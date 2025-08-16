Te he dicho cuatrocientas mil veces que no exageres

Los casos de corrupción que estamos padeciendo en la política son demoledores para el aprendizaje de los valores por parte de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Y de toda la ciudadanía en general. No me gusta la descalificación indiscriminada de todos los políticos porque no es justa ni es democrática. Ni todos son malos, ni todos son iguales. Pero ahí están, por citar algunos casos, los de Ábalos, Koldo y Cerdán de un lado y, más recientemente, el caso del Ministro Montoro y de sus secuaces del otro. No es fácil persuadir a los ciudadanos y ciudadanas de la imperiosa necesidad de ser honrados con estos ejemplos que están colocados en el candelero de la fama, en la cúspide de la sociedad. Con el agravante de que, en una democracia, la ciudadanía deposita en los elegidos una confianza de la que ellos se burlan con desvergüenza..

La paradoja que encierra el título de este artículo, de todos conocido, adquiere aquí un tinte trágico, una burla sarcástica, un efecto demoledor en las personas de buena voluntad que quieren vivir con autenticidad y contribuir a la construcción de una sociedad democrática presidida por el respeto, la justicia, la solidaridad y la compasión.

Sabemos desde hace tiempo que es el ejemplo lo que nos persuade, que es la imitación el mejor patrón de aprendizaje. Según la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1977), prestigioso psicólogo canadiense, la mayor parte del comportamiento humano es aprendido mediante la observación de modelos que ejecutan el comportamiento en cuestión, siendo este uno de los medios más poderosos para transmitir valores, actitudes y patrones de pensamiento y comportamiento. Bandura, considera que el aprendizaje vicario es aquel que se adquiere a través de la observación de las conductas de los demás individuos, haciendo que la conducta del observador sea modificada u obtenga un nuevo aprendizaje a base de la nueva experiencia observada.

No sé cómo no tenemos en cuenta este descubrimiento tan importante, tan claro y tan decisivo en los procesos educativos que se producen en la acción política, en las familias, en las escuelas y en la sociedad. En todos los ámbitos No hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo.

Un profesor entrega a un alumno un ejercicio en el que ha escrito unas líneas de su puño y letra. El alumno, a pesar del enorme interés que pone en conseguir leerlo, no entiende lo que le dice el profesor en esas líneas manuscritas. Y le dice:

- Profesor, no entiende lo que me ha escrito aquí.

Y el profesor, sin caer en la cuenta de la contradicción que encierran sus palabras le contesta:

- Ahí te digo que escribas con la letra más clara.

Eso en la escuela. Lo mismo sucede en la familia. No olvidaré nunca una escena que contemplé en el estadio Santiago Bernabeu. Jugaba el Real Madrid contra el Burgos, que entonces militaba en primera división. Una parte de los espectadores, por aquel entonces, veían el partido de pie. A mi lado estaban un padre y su hijo de unos diez años. El padre no paraba de soltar palabrotas, improperios e insultos dirigidos al árbitro, a los jugadores del equipo burgalés, al linier de la banda próxima. Era una catarata de palabras soeces.

De pronto, el niño, de forma clara y contundente suelta un insulto.

- Árbitro, hijo de puta.

El padre le suelta una sonora bofetada diciendo:

- Eso no se dice.

E inmediatamente sigue con su letanía de palabrotas y de insultos.

Me quedé pensando y seguí observando. El niño no volvió a abrir la boca en todo el partido. Lo imaginé viendo un partido con sus amigos, sin la compañía de su padre y profiriendo una larga ristra de improperios como un energúmeno. Cuando no tiene encima la amenaza de una bofetada se siente libre para imitar a su padre. ¿Qué aprendió aquella tarde en el estadio Santiago Bernabeu? Aprendió a insultar de forma oportuna. Aprendió la incoherencia de su padre, aprendió lo que es el abuso de autoridad…

Su silenció duró el tiempo que faltaba para terminar el partido. No aprendió que no es se puede insultar. Aprendió que no se puede insultar cuando te pueden soltar jun a bofetada. Está claro que el bofetón del padre produjo silencio pero no un aprendizaje positivo. El aprendizaje real provino del comportamiento del padre. Es probable, además, que el niño sintiera un profundo rechazo e indudable animadversión hacia el progenitor que utilizó la fuerza para seguir haciendo lo que prohibió. No nos damos cuenta los adultos de la rabia que generan nuestras incoherencias, nuestro abuso del poder.

