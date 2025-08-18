Las palmeras y el arraigo. / ANTONIO AMORÓS

En el lugar en el que uno nace, los recuerdos de la adolescencia retroceden a un tiempo donde todo era inocencia y donde la amistad era aquello que decía Shakespeare “uno es feliz en sus amigos”. En ese proceso de nostalgia, siempre acompañado de pequeños cortos cinematográficos donde aparecen huertos y jardines, un chiringuito de playa o una glorieta con templete donde se escucha tocar a la banda municipal, la realidad actual se presenta como una voz que te interroga sobre qué pasó con todo aquello.

Dónde esa inocencia de un primer beso en la playa con una desconocida, o el templete y sus músicos, o esos paseos por un parque con acequias y palmeras, milenarias en una tierra de misterios, palmeras de sombras alargadas, con ramos que salen en procesión un domingo de primavera.

Las palmeras de este rincón de España han visto todo: las bodas furtivas de los íberos, los rezos de los árabes, los silencios de quienes amaron en tiempos de guerra. Su verticalidad, erguida contra el cielo mediterráneo, guarda la memoria del amor que siempre regresa. En su palmeral, los adolescentes de ayer buscaban el roce de sus manos, el temblor de una promesa, las caricias inocentes.

En los días de viento y lluvia, cuando las palmeras se balancean y sus palmas se agitan furiosas, es probable que alguno de aquellos jóvenes susurrara sus temores recordando a Faulkner, para quien amar era también condenarse a la herida y a la fuga “Amar es perder, pero también es la única forma de haber vivido”.

Amamos y perdimos, pero no olvidamos haber vivido entre sus alargadas sombras. Irán creciendo y nos sobrevivirán como desde siglos lo vienen haciendo generación tras generación. Uno confía en ello, aunque observe, en su madurez, como languidecen algunas de sus ramas espinadas. Plagas de insectos y otras especies buscan su alimento entre sus troncos agujereándolo hasta la muerte.

A quienes tienen la obligación de preservar y cuidar les decimos: las palmeras de nuestra tierra no son salvajes, sino guardianes; no invitan al exilio, sino al arraigo. Son columnas vivas que protegen a quienes se atreven a amar incluso en medio del rito, bajo la mirada de fuego y del misterio y su liturgia, en noches de estío y el sabor de sus tradiciones.

Existe otra liturgia en el palmeral, patrimonio ilicitano: la del amor humano, frágil y secreto, que encuentra entre los troncos fibrosos un altar íntimo, donde los amantes, como cada agosto, juran no marcharse nunca, aunque la vida —como en Faulkner— insista en que todo amor es también pérdida.