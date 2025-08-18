Día de la Morera, verbena y despedida de fiestas de San Roque

En la memoria de nuestros mayores, el recuerdo de la celebración del Día de la Morera, como un día de recogida, convivencia, disfrute y puesta en común de vecinos y vecinas, ya ha desaparecido, por lo menos tras las fiestas patronales. Debido, seguro, a la intensidad de hoy en día de los festejos organizados, la necesidad de descanso y deseo de vacaciones con el desplazamiento a las segundas residencias de Torrevieja, Guardamar del Segura, Santa Pola, Torre de la Horadada, pedanías de Orihuela Costa, los ilusionantes viajes con familiares y amigos y, por qué no, al agobiante calor que estamos sufriendo estos últimos veranos.

Pero si consultamos las revistas y programaciones de fiestas de años pretéritos, vemos como este día cerraba unas jornadas festivas con actos tradicionales protagonizados por carreras o finales de eventos deportivos, entrega de premios de concursos, la pólvora que no falte y, como no, la verbena de la Morera, acompañada en algunos casos de una buena cena a compartir entre vecinos.

Aun así, esta fiesta de la morera desaparecida de nuestro calendario festero sanroqueño, sigue vivo en los barrios y pedanías callosinas: Barrio de los Dolores, Barrio de San José o La Callosilla, que el lunes o sábado siguiente al día grande de sus festividades, en cena compartida y espectáculo programado, reúne a sus vecinos para celebrar con regocijo que todo ha salido a la perfección, siendo ejemplo en su organización, por lo que felicito a cada una de sus comisiones de fiestas.

Conocemos el Día de la Morera como una tradición festiva se celebra en algunas localidades o barriadas de la comarca, relacionada con la recolección de su fruto, la mora, que se llevaba a cabo en los meses veraniegos entre junio y agosto. Es reseñable el cultivo durante siglos de las moreras, con sus agradecidas sombras en este caluroso periodo y cuyas hojas servía de alimento para los gusanos de seda, larvas que se criaban en nuestra huerta para obtener la seda utilizada en la producción de textiles, obtenida de los capullos de los que, mediante el arte artesanal heredado de generación en generación, con el apreciado filamento para la confección o el bordado.

Pero volviendo a las fiestas y este día de cierre, lo encontramos por ejemplo en las fiestas de la Virgen del Carmen, celebrándose al día siguiente de su festividad, el 17 de julio (el 18 de julio en 1927) con actos culturales, deportivos, entrega de concursos escolares, novilladas en la Plaza de Toros. Destacando como ejemplo, la Fiesta de la Flor, celebrada por primera vez el 17 de julio de 1921, donde las bellas señoritas postulantes recogían donativos para el Hospital, Novilladas o partidos de Fútbol del Herna C.F. o Levante C.F. primero y Callosa Deportiva después, con el mismo fin.

En el año 1931, en las fiestas organizadas en el mes de Julio por el primer ayuntamiento republicano, este día se trasladó al 19 de julio, en el que se organizaron actos benéficos como reparto de limosnas a los pobres en el Ayuntamiento, La Fiesta de Flor, con el mismo carácter benéfico y destino que en años anteriores amenizada por nuestra Banda de Música dirigida por don Juan Antonio Martínez. Entrega de premios a los alumnos de las escuelas en el pabellón del ayuntamiento en el Paseo de la Feria, situado en la Rambla, con la asistencia del Director General de Primera Enseñanza don Rodolfo Llopis. Finalizó este día con una velada musical en el recinto ferial por la banda de Rojales dirigida por don Miguel Cartagena.

Tras la Guerra Civil, podemos ver como en las fiestas del Julio de 1939, el martes 18, la fiesta de la Flor pasó a denominarse como “Fiesta de la Banderita” celebrándose en la Rambla como beneficio entre otros fines de Auxilio Social y cerrando con la Verbena por la banda de la localidad. En el mes de agosto, en los festejos dedicados a San Roque, este día de resaca festera se ocupó con una tempranera diana musical, juegos infantiles y vaquillas en el Casco Antiguo, fuegos de artificio y la Gran Verbena de la Banda de la Ciudad dirigida por don Luis Serna Mora.

