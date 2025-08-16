Amigos de lo ajeno

Nunca cambies de lugar en un restaurante. Cuando eché en falta mi mochila, olvidada bajo la mesa anterior, ya había volado con media vida en sus entrañas. Los móviles se han convertido en nuestra segunda memoria, pero lo que más duele, sin duda, son los documentos. Fueron los segundos más angustiosos de mi vida y, al mismo tiempo, una calma helada me dictó los pasos a seguir. Si alguna vez te pasa, toma estas líneas como un breve manual de instrucciones.

- Primero: estás sano y salvo. Qué más se puede pedir.

- Segundo: echa un vistazo a los contenedores de alrededor. Quizá el ladrón haya cogido el dinero y tirado lo demás.

- Tercero: anula la tarjeta del banco y, después de beberte varios orujos de hierbas, pídele a tu compañía un duplicado de la SIM. Gracias a la sincronización, cambiar de dispositivo no implica pérdida de datos.

- Cuarto: realiza la correspondiente denuncia en comisaría aunque no recuerdes ni cómo te llamas. Tranquilo. Es absolutamente normal.

- Quinto: lleva la denuncia pegada en la frente porque te la pedirán para todo. Si la presentas, el carnet de la biblioteca pública Azorín será gratuito. En cambio, la tienda de barrio hará su agosto por unas fotos biométricas en las que sales con cara de terrorista. Véngate comprando en el chino.

- Sexto: concierta una cita para replicar el DNI. Cuando te cobren doce euros del ala, sospecharás que están compinchados con el descuidero.

- Séptimo: la tarjeta Móbilis cuesta dos euros más una recarga mínima de diez viajes en las oficinas del TAM. La sanitaria es gratis y tan rápida que llorarás: demasiado tarde para un micromecenazgo.

En un mundo insolidario y donde la indefensión del ciudadano no admite ningún género de duda, jamás pierdas de vista tu sonrisa.