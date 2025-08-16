Obstinaciones lingüísticas

Está claro que una de las grandes metas ocultas del hombre es arremeter contra el hombre. Son incontables las ocasiones en las que el ser humano, en un alarde de bondad surrealista, te intenta convencer de que hacerte la puñeta es por tu bien y que al final agradecerás las barrabasadas que te han tenido que hacer muy en contra de tu voluntad primaria y descreída.

Entre los peligros más despiadados para uno mismo y para los demás está, sin duda, la obsesión, esa idea que se incrusta en nuestro pensamiento y no deja de llamar a nuestro entendimiento para que le abramos la puerta.

Es terrible cuando el obseso ostenta estructuras de poder y se enroca en su pensamiento redundante implicando a miles o millones de personas en su delirio. Pero lo más aterrador es cuando la obsesión no es unitaria sino compartida por un número indeterminado de seguidores del líder que marca las pautas, basándose en sus pensamientos delirantes, en ideologías singulares o en simplezas adornadas de nobleza.

Si echáramos una ojeada rápida a nuestra actualidad, podríamos encontrar muchos de estos casos envainados en sectas, religiones, grupos políticos, asociaciones y otras estructuras indefinidas, que enarbolan fundamentalismos exacerbados que, en demasiadas ocasiones, están revestidos y protegidos por el propio sistema.

La evolución de las lenguas ha sido un bien cultural que se ha mimado a partir de una concienciación colectiva sobre la importancia de una buena comunicación, haciéndose denotados esfuerzos por imponer las lenguas.

Los españoles somos sabios en esas cuestiones con la colonización de América, así como franceses, ingleses, holandeses, portugueses y otros muchos, que impusieron sus lenguas como una auténtica obsesión imperialista.

Las críticas hacia esas formas de culturizar son muchas y variadas, ya que la conservación de una lengua debe ser por uso de sus ciudadanos, por convencimiento de los mismos en impulsar y enriquecer su patrimonio lingüístico, pero no por decreto ley, al amparo del poder y ejerciendo presión imperialista y colonizadora al estilo de nuestros ancestros.

Si luchamos por el mantenimiento de una lengua, también debemos de hacerlo por otras formas de cultura propias, y si exigimos la utilización de una lengua también tendríamos que hacerlo con los restantes comportamientos propios de nuestras tradiciones.

Nadie en su sano juicio publicitaría sus productos en arameo o en kurdo, cuando su negocio lo regenta en España. Lejos de apasionamientos y vehemencias, una lengua debe seguir los cauces naturales de desarrollo y evolución que marquen sus usuarios, velando por el buen funcionamiento de la misma y por su rigurosidad, pero dejando libertad de uso, porque de lo contrario nos veríamos inmersos en una obsesión patológica.