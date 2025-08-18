Cercanías Alicante - Villena ya

El Pleno del Ayuntamiento de Elda lo aprobó por unanimidad durante el mes de julio. Hay que solicitar al Ministerio de Transportes y a Adif el restablecimiento del servicio de Cercanías entre las estaciones de Alicante y Villena. Cuando hablo de restablecimiento en lugar de nueva creación me refiero a que este servicio ya existió antes de que se electrificase la línea.

Las estaciones que componían el itinerario, y en las que se detenía el conocido como «Ferrobús», eran las siguientes: La Encina, Caudete, Villena, Colonia de Santa Eulalia, Sax, Elda-Petrer, Monóvar-Pinoso, Novelda-Aspe, Monforte del Cid, Agost, San Vicente del Raspeig y Alicante Término.

Pero aquello desapareció. Y en los momentos en los que hubo que realizar este trayecto en autobús a causa de las obras de electrificación a los responsables de Fomento «se les olvidó» un detalle: duplicar las vías.

Esto es lo que en la actualidad, con muy buen criterio, solicita el Ayuntamiento eldense: que se desdoblen las vías para permitir los cruces de trenes y que se cree la línea de Cercanías Alicante-Villena, del mismo modo que existe la de Alicante-Murcia, Alcoi-Xàtiva o Valencia-Caudiel.

Parece mentira que tengamos que estar a estas alturas recordando este particular, pero no nos cansaremos de insistir. Con una autovía saturada de tráfico (no vamos a mencionar el peligro de algunos de sus peraltes) y un área densamente poblada, ¿a qué espera el Ministerio de Transporte para poner en marcha esta línea?

Debemos aclarar que en la actualidad el último tren que sale desde Villena hacia Alicante lo hace a las 19:59 y que se están empleando unidades de Media Distancia (a Ciudad Real o a Valencia) como cercanías. Algo que es una falsedad.