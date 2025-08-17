La ciudad popular de vacaciones

Hacia los años veinte y treinta del siglo pasado comenzó a producirse en España una transformación en el contenido de una gran variedad de costumbres sociales. Estas modificaciones en hábitos que condicionaban aspectos de la vida pública, quedaron muy potenciadas por la llegada de la Republica, aquel 14 de abril de 1931. Algunas nuevas costumbres relacionados con el veraneo, motivaron que la clase media comenzaran a edificarse nuevas viviendas junto al mar. En nuestra zona se concretaron en hileras de chalets adosados tanto en el puerto de Santa Pola, como en la Marina y el Pinet.

Fue en aquellos años cuando surgió la idea de crear ciudades de vacaciones que permitieran veranear a la totalidad de la población. Era un concepto ligado al conjunto de mejoras que la clase trabajadora esperaba obtener de los nuevos tiempos. Se comenzaba a reclamar amplios derechos sociales y entre ellos uno que aun parecía lejano: el veraneo. Hasta ese momento, las vacaciones eran un privilegio de las clases acomodadas que solían elegir las ciudades marítimas de la costa Cantábrica como lugar de veraneo.

Frente a este estado de cosas, Indalecio Prieto, Ministro de Obras Públicas de 1931 a 1933 y un innovador de la ordenación urbanística española, mantuvo la idea de desarrollar algunas zonas marítimas de la provincia de Alicante como lugares idóneos para que veranearan las clases populares. El lugar por el que se optó fue la playa de San Juan, elegida como laboratorio para desarrollar ese turismo social. Para su realización se aprobó el Proyecto de Ley de Urbanización de la Playa de San Juan y se convocó un concurse de ideas para materializar esta ciudad de vacaciones incluyendo un hotel y un balneario, así como alguna colonia escolar y un conjunto residencial. El concurso de ideas lo ganó Pedro Muguruza, buen arquitecto, que curiosamente también obtuvo unos años más tarde el concurso del Proyecto para el Valle de los Caídos, ya en otro contexto histórico. Hay que decir que todo esto sirvió de acicate para que en la población alicantina comenzaran a crearse hoteles económicos, casas de alquiler y albergues baratos destinados al veraneo.

La Playa de San Juan, bien comunicada con Madrid a través del ferrocarril (se hizo previsión de una nueva carretera hasta el ferrocarril) representaba por tanto la idea de consolidar el descanso estival y potenciar principios higienistas destinados a la necesidad de fortalecimiento de una población con deficiencias vitamínicas a través de baños de sol y de mar. Hay que decir que el «Higienismo» fue un transformador del urbanismo con sus ideas de ciudades que contuvieran una vida más sana.

En Cataluña, con organizaciones obreras muy desarrolladas y un grupo de arquitectos de ideas modernas (el G.A.T.C.P.A.C. Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) pronto se comenzó a discutir las ideas sobre ciudades de vacaciones. El número 7 de la revista A.C. del citado grupo se dedicó íntegramente a nuestro tema bajo el lema «Es necesario organizar el reposo de las masas». Pero fue a través del urbanismo, dentro de esa nueva ordenación de Barcelona que se plasmó en el Plan Macià, donde se abordó el problema de la Ciudad de Vacaciones. El Plan Macià fue un intento de modernizar Barcelona a través de una visión renovada del urbanismo español realizado por el G.A.T.C.P.A.C. El grupo estaba capitaneado por José Luis Sert y por Josep Torres Clave, figurando como asesor destacado Le Corbusier. Pues bien, esta nueva ordenación urbana de Barcelona contenía la idea de una ciudad de vacaciones que se situaba al sur de Barcelona. Una de las características de esta ciudad de vacaciones era su carácter de provisionalidad, pues se desmontaba en invierno.

Finalizada la guerra civil los planes elaborados por la República fueron abandonados. Torres Clave murió en el frente, mientras Sert se exilió en EE UU donde llegó a ser decano de la Escuela de Diseño de Harvard. Otros profesionales como Muguruza se adaptaron a los nuevos tiempos y se pusieron a disposición del régimen. Lo cierto es que el largo invierno de la posguerra hizo que durante mucho tiempo no se volviera a hablar de las ciudades de vacaciones. Habría que esperar hasta los años sesenta, cargados de un nuevo desarrollo para el país, para que se comenzaran a retomar las viejas ideas de las ciudades de vacaciones, esta vez unidas a un fenómeno nuevo: el turismo de extranjeros.

Ajenos a los problemas urbanísticos, en Elche sí hubo continuidad en la idea de una ciudad de vacaciones. Aunque no se trataba de una concepción planeada sino de la expresión popular del veraneo en barracas. En efecto durante muchos años se montó una línea de barracas que se situaba en el hoy término de Santa Pola, desde el cequión que permitía la entrada de aguas a las salinas, hasta lo que hoy es Playa Lisa. Se trataba de una ordenación espontánea que se alzaba cuando arreciaba el calor en Elche: desde Sant Jaume hasta les Festes d´Agost. Constituía una alineación cercana y paralela a la costa, situada a una mínima distancia de la playa y que se montaba y desmontaba cada verano. Las barracas carecían de agua, electricidad o alcantarillado. Solo disponían de brisa marina y de un suelo arenoso que se encontraba a la misma temperatura del mar y que permitía refrescarse. ¡Y ese fue durante muchos años el veraneo popular de nuestra ciudad!