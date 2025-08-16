Lo que pasa no me es indiferente

Como la canción interpretada por Ana Belén y Víctor Manuel, llamando a no ser indiferente frente al dolor o sufrimiento de los demás, hay días en los que las noticias se clavan como puñales. Lo que ocurre en Gaza, en Ucrania o en muchas zonas olvidadas de África no es algo lejano, ajeno o neutro: es un dolor que atraviesa fronteras y corazones. En Gaza, la tragedia se multiplica cada hora. La imagen de un pueblo sitiado, bombardeado, reducido a escombros, es insoportable. ¿Dónde, ¡coño!, se halla la Comunidad internacional que no para tan inhumana salvajada? ¡A qué se espera, ante tamaña barbarie! Y es imposible no sentir escalofríos cuando se observa que, quienes llevan en su memoria colectiva el horror del Holocausto, hoy ejercen sobre otro pueblo una violencia que reproduce sus sombras más oscuras. No hay justificación que pueda borrar esa contradicción. No podemos entenderlo. Y aún, hoy, hay corporaciones locales que votan en contra de algunas iniciativas que se alzan contra ese horror, aduciendo siempre, en actitud ignota, el sempiterno sonique del «perro Sánchez». ¡Válgame Dios, la altura! ¿Qué hemos hecho mal para merecer y oír tamaña degradación?

Tampoco me es indiferente lo que ocurre en mi propio país. Me duele y me preocupa el in crescendo del odio que algunos partidos alimentan sin pudor. En España, el ascenso de Vox y la actitud complaciente del Partido Popular —sus socios en gobiernos locales y autonómicos— está normalizando un discurso que degrada la convivencia, señala al diferente y niega avances sociales que han costado décadas.

El odio, una vez instalado, no se disipa con facilidad: se enquista, se transmite, se hereda. Y el camino va –tiene que ir- en sentido contrario: respeto, convivencia, diversidad, e integración.

Me indigna igualmente la epidemia silenciosa de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Cada muerte no es solo una cifra en una estadística: es una vida truncada, un círculo de dolor que alcanza a hijos, familias y comunidades enteras. La violencia machista no se combate con eslóganes vacíos, sino con una educación en valores sólida, sostenida y compartida entre familia, escuela y sociedad. Y ahí estamos fallando. Estamos criando generaciones sin referentes claros de respeto, empatía y responsabilidad. Giro copernicano, pues.

Vivimos tiempos en los que parece que nos hemos resignado a la deriva, como si no hubiera timón. Hay que dar un volantazo colectivo, ya. No podemos permitir que la indiferencia se instale, porque la indiferencia es el mejor aliado de la injusticia. Ante la barbarie, el silencio es complicidad. Ante el odio, la neutralidad es rendición. Ante la violencia, mirar hacia otro lado es perpetuarla. Me resisto a aceptar que llegue una hecatombe del odio y la violencia, en actitud silenciosa. Me resisto a creer que mis semejantes puedan aniquilar vidas de niños, mujeres y personas indefensas, sin que su conciencia no les retuerza el corazón.

No me es indiferente el mundo que heredarán quienes vienen detrás. Por eso, aunque me invada la tristeza y la impotencia, no renuncio a la esperanza ni a la exigencia: hay que frenar este rumbo. Porque lo que pasa, nos pasa. A todos.

¿Qué papel está jugando Europa –me interpelo-, aparte de palabras vacuas y generalistas? ¿Y Naciones Unidas? Lo siento. No quiero un mundo así; quiero otro donde la dignidad y la justicia sean la norma. Quiero ayudar a desterrar el odio, la guerra y la inhumanidad. No puedo callar y lanzo mi prédica a los cuatro vientos. De ahí la frase de Mahatma Gandhi cuando señala que «lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena». Silencio, no.