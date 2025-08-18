Marta Flich. / Europa Press

Se podrá acusar a la nueva dirección de TVE de muchas cosas, pero en ningún caso de haber intentado modificar la parrilla de la programación, que desde que se instalaron las televisiones privadas, allá por 1990, pecaba de un inmovilismo exagerado. La nueva cúpula se mueve y con sus decisiones, a veces acertadas, a veces erróneas, provoca una gran polvareda, genera noticias, y la televisión pública ha vuelto a ser noticia en los grandes titulares, no necesariamente de sesgo negativo, como era habitual.

Lo nuevo en anunciarse ha sido ‘Directo al grano’ (un buen título de pegada fuerte) que corresponde al nuevo magacín de las tardes de La 1. Imaginamos que debutará cuando acabe la Vuelta Ciclista a España porque hasta el 14 de septiembre las tardes de esta cadena van a andas muy movidas. Pero dada la capacidad de riesgo del nuevo equipo cualquier cosa es posible, incluso que entre etapa y etapa podamos vislumbrar algún ‘programa cero’ a modo de avanzadilla.

En ‘Directo al grano’, que podemos calificar como un spin off de ‘Malas lenguas’, podremos disfrutar de Marta Flich, que ha abandonado a los chicos de ‘Todo es mentira’ y va a contraprogramarles desde la competencia con las armas de la pública.

Dado que me gusta hacer apuestas, vaticino que esto programa será un éxito y no tendrá que ser levantado de la programación la segunda o la tercera semana como ha sido el caso del concurso ‘La pirámide’ (pobre Itziar Miranda). Aquí tenemos formato para cubrir toda la temporada, que combinado con ‘Malas lenguas’, precedido por ‘Mañaneros 360’ configura una oferta de actualidad y debate que la televisión pública estaba pidiendo a gritos.