A vueltas con el amor

"Materialistas" **** Directora: Celine Song Reparto: Pedro Pascal, Dakota Johnson, Chris Evans

Celine Song nos sorprendió (y a algunos nos emocionó) con la sencillísima Vidas pasadas, a base de unas cuantas pinceladas, puro minimalismo, amor del bueno pasado por la batidora del silencio, el crujir de dientes, y el hacer de tripas corazón.

Ahora le llega el momento de la consagración. Gran presupuesto. Actores conocidos, la productora A 24 detrás, una comedia romántica sofisticada, una ambientación perfecta y un guion sólido. ¿Qué puede fallar? Pues aun así habrá quienes rizando el rizo verán faltas donde no las hay y acusarán a Materialistas de contar por enésima vez la misma historia de siempre.

Yo difiero. El trío formado por Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans se actualiza gracias a la mirada que sabe aplicarles una directora lista y curtida. El personaje principal es el de Dakota, encargada de una empresa responsable de organizar citas amorosas y encontrar parejas ideales. La protagonista también hallará la horma de su zapato.

Frente al materialismo, siempre va a ganar el amor. Es lo que sostiene Celine Song. No podía ser de otro modo. Aunque lo importante en Materialistas no es el desenlace sino el camino. Los de siempre renegarán de estar viendo más de lo mismo. Los diletantes afirmamos que la película posee una elegancia y una clase de las que no estamos acostumbrados a ver.

Bienvenida sea para paliar los efectos de esta ola de calor.