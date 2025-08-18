Un fotograma de la película 'Chitty Chitty Bang Bang'. / X

Esta fue una de las películas que marcaron mi infancia.

Recuerdo que nunca he sido muy cinéfila pero aquellas películas que me gustaban las veía en bucle.

Una de ellas era la que da título a este artículo. Me gustaba muchísimo, como casi todas las de mi niñez.

Esta semana ha sido noticia un dispositivo que permite a las personas con parálisis cerebral, como una servidora, expresar lo que piensan. Siempre he dicho que yo he tenido la suerte de poder expresarme. Eso me ha hecho ser quien soy a pesar de que por mi apariencia física mucha gente, más de la que nos imaginamos, pueda pensar que no me entero de nada hasta que me oyen hablar.

Todo este prolegómeno para contar una noticia de actualidad, me tiene muy contenta para con los míos, mis pares con parálisis cerebral.

En la Universidad de Stanford han creado un dispositivo que se implanta en el cerebro de estas personas y para quienes así lo deseen, puedan leerles el pensamiento en tiempo real para que puedan comunicarse.

A pesar de que parece de otro mundo, el avance tecnológico lo permite, pero, como es importante la privacidad de estas personas, hay una palabra que es como el título de ese artículo en referencia a este largometraje sobre un avión volador, Chitty Chitty Bang Bang. Esa es la palabra mágica que hace que estas personas puedan paralizar la lectura de sus pensamientos para mantener su privacidad, cuestión fundamental.

Y si esta noticia me ha dado mucha alegría y me ha demostrado la parte positiva y generosa de la inteligencia artificial.

En la búsqueda de esta noticia, me encontré con Robert B Sherman que junto a su hermano fue el compositor de las canciones de este famoso film y de todas las películas referentes de mi infancia como Mary Poppins con su archiconocida canción Supercalifragilisticoespialidoso, La bruja novata, El libro de la selva, entre otras muchas. He nombrado algunas de mis favoritas y me ha llamado la atención que este compositor lo fuera de todas ellas en este momento de mi vida en que los recuerdos afloran como nunca. Por eso me ha hecho tanta ilusión que un avance tan importante para las personas que tienen el mismo tipo de discapacidad que yo, pero más profundo, puedan utilizar esa palabra mágica para sentirse protegidos y libres como el dispositivo volador que se representa en esa película. Así deben sentirse las personas que utilicen ese chip, protegidos y libres para expresar aquello que deseen sin cortapisas y empezar a formar parte de una sociedad en la que puedan podamos desarrollarnos en plenitud como personas en mayúsculas. Como yo me sentía de pequeña viendo estas películas a través de mi imaginación y viviendo en un mundo paralelo con la diferencia de que este va a ser real.

De hecho el funcionamiento de esta nueva neuro prótesis es diferente a los conocidos hasta la fecha, pues funciona en vez de letra a letra con señales cerebrales que se envían al tractovocal que produce el habla y permite realizar frases mucho más largas. Lo que supone un gran avance. Gracias a la tecnología y a la Universidad de Stanford por hacerlo posible. Ojalá pronto sea una realidad y no quede en un prototipo como en la película. Una alegría en este tiempo de recogimiento. Un buen momento para volver a ver todas estas películas de mi infancia y especialmente Chitty Chitty Bang Bang que fue la única con la que usaron estos compositores que no pertenecía a Disney.