En la década de los años cuarenta del pasado siglo y dejar de celebrarse las fiestas en honor la Virgen del Carmen y dedicarse al patrón San Roque, vemos pocos años en los que se celebra este día de la morera tras el día grande. Así en el año 1941, el 17 de agosto se realizó la entrega de premios del concurso de pintura. Mientras en 1946, al coincidir los días 17 y 18 de agosto con fin de semana, el sábado 17, después de la Farolata infantil, se realizó una verbena con “concurso de peinados y combinaciones de tarjetas” en el Paseo y el domingo 18, otra verbena en el mismo lugar con “concurso de mantones”, amenizados por la banda callosina que, tras la velada musical, se trasladó a la ermita del santo para su despedida. En el año 1947, también hubo el domingo 17 de agosto, un fin de fiesta.

En la década de 1950, ya no se organizaron actos para este día posterior al festivo de San Roque, salvo el año 1952 en el que se programaron actos el viernes 17 de agosto.

Hay que esperar hasta el año 1968, para que se recupere este día de morera sanrroquera. Así el sábado 17 de agosto de 1968, se organizó la primera Gran Verbena Cerveza AZOR, marca creada por Cervezas el Águila y producida en Cartagena desde el año 1958 hasta su desaparición 1979. Hubo degustaciones de esta bebida y la actuación corrió a cargo del conjunto callosino DIE-KINDER en el Jardín Glorieta. Al año siguiente, el domingo 17 de agosto, se ampliaron los actos en este día de morera con la entrega de premios de los concursos de dibujo infantil y III Nacional de Fotografía en el Hogar Juvenil (hoy Casa del Pueblo); Tirada oficial de tiro al plato, Gran final de Fútbol del XII Trofeo de la Copa San Roque. Por la tarde Misa en San Martín con ofrenda a la Inmaculada (la misa del día 15 de agosto se celebraba en honor a la Virgen de la Asunción) y cerrando el día con una nueva verbena en la Glorieta amenizada por los conjuntos DIE-KINDER y LOS BOXER, con degustaciones de Cervezas EL AZOR, una “gran cuerda de melones” en la calle de San Juan y una “monumental bomba”.

En la década siguiente, la de los setenta. En 1970 no se celebró este día, quizá al caer la festividad de San Roque en domingo no siendo así al año siguiente. El martes 17 de agosto de 1971, en el “Recinto de Festivales” de la calle Cervantes, trasladado ya al patio del nuevo colegio Primo de Rivera, se organizó una nueva verbena denominada “El Azor” con degustaciones y la actuación del “famoso conjunto CONSTELACIÓN 5”. Al año siguiente, el jueves 17 de agosto, siguió la Verbena con la misma marca de cerveza en la que actuaron los conjuntos de los días festivos de 1972. El viernes 17 de agosto de 1973, tenemos una nueva Verbena El Azor con la actuación en este caso de los conjuntos callosinos KINDER y ARIES. Fue en 1974, cuando de nuevo al ser fin de semana, la morera se celebró en dos días, mientras el sábado 17 de agosto actuarían los conjuntos DIE KINDER y TÉCNICA 2000 en la Verbena El AZOR con degustaciones. El domingo 18, los mismos grupos, ya sin patrocinio, ofrecieron una “Verbena de Despedida”. El año 1975, hace cincuenta años, se celebró la recordada Verbena El Azor, con degustaciones de los productos de esta marca, distribuida en nuestra localidad por don Manuel Ruiz García, de Bodegas MEDRANO. Saltará un año para llegar a 1977, último que veremos fiesta el 17 de agosto con la verbena de Cervezas “EL AZOR” con los ya conocidos grupos KINDERS y ARIES.

Ya no se han vuelto a celebrar estas verbenas el día de la Morera. El pasado 9 de agosto, don Francisco Soriano Espinosa realizó un magnífico pregón de fiestas, en el que el pregonero, festero hasta la médula y fundador de esta comparsa y de la Fiesta, nos contó, precisamente que en esta última verbena del Día de la Morera en el recinto de fiestas en el Colegio Primo de Rivera, se planteó la fundación de la comparsa.

Con esta tribuna, una vez finalizadas las fiestas de San Roque 2025, he querido traer a la memoria aquella verbena de la que tanto he oído y como homenaje a los músicos que la amenizaban, primero los de nuestra banda de La Filarmónica y, en los últimos años, con los afamados conjuntos ARIES Y KINDER, muy demandados en la provincia de Alicante.