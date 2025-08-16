España... siempre España

- Estoy leyendo unos diarios españoles, JC.

- ¿Unos?

- Sí. Uno que parece bastante serio, que hace alusión a todo el planeta Tierra, y otro que solo se queda en la nación española.

- No sé a dónde quieres llegar.

- Pues que parecen contar noticias diferentes. Mira, en el más «progre» hablan de una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, y parece que el Gobierno actual va como un tiro.

- El CIS…

- En el más tradicional cuentan que a la ministra de Sanidad le están dimitiendo hasta los bedeles por discrepancias con su enfoque de la política sanitaria. Parece que tiene en contra a todos los colegios de médicos de España y ahora también a los que elaboran el examen MIR.

- Esa es una habilidad rara de esta santa madona.

- Además cuentan también el panorama de la televisión pública: el Consejo de Informativos cree que los periodistas Cintora y Ruiz, personajes muy entroncados con el partido gobernante, mezclan premeditadamente la opinión y la información, lo que no solo merma el rigor exigido, sino que vulnera la Ley General de Comunicación Audiovisual. En la televisión pública se da por seguro a la vuelta del verano resucitarán los «viernes negros». Esta figura se hizo popular hace años durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando los trabajadores de la cadena vestían de negro a final de la semana en señal de protesta por el tratamiento y el sesgo de la información. Y ahora, como entonces, la carga política es muy significativa. La «deriva» de RTVE hace meses que desató un rosario de críticas y denuncias, pero internamente coinciden en que se necesita algo más. El vaso ha colmado. Ya que tú eres un experto en España, cuéntame…

- Esta es la situación actual del país. Te lo voy a resumir en dos palabras, como si en vez de veinticinco mil millones de eones tuvieras cinco años: el Gobierno actual ha colonizado las instituciones con personajes poco preparados y se empeña en practicar una política sectaria, dictada unas veces por los ultraizquierdistas acéfalos, otras por los separatistas egoístas y algunas por los herederos del terrorismo.

- Vaya panorama.

- Así es, y no te exagero. Las leyes aprobadas lo son bajo el chantaje de los separatistas, a los que el país importa cero. Y las instituciones importantes de la nación están colonizadas por afines al Gobierno, cuando no simples amiguetes, tengan o no mínima cualificación.

- Por ejemplo…

- Son innumerables: Tribunal Constitucional, Banco de España, CIS, Fiscalía del Estado, Radiotelevisión Española, Correos, Tribunal de Cuentas, Patrimonio Nacional, AENA, Red Eléctrica, Paradores nacionales, Loterías, Centro Nacional de Inteligencia… ¿Sigo?

- No, no hace falta… ¿Y cómo se arregla eso?

- Bueno… Cuando el PP gane las elecciones, que lo hará antes o después, gobernando probablemente con Vox, se apresurará a derogar una serie de leyes y a revertir la colonización de instituciones que ha practicado el señor Sánchez y su partido. Pero entonces se enfrentará a una disyuntiva: colocar al frente de las instituciones a personas competentes e independientes, o hacer como hizo el otro, en un nuevo ejercicio del «y tú más»: designar para gestionar esas corporaciones claves en el Estado a pesebreros de su partido que ejerzan su tarea únicamente en clave utilitarista para ellos.

- Es una tentación que debe resistir.

- Un claro ejemplo lo tendremos en el CIS: el señor Tezanos ha resultado un caso muy próximo a la malversación: los españoles le han pagado un sueldo y han mantenido esa institución para que este señor manipule los datos y les engañe burdamente, solo hay que dirigirse a la hemeroteca para comprobarlo. Existe la opción de poner al frente del CIS a un sociólogo prestigioso que redirija a ese organismo y lo convierta en lo que ha de ser: la expresión de la opinión de los españoles. Pero concurre la tentación de poner a su frente al nuevo Tezanos, en este caso de la derecha: alguien que vuelva a manipular la realidad sociológica para mostrarla tal y como quieren los que están al frente del gobierno en ese momento.

- Eso sería un gravísimo error, sumir al país en unas idas y venidas de paniaguados, que impediría que España progrese en la dirección adecuada, limitándola a un reptado lamentable que esterilice su evolución durante muchos años.

- Amén, Pa.

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España