferente a nadie, un caso con leyes a medida y salvajes acumulaciones de dinero que a saber dónde estará. Calentando el verano se impone pues el concurso de lanzamiento del «y tú más» una vez más, que lejos de atemperarse encuentra un nuevo «casus belli» a cuenta de los títulos falsos que algunos (más de los que han salido a la luz) exhiben para instalarse en un puesto que les permita vivir muy bien, a cuenta de la ciudadanía a la que dicen cuidar.

Pero si eso, «que ya es», nos parecía intragable, como para que durante agosto se vaya digiriendo, se firma «un pacto singular económico» beneficioso para una de las comunidades más ricas dejando en migajas lo que habrá que repartir entre las más necesitadas cuando no pueda sostenerse la prodigalidad engañosa. Una singularidad anómala en un Estado democrático de derecho cuyo principio de solidaridad interterritorial tiene escudo constitucional, al que están agujereando sin piedad y que es hijo de una Transición considerada modélica fuera y hoy denostada dentro. No es admisible trajear de singularidad por necesitar los votos de unos chantajistas que cifran el bienestar de su territorio (a saber, en qué quedaría) en agravios históricos, si no inexistentes, sí maximizados. Otros Estados europeos tienen regiones díscolas e incómodas, pero no se ven impelidos a ceder tanto para conservar un poco más el poder; y menos al dictado de un huido de la justicia, lanzando amenazas desde un «Prats de Rollo» al otro lado de la frontera. Claro que la justicia tampoco anda muy allá en el respeto de nuestros políticos acorralados; unos cuestionan a los tribunales; otros ponen énfasis en la fiscalía general que, por utilizada, se haya en entredicho; y todos atentos a las investigaciones judiciales amenazantes como espadas de Damocles.

Si a esto que pasa, «como si dijéramos en casa», lo aderezamos con algo de otras tierras, las imágenes del horror de las guerras que no terminan; el hambre, que hace presa en seres indefensos expuestos a la barbarie, cuando en el gordo primer mundo nos sobrealimentamos pese a contemplar tanta miseria ajena; si además asistimos al chantaje de un comerciante metido a presidente del primer país y otras noticias que a diario reparten televisión, radio y prensa, parece irrisorio que el balance político del curso (falta les hace un curso académico a muchos) se evalúe por el presidente sobrepasado de positivo por unas cuantas promesas. Inadmisible.

A ver si a la vuelta del verano y las vacaciones, después de haber estado en algún lugar apacible, paseando, leyendo y meditando, son capaces esos políticos tan sacrificados de concluir que la democracia participativa es un bien delicado demasiado maltratado por ellos. A ver si acuerdan que son imprescindibles las treguas, los pactos de no agresión y el respeto mutuo. Menos muros, menos miedos y más acuerdos. Se impone una mesura y una centralidad que salvaguarde de la debacle las instituciones e impida que la gente, ciudadanía harta, se escore peligrosamente. Tal vez lo mejor sea que la «buena gente» decida que quiere, antes de que ya no quiera nada.

Porque seamos directos, con este panorama el personal o se deprime o se va de fiesta. Pues casi mejor irse de fiesta aprovechando que nuestros bien amados políticos dicen que también lo harán.

Mientras tanto, que el verano no se vaya de balde y que el sosiego y la invitación a la serenidad se instalen en nuestro presente agosto siguiendo a Horacio y su «carpe diem»:

Sé prudente, filtra el vino / y adapta al breve espacio de tu vida / una esperanza larga. / Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso. / Vive el día. Captúralo. / No te fíes del incierto mañana.

[Recomendación lectora: Horacio. Odas y epodos. Madrid: Cátedra, 2004; Séneca. Invitación a la serenidad. Madrid: Temas de Hoy, 1996]