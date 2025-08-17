Del agua al fuego: el reto del cambio climático

Uno de los rebrotes del incendio ya extinto de Teresa de Cofrentes / Germán Caballero

El incendio forestal que ha arrasado más de 500 hectáreas en Teresa de Cofrentes, los horribles fuegos que se están asolando Galicia, Zamora, León y Extremadura y los numerosos conatos que han surgido como setas a lo largo de la semana pasada en la Comunitat Valenciana han colocado de nuevo en el epicentro del debate no solo los efectos del cambio climático sino si las administraciones están preparadas para el reto de estas emergencias.

Tras la tragedia de la dana del 29 de octubre, donde un episodio histórico de lluvias provocó una riada con 228 muertos y miles de millones de pérdidas económicas, el clima mediterráneo en constante calentamiento plantea miedos y preocupación, pero también numerosos interrogantes y certezas. Entre estas últimas está la constatación por parte de todos los expertos de que la gran acumulación de biomasa y vegetación en los montes valencianos por los cambios de costumbres y el éxodo a los entornos urbanos suponen un auténtico polvorín para cualquier episodio de fuego natural (rayos latentes) o, lo que es peor, cuando las causas son humanas, sean intencionadas o por accidente.

Los miles de kilómetros de arboleda sin el mantenimiento que antaño tenían por la necesidad de materia prima o por las labores propias del pastoreo junto a un calentamiento global con calores extremos que elevan el riesgo de fuego durante largos periodos de tiempo ponen en jaque tanto las políticas de prevención como de actuación y respuesta en caso de fuego. En la Comunitat Valenciana, que dispone de un plan territorial de actuación de Emergencias sumamente desde 2015 y que se mantiene en la actualidad, no existe un cuerpo único de bomberos dependiente directamente de la administración autonómica, como sí ocurre en otras regiones como Cataluña, Madrid o Cantabria. No es solo que no exista una entidad única, sino que son seis diferentes y, gestionadas por seis administraciones diferentes: los ayuntamientos de València, Alicante y Castelló; y las diputaciones de las tres provincias.

La creación de un organismo común e integrado es una de las reivindicaciones históricas de los diferentes cuerpos de bomberos. Este debate se recuperó con fuerza tras la dana. Miembros del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia reivindicaron entonces esta unificación y denunciaron la falta de recursos humanos y de material para afrontar emergencias como la barrancada. Sus protestas han sido noticia, durante gran parte del verano, con motivo de una huelga de celo por falta de personal -durante la que no han realizado horas extras- que anularon, hace unos días, ante la propagación del incendio de Teresa de Cofrentes.

En el limbo del pasado quedó la propuesta del Consell del Botànic de crear un ente autonómico, la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), una especie de UME regional, para mejorar la coordinación entre todos los organismos implicados. Tras la dana surgieron voces que lo reclamaban de nuevo pese a que PP-Vox lo consideraron un gasto ‘superfluo’, pero tal como pronostican todos los expertos climáticos y demuestran los últimos incendios forestales en plena ola de calor, una inversión anual y real en emergencias supone un gran ahorro en desastre medioambiental, económico y sobre todo humano.