También existe esa incoherencia en la actuación de algunos políticos, como decía más arriba. Nos instan a pagar los impuestos y luego nos enteramos de que el Ministro de Hacienda urdió una trama para robarnos a todos de una forma torticera. Nos piden que respetemos las leyes, pero ellos se las saltan con descaro. Esos hechos producen desafecto y rabia . Y eso es muy grave. Los dictadores se han hecho con el poder por la fuerza y está en su lógica extorsionar al pueblo. No sucede lo mismo en una democracia.

Quiero reproducir una larga cita de Humberto Maturana sobre esta cuestión. Una cita en la que dice que tenemos que hablar tanto de los valore porque no los encarnamos, porque no los practicamos, porque no los vivimos.

La recogí en mi libro “Una tarea contradictoria: educar para los valores y educar para la vida”, publicado hace años por la editorial Magisterio del Río de la Plata (Buenos Aires). Planteo en ese libro la tesis de que a la escuela se le plantean dos retos contradictorios. Por una parte se le exige que prepare a los alumnos en valores. ¿Qué valores? Paz, solidaridad, justicia, libertad, equidad, respeto, compasión, honestidad, autenticidad,.. De acuerdo. Pero, a la vez, se le pide que prepare a los alumnos para la vida, ¿Y cómo es la vida? Pues la viuda es casi diametralmente lo contrario: belicista, insolidaria, injusta, coercitiva, egoísta, deshonesta, hipócrita....

¿Qué hacemos? Si le en caminamos hacia la esfera de los valores, es probable que se encuentre luego con situaciones comprometidas. Si le preparamos para sobrevivir en un contexto tan adverso, pondrá en juego la esfera de los valores.

Vuelvo a la cita prometida de Humberto Maturana. La escuché de sus labios en uno de los encuentros celebrados en la Universidad de Málaga de los que salió el libro Conversando con Maturana sobre educación. Durante tres mañanas nos encerramos con él los profesores Ángel Pérez Gómez, Miguel López Melero y su servidor. Las conversaciones se grabaron, se transcribieron y la editorial Aljibe publicó el libro al que hago referencia.

Voy a la cita anunciada: «Yo creo que cuando uno tiene que enseñar algo es porque ese algo no surge solo en la vida. Por ejemplo, el niño aborigen australiano va con la mamá o con el papá por el desierto o por la selva recolectando algo o reconociendo el lugar. Lo va recogiendo o va reconociendo el lugar en el momento de vivirlo. Entonces no se le está enseñando. No se le habla de una cosa que tiene que venir sino que está viviéndola allí. Ahora, si yo no tengo la posibilidad de ir al desierto para ver allí la roca que corresponde al lugar donde el ancestro hizo tal cosa..., y estoy en la sala de clase, tengo que hablar de eso. Voy a tener que enseñar sobre esa roca que es un hito fundamental en la historia ancestral. Tenemos que enseñar porque aquello que enseñamos no lo estamos viviendo. Yo creo que ese es el verdadero problema con los valores».

No vivir los valores, no encarnarlos, es un grave problema. Pero hay otro mayor que es quebrantar la ética mientras se predica y exige su cumplimiento. Es el caso de los sacerdotes pederastas que demandan desde el púlpito la práctica de la castidad. El caso del político que exige el cumplimiento del pago de impuestos mientras roba a la Hacienda Pública, como acabamos de conocer en España con las maniobras torticeras del Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. El caso del médico que prohíbe el tabaco a un paciente mientras extiende una receta con los dedos amarillos de fumador empedernido. O el del profesor que recomienda la lectura cuando siente alergia por la letra impresa. Pocos matricularíamos a nuestro hijo en una Academia que exhibiese en el frontis el siguiente anuncio: «Aquí se dan clases de hortografía».